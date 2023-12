Changer souvent d’entreprise : cette coach vous le conseille

Changer souvent d’entreprise ; varier entre monter son business, salariat et métier itinérant ; inscrire plusieurs posts différents sur votre CV… Tout cela serait extrêmement bénéfique pour vous et bien vu par les recruteurs. C’est en tout cas ce que révèle cette experte en coaching professionnel das un ouvrage paru le 11 octobre dernier.

La diversité d’entreprises sur le CV, un véritable atout en recrutement

Maintenant que vous connaissez la liste des métiers les plus rémunérateurs en France, savez-vous ce qui peut faire la différence pour un employeur lorsqu’il voit votre CV ? D’après Sarah Zitouni, fondatrice de l’entreprise en coaching professionnel PowHER, la diversité d’entreprise et d’expériences sur votre CV serait une très bonne idée.

Pour cause, il semble qu’une large partie des recruteurs aiment les candidats qui osent tester de nouvelles choses, se faire de nouvelles expériences et qui ont expérimenté plusieurs lieux de travail avec leurs propres règles.

Cela montrerait à la fois que le candidat est capable de s’adapter vite à un nouvel emploi, mais aussi qu’il prend des initiatives et a plusieurs cordes à son arc. La mode est à la polyvalence, en ce moment.

Ainsi, si vous avez eu plusieurs emplois différents, dans des branches différences et que vous avez souvent changées d’entreprise, cela démontre que vous avez de nombreuses compétences.

Changer souvent d’entreprise : Trouver le juste milieu pour intéresser les employeurs

Évidemment, certains employeurs pourraient aussi se dire l’inverse. Par exemple, qu’un candidat qui papillonne est indécis, qu’il pourrait quitter l’entreprise dans un mois. Il ne faut pas non plus oublier cela. Ainsi, il faut un juste milieu :

Passer plusieurs années dans une entreprise, puis aller dans une autre pour plusieurs années, puis une autre… Cela serait mieux vu que de rester 20 ans dans la même entreprise sur le papier. Par contre, divaguer et changer d’entreprise tous les deux mois, ce n’est pas bien vu non plus.

Sarah Zitouni explique pourquoi changer souvent d’entreprise est bien vu

Selon Sarah Zitouni, dans son livre « PowHER ta carrière », « les boîtes n’ont pas du tout envie de salariées feuilles blanches ». Pour elle, la raison est assez simple : il faut donner « l’impression que tu es fiable, vu que quelqu’un t’avait déjà choisie« . Pour cela, il faut montrer que d’autres entreprises avant celle-ci vous ont fait confiance.

Autre argument : « l’entreprise espère vraiment profiter de ton expérience et l’expérience gratuite acquise ailleurs, c’est encore mieux ». Et c’est logique : si vous avez de l’expérience ailleurs, pas besoin de vous former. C’est du temps et de l’argent gagnés pour l’employeur.

Mais aussi : « ils vont même pouvoir apprendre des trucs sur les méthodes d’autres entreprises de leur secteur, peut-être même des concurrentes », lit-on dans le livre destiné aux femmes « PowHER ta carrière » de Sarah Zitouni.

