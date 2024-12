Mort de son animal de compagnie : quelles sont les options ?

Perdre son animal de compagnie, c’est perdre un membre de la famille. Et quand cela arrive, en plus du chagrin, on se demande souvent : que faire maintenant ? En France, les démarches dépendent de la taille, de l’espèce de l’animal et, surtout, de vos préférences.

1. Qui appeler si mon animal de compagnie meurt ?

Pour un petit animal de compagnie commun comme un chien, un chat ou encore un lapin, votre premier réflexe devrait être de contacter votre vétérinaire. Il pourra vous guider dans les démarches et proposer des services comme l’incinération.

Pour les animaux exotiques (oiseaux, reptiles) : Là encore, un vétérinaire spécialisé est l’interlocuteur privilégié. Certains refuges ou associations peuvent également être contactés.

Pour un animal de grande taille (cheval, poney), en cas de décès, il faut se tourner vers un équarrisseur agréé ou un crématorium pour chevaux. C’est une obligation légale en France.

Enfin, pour un animal sauvage trouvé mort, donc si vous découvrez un animal sauvage décédé, contactez la mairie ou les services sanitaires locaux.

💡 Nous fournissons beaucoup plus de détails dans cet article dédié à l’enlevage du corps de son animal de compagnie décédé ou d’un animal sauvage mort.

2. Incinération de son animal

Premièrement, vous pouvez opter pour l’incinération collective. L’incinération est la solution la plus courante pour les chiens, chats et petits animaux. En incinération collective, il faut cependant savoir que les cendres ne sont pas récupérées. Elle est gratuite en général.

Mais, vous pouvez aussi opter pour l’incinération individuelle. Là, vous recevez les cendres dans une urne. Coût moyen : 150 à 300 euros selon la taille de l’animal.

3. Peut-on enterrer son animal dans le jardin ?

L’enterrement dans le jardin est-il possible ? En France, il est légal d’entrer votre animal dans votre terrain, à condition de respecter certaines règles. C’est-à-dire :

Le trou doit être creusé à 35 cm minimum de profondeur. Vous devez envelopper le corps dans un matériau biodégradable. Cette option est interdite pour les animaux pesant plus de 40 kg.

4. Les cimetières pour animaux

Les cimetières pour animaux offrent une alternative émotive. Vous pouvez choisir une tombe individuelle avec une plaque commémorative. Exemple : le cimetière d’Asnières-sur-Seine, le premier du genre en France. Comptez environ 500 euros par an pour une concession. Voici une liste de quelques cimetières animaliers.

5. Les démarches légales à faire après la mort de son animal de compagnie

Pour les chiens et les chats, ou autres animaux, identifiés par une puce ou un tatouage, il est obligatoire de signaler leur décès à l’I-CAD (Fichier National d’Identification des Carnivores Domestiques). Cela peut se faire en ligne ou via votre vétérinaire. N’oubliez pas non plus de signaler auprès de votre vétérinaire, pour une question administrative.

6. Comment honorer la mémoire de votre compagnon ?

Il y a plusieurs possibilités pour se souvenir de son compagnon et garder une trace de sa présence à vos côtés. De son vivant, vous pouvez par exemple faire des objets souvenirs. Exemples : des empreintes de pattes en argile, bijoux contenant une mèche de poils…

Il est aussi recommandé de faire une cérémonie d’adieu si vous étiez très proche de votre animal. Certains crématoriums proposent des espaces dédiés où vous pouvez dire au revoir à votre animal en toute intimité. Sinon, vous pouvez le faire chez vous, tout simplement.

Pourquoi pas faire un arbre commémoratif ou un mémorial également ? Utilisez une partie des cendres pour planter un arbre ou faite une sorte d’autel avec une photo de votre animal pour vous recueillir. Une manière symbolique de perpétuer sa mémoire.

7. Une aide pour surmonter le deuil à connaître

La perte d’un animal peut être aussi douloureuse qu’un deuil humain. Outre le fait de parler à un thérapeute, des associations comme La Fondation 30 Millions d’Amis proposent des services d’écoute et de soutien psychologique. N’hésitez pas à en parler, à vos proches ou à un professionnel.

Perdre un animal, c’est dire au revoir à un amour inconditionnel. Quelle que soit l’option choisie, l’essentiel est de respecter ce lien unique. Vous lui avez offert une belle vie, il mérite un départ digne.

