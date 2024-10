Comment savoir l’âge d’une tortue ? Le petit guide complet

Les tortues sont des reptiles fascinants et robustes. Leur longévité est souvent perçue comme légendaire et enviable. Certaines peuvent vivre des décennies, voire des siècles. Déterminer l’âge exact d’une tortue peut être un défi, surtout lorsqu’il s’agit d’une tortue qui a été adoptée sans connaître sa date de naissance. Cependant, plusieurs méthodes existent pour estimer son âge.

1. La méthode des anneaux de croissance

La méthode la plus courante pour estimer l’âge d’une tortue consiste à observer les anneaux de croissance présents sur ses écailles (ou « scutelles »).

Ces anneaux se forment généralement autour des plaques du plastron (le ventre) et de la carapace (le dos) de la tortue. En théorie, un nouvel anneau se forme chaque année, ce qui permet de compter ces anneaux pour obtenir une estimation de l’âge de l’animal. Voici comment vous y prendre :

Examiner la carapace. Observez les plaques sur la carapace. Les anneaux de croissance sont visibles sous forme de stries autour de ces plaques. Compter les anneaux. Comptez les anneaux pour chaque plaque, en commençant du centre vers l’extérieur. Estimer l’âge. Chaque anneau correspond approximativement à une année de croissance, bien que cela puisse varier en fonction de l’espèce, de l’environnement, et de la disponibilité alimentaire.

Attention, cette méthode peut être imprécise car les tortues grandissent plus vite lorsqu’elles sont jeunes. De plus, en captivité, une tortue bien nourrie peut développer plus d’un anneau par an, ce qui fausse l’estimation. De plus, certains anneaux peuvent s’user avec le temps, surtout chez les tortues plus âgées.

2. La taille de la tortue pour connaître son âge

Une autre méthode consiste à mesurer la taille de la tortue. En général, plus une tortue est grande, plus elle est âgée, bien que la croissance puisse varier selon les espèces et l’environnement. Voici globalement ce que vous pouvez faire :

Mesurer la longueur de la carapace. Utilisez un mètre ruban pour mesurer la longueur de la carapace de la tête à la queue. Pour les tortues marines, cette mesure doit être prise en ligne droite. Comparer avec la croissance moyenne. Chaque espèce de tortue a un taux de croissance moyen. Par exemple, une tortue de terre comme la tortue d’Hermann atteint une longueur d’environ 7 à 9 cm à l’âge de 5 ans. Les tortues aquatiques comme les tortues de Floride ont un rythme de croissance différent. Il est possible de comparer les dimensions mesurées à des tableaux de croissance standard. Regardez sur internet la moyenne de taille par âge pour l’espèce que vous mesurez.

Attention, comme pour la méthode des anneaux de croissance, la taille peut être influencée par divers facteurs environnementaux tels que l’alimentation, la température, et les conditions d’hébergement, ce qui peut entraîner des variations de croissance d’un individu à l’autre.

3. Connaître les signes de vieillissement chez les tortues

Certaines caractéristiques physiques d’une tortue peuvent fournir des indices sur son âge. Par exemple, les tortues plus âgées tendent à avoir des écailles plus lisses et usées, surtout sur le plastron et la carapace, en raison du frottement constant.

Il y a donc des signes d’usure sur la carapace. Avec l’âge, les stries et les anneaux de croissance deviennent de moins en moins prononcés en raison de l’érosion naturelle. La carapace peut apparaître plus lisse et patinée chez les tortues plus âgées.

Aussi, la tortue peut aussi perdre un peu en couleur. Certaines tortues peuvent perdre un peu de leur éclat ou voir leur carapace se décolorer légèrement avec le temps, adoptant des teintes plus ternes.

L’apparition de cicatrices ou de fissures est aussi un bon indicateur. Les tortues âgées peuvent présenter des cicatrices anciennes ou des marques causées par des chocs ou des blessures antérieures. Ces signes peuvent aussi refléter l’usure due à des années de vie en liberté ou en captivité.

Enfin, il y a aussi le comportement. Le comportement de la tortue peut également fournir des indices sur son âge. Les jeunes tortues ont tendance à être plus actives, surtout dans les premières années de leur vie, tandis que les tortues plus âgées peuvent devenir plus lentes et moins réactives.

Exemple : Une jeune tortue aquatique peut passer beaucoup de temps à nager vigoureusement et à explorer son environnement, tandis qu’une tortue plus âgée peut préférer se prélasser sur des surfaces solides et se déplacer plus lentement.

Voilà, vous pouvez à présent estimer l’âge de votre tortue. Cependant, notez que pour un résultat plus précis, il est finalement plus logique de consulter un vétérinaire, si possible un vétérinaire spécialisé dans les NAC.

