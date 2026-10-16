Narnia : Le Neveu du magicien est un film très attendu par les fans de la franchise Narnia. Et, dans peu de temps, nous devrions donc découvrir ce film en salles avant une diffusion mondiale sur Netflix. Et, justement, la plateforme de streaming vient de dévoiler une bande-annonce très alléchante.

Le premier film Narnia, un vrai succès en 2005

Initialement, Le Monde de Narnia est une série de livres écrite par l’écrivain britannique C. S. Lewis. La saga compte sept tomes, tous écrits dans un ordre non chronologique. Les romans ont été écrits entre 1950 et 1956 et, après cela, plusieurs adaptations ont été proposées au public. Parmi elles, il y a eu plusieurs films à fort succès.

Le premier est sorti en 2005 et il mettait en avant William Moseley, Anna Popplewell, Skandar Keynes, Georgie Henley mais aussi Tilda Swinton et James McAvoy. Vous connaissez certainement déjà ce film. Nous y suivions quatre enfants fuyant la Seconde Guerre mondiale et qui sont envoyés dans un grand manoir.

Dans ce manoir, appartenant au professeur Kirke, ils trouvent une armoire magique, laquelle les mènera vers un autre monde, le monde de Narnia. Ce film s’axait sur la bataille contre la sorcière blanche, opposée au lion Aslan et aux quatre enfants venus sauver Narnia des mains de la fausse reine.

Deux autres films : Le Prince Caspian et L’Odyssée du Passeur d’Aurore

Par la suite, ce premier film de 2005 a eu deux suites. D’abord Le Monde de Narnia : Le Prince Caspian en 2008 et Le Monde de Narnia : L’Odyssée du Passeur d’Aurore en 2010.

Trois films qui suivent d’ailleurs l’ordre de parution des livres. Le premier film correspond au premier livre publié en 1950 (tome 2), le second film au second livre publié en 1951 (tome 4) et le troisième film correspond au troisième livre publié en 1952 (tome 5).

Dans Le Prince Caspian, Peter, Susan, Edmund et Lucy retournent à Narnia, où 1300 ans se sont écoulés. Le royaume est désormais dominé par le tyran Miraz, qui a volé le trône de son neveu Caspian. Les quatre enfants s’allient au prince et aux créatures de Narnia pour renverser Miraz.

Après plusieurs batailles, ils remportent la victoire grâce à l’aide du lion Aslan. Caspian devient roi et rétablit la paix. Les enfants retournent en Angleterre, mais Peter et Susan apprennent qu’ils ne pourront plus revenir à Narnia.

Et dans L’Odyssée du Passeur d’Aurore, Lucy, Edmund et leur cousin Eustache sont transportés à Narnia, où ils retrouvent le roi Caspian à bord de son navire. Ensemble, ils parcourent les mers pour retrouver sept seigneurs disparus et détruire une mystérieuse brume maléfique.

Au cours du voyage, Eustache est transformé en dragon, tandis que chacun doit affronter ses peurs et ses tentations. Grâce à Aslan et aux sept épées magiques, ils parviennent à vaincre la brume et à libérer ses victimes. Devenu humain, Eustache rentre en Angleterre avec Lucy et Edmund, qui apprennent qu’ils sont désormais trop âgés pour revenir à Narnia.

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Un reboot prévu pour 2027, et d’autres films à venir ?

Donc, désormais, il reste encore quatre tomes à adapter en films :

Le Fauteuil d’argent , tome 6, publié en 1953.

, tome 6, publié en 1953. Le Cheval et son écuyer , tome 3, publié en 1954.

, tome 3, publié en 1954. Le Neveu du magicien , tome 1, publié en 1955.

, tome 1, publié en 1955. La Dernière Bataille, tome 7, publié en 1956.

Et, justement, Narnia : Le Neveu du magicien est déjà prévu pour une sortie en 2027. On ne suit plus l’ordre de parution, mais on repart sur le tome 1. Et pour cause, il ne s’agirait pas d’une « suite » des films déjà parus, mais il s’agirait d’un reboot.

Dans ce cadre, il est très possible que d’autres films Narnia voient le jour après Le Neveu du magicien en 2027, cette fois dans l’ordre des tomes et non de parution.

De quoi va parler le film Narnia : Le Neveu du magicien (attention spoilers)

Dans le tome 1 de la saga, nous suivons deux enfants, Digory (le professeur Kirke dans les premiers films Narnia) et Polly, qui découvrent des anneaux magiques permettant de voyager entre différents mondes. En explorant un royaume abandonné, ils réveillent accidentellement Jadis, la future sorcière blanche, qui les suit jusqu’à Londres.

En tentant de la renvoyer, ils arrivent dans un monde où le lion Aslan crée Narnia sous leurs yeux. Pour protéger ce nouveau royaume de Jadis, Digory doit rapporter une pomme magique. En récompense, Aslan lui offre un fruit capable de guérir sa mère mourante.

De retour à Londres, Digory plante les pépins de la pomme, qui donnent naissance à un arbre dont le bois servira plus tard à fabriquer l’armoire magique, reliant notre monde à Narnia.

Diffusion du film et beau casting

Et donc, le film prévu pour 2027 devrait reprendre cette intrigue et c’est d’ailleurs ce qui semble si l’on regarde la bande-annonce dévoilée par Netflix. Netflix, oui, parce que le film devrait être dévoilé en 2027 dans quelques salles de cinéma triées sur le volet avant une diffusion mondiale sur Netflix.

Le film est réalisé par Greta Gerwig, qui a travaillé sur le film Barbie. Et, apparemment, elle a beaucoup aimé travailler avec l’actrice Emma Makey, vue dans Sex Education, puisque l’actrice quitte son rôle de Barbie pour devenir la future sorcière blanche des premiers films, Jadis.

Daniel Craig jouera Andrew Ketterley, l’oncle de Digory et magicien amateur. C’est lui qui a fabriqué des anneaux magiques permettant de voyager entre les mondes. Meryl Streep, elle, sera la voix d’Aslan.

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