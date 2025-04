Le loup doit-il refaire surface en France ?

Il revient sur la pointe des pattes, entre les cimes et les clairières. Invisible, furtif, mais bien réel. Depuis quelques années, le loup refait surface en France. Et avec lui, ressurgissent les mêmes peurs, les mêmes cris, les mêmes débats. Entre fantasmes archaïques et enjeux écologiques très actuels, une question s’impose : faut-il laisser le loup reprendre sa place ? Ou faut-il, encore une fois, lui faire la peau ?

🐺 Une bête noire très française

Le loup est profondément enraciné dans notre inconscient collectif. Depuis le Moyen Âge, il hante les contes, les légendes, les sermons de curé. Il est le voleur d’agneaux, le mangeur d’enfants, le symbole du mal tapis dans l’ombre.

Au XVIIe siècle, on organise même des battues nationales : plus de 10 000 loups sont tués chaque année en France. C’est une guerre. Une extermination méthodique.

Le dernier loup officiellement abattu dans les Alpes françaises l’a été en 1937. Ensuite, plus rien. Silence radio pendant près de cinquante ans. Et puis, en 1992, surprise : un loup est observé dans le Mercantour. Il ne vient pas de nulle part, il a franchi les Alpes italiennes, il revient. Naturellement.

Depuis, sa population n’a cessé de croître. En 2023, l’OFB (Office Français de la Biodiversité) estimait qu’il y avait environ 1 100 loups en France, répartis principalement dans les Alpes, les Vosges, le Massif Central et certaines zones du Sud-Ouest. Une croissance lente, mais continue. Et forcément, les tensions aussi.

« La dernière estimation du nombre de loups présents en France est connue depuis des semaines par les responsables gouvernementaux, qui se sont gardés de la rendre publique, et pour cause : elle fait état d’une baisse de la population de 9 %, passant de 1096 loups estimés pour l’année 2022 à 1003 individus pour 2023″, lit-on chez WWF aussi.

🐺 Une prédation réelle, mais surjouée chez le loup ?

C’est l’argument central des opposants au retour du loup : il attaque les troupeaux. Et c’est vrai. En 2022, plus de 10 000 attaques ont été attribuées au loup, causant la mort de plus de 20 000 animaux, majoritairement des brebis. Ce n’est pas rien.

Pour les éleveurs, c’est un drame économique, moral, et parfois personnel. Car perdre une bête, ce n’est pas juste perdre de l’argent. C’est aussi perdre le fruit d’un travail, d’un lien.

Mais ce que l’on oublie souvent de dire, c’est que des indemnisations sont prévues par l’État, via un dispositif spécifique. Et que des solutions existent : chiens de protection (les fameux patous), clôtures électriques, surveillance renforcée.

En Italie, en Espagne, en Roumanie, des éleveurs cohabitent avec des populations de loups bien plus nombreuses. Ça demande de l’adaptation, de la rigueur, du soutien logistique. Mais c’est faisable.

Le problème, c’est qu’en France, le loup est devenu un symbole politique, instrumentalisé par des courants anti-écologistes ou identitaires. On ne parle plus seulement d’un prédateur, on parle d’un “ennemi” venu troubler un mode de vie rural déjà fragilisé.

Ainsi, les tirs de défense explosent. En 2023, plus de 200 loups ont été abattus légalement. Une “régulation” qui frôle parfois la chasse punitive. Comme pour le renard d’ailleurs.

🐺 Le loup est un restaurateur d’équilibre

Mais que vient faire le loup dans nos campagnes ? Il répare. Littéralement. Le loup n’est pas un simple mangeur de moutons. C’est un régulateur d’écosystèmes. Sa présence réduit les populations de grands herbivores sauvages (comme les chevreuils ou les sangliers), qui eux-mêmes exercent une pression sur la végétation, l’agriculture, et la biodiversité. C’est ce qu’on appelle une espèce clé de voûte.

L’exemple le plus célèbre reste celui du parc de Yellowstone, aux États-Unis. Réintroduits en 1995, les loups ont modifié le comportement des cerfs, permettant à certaines espèces végétales de repousser, ramenant les castors, les oiseaux, les poissons… et jusqu’aux formes du lit de la rivière.

Ce phénomène, documenté par de nombreuses études (notamment Ripple & Beschta en 2012), s’appelle une cascade trophique. Le loup ne détruit pas : il structure.

En France aussi, on commence à observer des effets similaires dans certaines zones forestières : retour de l’équilibre entre espèces, réduction des dégâts liés aux ongulés, reforestation spontanée. Bref, le loup remet du vivant dans le vivant.

🐺 Coexister, pas exterminer

Alors faut-il choisir entre les éleveurs et les loups ? Non. C’est une fausse opposition. Une caricature entretenue par des intérêts politiques à courte vue. Ce qu’il faut, c’est une politique cohérente, ferme mais intelligente, basée sur la cohabitation raisonnée.

Cela passe par des moyens concrets comme des aides renforcées à la protection des troupeaux, une meilleure formation des éleveurs aux dispositifs de défense, une communication claire sur les comportements à adopter en zone à loups, et surtout, une refus net de céder à la tentation de l’éradication.

Le loup ne va pas disparaître. Et ce serait une erreur tragique de le forcer à le faire. Ce serait céder à la peur, au fantasme, à la facilité.

Le vrai défi, c’est notre rapport au sauvage.

Le retour du loup, en réalité, n’est qu’un révélateur. Il nous force à regarder en face une question que l’on évite depuis des décennies : quelle place laisse-t-on au sauvage dans nos vies ? Est-ce qu’on veut une nature transformée en parc à thème, propre, contrôlée, exploitée ? Ou est-ce qu’on est prêts à accepter une part d’imprévisible, d’autonome, de libre ?

