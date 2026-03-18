Narnia : Le Neveu du Magicien, quand sort le film ?

Si vous avez aimé les livres ou que vous avez aimé les films Narnia, sachez qu’un reboot est en préparation. Mais, que sait-on de ce nouveau film Narnia ? Quel sera le casting et sa date de sortie ? Voici ce que nous savons.

Le monde de Narnia, une saga cinématographique à succès

Narnia, c’est un vrai voyage fantastique à travers une armoire, un monde étrange, où tout semble faisable, un univers que l’on ne veut pas quitter. Beaucoup de gens ont découvert ce monde grâce à la série de films Le Monde de Narnia.

Une série de films en trois volets, dont le premier est sorti en 2005, le second en 2008 et le troisième en 2010. Le premier film a eu un succès fou avec William Moseley, Anna Popplewell, Skandar Keynes, Georgie Henley, mais aussi les stars Tilda Swinton et James McAvoy.

L’histoire se déroulait alors pendant la Seconde Guerre mondiale lorsque les quatre enfants de la famille Pevensie sont évacués de Londres sous les bombardements vers la maison de campagne du professeur Kirke. Et, lors d’une partie de cache-cache, la plus jeune, Lucy, tombe sur une armoire magique qui permet d’aller dans un autre monde : Narnia. Un monde actuellement régi par une méchante sorcière.

Des films adaptés des livres de l’écrivain C. S. Lewis

Mais, cette série de films est issue d’une série de livres écrite par C. S. Lewis. L’auteur de fantasy a découpé cette série d’ouvrages en sept tomes dont l’ordre de publication varie par rapport à la chronologie des événements.

Le Lion, la Sorcière blanche et l’Armoire magique : premier livre publié, second tome chronologiquement.

premier livre publié, second tome chronologiquement. Le Prince Caspian : second livre publié, tome 4 chronologiquement.

second livre publié, tome 4 chronologiquement. L’Odyssée du Passeur d’Aurore : troisième livre publié, tome 5 chronologiquement.

troisième livre publié, tome 5 chronologiquement. Le Fauteuil d’argent : quatrième livre publié et tome 6 chronologiquement.

quatrième livre publié et tome 6 chronologiquement. Le Cheval et son écuyer : cinquième livre publié et tome 3 chronologiquement.

cinquième livre publié et tome 3 chronologiquement. Le Neveu du magicien : sixième livre publié et tome 1 chronologiquement.

sixième livre publié et tome 1 chronologiquement. La Dernière Bataille : septième livre publié et tome 7 chronologiquement.

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Le Neveu du magicien, premier tome de la série chronologiquement

Le premier tome, au niveau chronologique, est donc Le Neveu du magicien. Publié en 1955, ce livre se déroule donc à Londres pendant la Première Guerre mondiale. Le livre raconte comment deux enfants londoniens, au début du XXe siècle, basculent accidentellement dans une série de mondes parallèles après avoir croisé un adulte un peu dangereux, obsédé par la magie et l’expérimentation.

Les films que vous connaissez s’ancrent dans le futur de cette histoire, donc dans un monde de Narnia qui est déjà posé et qui existe déjà. Là, dans ce premier tome, nous sommes plus sur la création du monde de Narnia.

Quelle date de sortie pour le nouveau film Narnia ?

Et, prochainement, nous aurons le plaisir de découvrir un nouveau film dans cet univers, Narnia : Le Neveu du magicien. Il s’agira donc de l’adaptation du premier tome de la série littéraire, mais aussi du passé des films Narnia que vous connaissez. Le film est cependant annoncé comme un reboot.

D’après ce que nous savons, le film sera diffusé sur Netflix avec une sortie limitée en salles. La date de sortie de ce nouveau film est prévue pour le 25 décembre 2026.

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Réalisation et casting : que savons-nous ?

Notez que c’est Greta Gerwig qui est chargée de sa réalisation. Elle a notamment réalisé le film Barbie avec Margot Robbie. Et, du côté du casting, il promet d’être incroyable. Il devrait notamment y avoir : Emma Mackey, Daniel Craig, Meryl Streep et Carey Mulligan.

L’actrice Emma Mackey a, par exemple, joué dans Barbie et dans la série Sex Education. Daniel Craig, lui, a joué dans Lara Croft, dans plusieurs films James Bond, dans À la croisée des mondes, dans la version américaine de Millénium ou encore dans Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés.

Puis, nous avons aussi Meryl Streep qui a joué dans Le diable s’habille en Prada, dans Dark Matter, ou encore dans Le Retour de Mary Poppins et dans Don’t Look Up : Déni cosmique. Puis, nous aurons aussi Carey Mulligan, qui a joué dans Orgueil et Préjugés, dans Gatsby le Magnifique, ou encore dans Saltburn.

Bref, nous attendons donc beaucoup de ce film, prévu pour Noël prochain. Il devrait donner une nouvelle dimension aux films Narnia que beaucoup connaissent.

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