Hérisson : faut-il le nourrir s’il vient dans mon jardin ?

Dès le printemps, durant l’été et jusqu’en automne, il peut être courant de croiser la route d’un petit animal à piques, très mignon, mais qui soulèvent beaucoup de questions. Si vous avez un hérisson dans votre jardin, voici tout ce que vous devez savoir sur le sujet. Faut-il le nourrir ? L’emmener chez le vétérinaire ? Le laisser tranquille ? On vous explique tout sur ce petit être bien implanté dans nos campagnes françaises.

À RETENIR : Le hérisson se retrouve souvent dans les jardins , en quête de nourriture, d’un abri, d’eau, ou si son lieu de vie habituel coïncide avec votre jardin (haies, tas de bois, etc).

, en quête de nourriture, d’un abri, d’eau, ou si son lieu de vie habituel coïncide avec votre jardin (haies, tas de bois, etc). Cet animal est insectivore . Il n’est donc pas recommandé de lui donner à manger, mis à part de l’eau en récipient peu profond et des insectes type lombrics, vers de terre, limaces, etc.

. Il n’est donc pas recommandé de lui donner à manger, mis à part de l’eau en récipient peu profond et des insectes type lombrics, vers de terre, limaces, etc. Évitez les croquettes pour animaux.

pour animaux. Si l’animal est blessé, affaibli ou s’il tousse , appelez directement un centre de soins pour la faune sauvage.

, appelez directement un centre de soins pour la faune sauvage. Tout au long de l’année, accueillez les hérissons en aménageant votre jardin (haies, tas de bois, protection sur la piscine, etc).

en aménageant votre jardin (haies, tas de bois, protection sur la piscine, etc). Le hérisson est un animal protégé, vous n’avez pas le droit de l’amener chez vous, de le déranger, de le tuer. Vous pouvez cependant le déplacer doucement pour le mettre en sureté.

1. Qui est le hérisson de nos jardins en France ?

Le hérisson (hérissonne si c’est une femelle ou choupisson si c’est un bébé) est un animal doté de piques sur le dos bien connu des prairies et des bois francophones.

Dans le monde, il y a plusieurs espèces de hérissons. Il y en a 19, dont 3 présentes en Europe. Et on retrouve notamment celui qui nous intéresse, présent en France, c’est-à-dire le hérisson commun, ou Erinaceus europaeus de son petit nom latin.

Le hérisson est un mammifère reconnaissable grâce à sa petite taille (pattes courtes, ventre près du sol) et à son dos arrondi surmonté de poils raides et piquants. Cet animal peut mesurer entre 15 et 30 cm, les plus petits étant des jeunes.

Généralement, son espérance de vie est de 2 à 5 ans. Cependant, le plus vieux hérisson du monde connu a vécu 16 ans et est mort en 2016 au Danemark.

Pour se protéger, le hérisson utilise ses épines présentes sur son dos. Afin de se protéger des dangers et des prédateurs, le hérisson se met en boule et se recroqueville pour ne laisser que ses poils épineux à l’air libre.

Notez que depuis plusieurs années, le nombre de hérissons a drastiquement chuté, à cause notamment des pesticides et du trafic autoroutier. Mais, il semble que ces petits animaux commencent à revenir dans les campagnes et à se reproduire à nouveau. L’animal n’est pas en voie de disparition, mais il aurait pu l’être.

2. Pourquoi un hérisson vient dans votre jardin ?

Sachez que, comme lorsque vous trouvez beaucoup d’insectes tels que les cloportes dans votre jardin, si vous y trouvez un hérisson, c’est que votre jardin est sans doute un lieu agréable pour lui. Généralement, si vous trouvez une large biodiversité sur votre herbe, c’est que le jardin est accueillant et riche.

D’un autre côté, il est aussi possible que le hérisson soit en quête de nourriture, d’un abri également ou que votre jardin se trouve à côté d’une zone appréciée par les hérissons. Ces animaux aiment bien aller se cacher dans les bois, sous les arbres, dans les haies, sous des tas de bois, etc. C’est donc beaucoup plus courant d’en croiser en campagne.

3. Faut-il déloger le hérisson ?

Non, vous n’avez pas besoin de déloger le hérisson. Et, vous n’en avez pas le droit. En effet, si jamais cet animal vous dérange, sachez qu’il est interdit par la loi de « détruire, capturer, mutiler, enlever les hérissons et les perturber », et il est donc interdit de les tuer ou même de les déloger.

Dans certains cas, les déloger est toléré, par exemple si le hérisson est en danger. Ce peut notamment être le cas si vous avez un chien et qu’il s’attaque au hérisson.

Si vous avez un chien ou que vous voulez sortir le hérisson du jardin, le mieux reste d’enfiler des gants de cuisine ou une serviette, de prendre le hérisson dans les mains et de le déposer dans un lieu sécurisé (pas au bord d’une route par exemple).

4. Peut-on donner à manger et à boire à un hérisson ?

Le hérisson n’a généralement pas besoin de vous pour trouver de la nourriture. Donc, le plus souvent, il n’y a pas besoin de le nourrir. D’autant que, la plupart des gens ne donnent pas de la nourriture adaptée.

Si vous le voulez, vous pouvez déposer un petit récipient peu profond à disposition avec de l’eau pour qu’il vienne d’hydrater. Il est aussi possible de lui donner un peu à manger, mais seulement s’il semble affaibli et en attendant de recevoir de meilleurs conseils d’un centre de soins.

Le hérisson est un animal insectivore. Cela veut dire qu’il mange des insectes qu’il trouvera donc souvent dans le sol. Il va manger des limaces par exemple, des lombrics, des vers de terre, etc. Donc, si vous arrivez à trouver des insectes, vous pouvez donc donner cela au hérisson sans souci.

Évitez les croquettes pour animaux (croquettes pour chat ou pour chien) car cela est peu digeste pour lui. Néanmoins, vous pouvez lui en donner un tout petit peu si l’animal semble réellement affaibli et que vous n’avez pas d’insectes sous la main. Mais, c’est vraiment du dernier recours et il ne faut pas lui en donner beaucoup. S’il est malade ou affaibli, il vaut mieux contacter un centre de soins avant toute chose.

5. Que faire si l’animal semble blessé ou mal en point ?

Quand vous trouvez un oiseau blessé, vous pouvez l’amener à un centre de soins ou une association pour les animaux sauvages. Et c’est donc pareil pour le hérisson. Avant d’amener l’animal, appelez l’association ou le centre de soin pour la faune sauvage, puis il vous sera donc demandé d’amener l’animal sur place.

Quelques liens utiles pour trouver un centre

Comment amener le hérisson au centre de soins ?

Si le hérisson est blessé ou mal en point, faites bien attention à ne pas le serrer trop fort et à ne pas lui faire mal lors de la manipulation.

Enfilez des gants de cuisine ou une serviette épaisse sur les mains, attrapez l’animal doucement sur les deux côtés puis placez l’animal dans un carton ou une caisse de transport pour chat avec si possible un linge propre sur le sol. Il faut éviter que l’animal puisse voir autour mais la caisse ou le carton doit rester ventilé (faites des petits trous d’aération dans le carton en amont).

Placez un linge sur le devant de la caisse de transport pour cacher la vue au hérisson. Dans la voiture, essayez d’être deux afin qu’un passager tienne la caisse pendant le transport. Si ce n’est pas le cas, placez la boite au pied du siège passager avant et essayez de caler un maximum la boite pour qu’elle ne bouge pas.

6. Puis-je l’amener à l’intérieur de ma maison ou même l’adopter ?

La réponse est non, tout simplement. Comme dit précédémment, il est interdit de « détruire, capturer, mutiler, enlever les Hérissons et les perturber dans leur milieu naturel. Leur détention, transport, naturalisation, commerce (vente ou achat) et utilisation sont strictement interdits », lit-on chez LPO.

Bien sûr, le transport est toléré quand vous l’amener dans un centre de soins. Mais, pour le reste, vous devez laisser le hérisson tranquille, tout simplement.

7. Comment protéger les hérissons de son jardin ?

Pour protéger les hérissons dans votre jardin, laissez-leur des refuges naturels : haies denses, tas de bois, feuilles mortes. Ces abris leur offrent sécurité et nourriture. Évitez les pesticides et produits chimiques, dangereux pour leur santé.

Couvrez les trous, bassins ou piscines où ils risquent de tomber. Si vous avez un chien, surveillez surtout ses sorties nocturnes, moments où les hérissons circulent le plus. Enfin, aménagez un petit passage sous la clôture afin qu’ils puissent se déplacer librement entre les jardins, car leur survie dépend aussi de cette mobilité.

FAQ : que faire si je trouve un hérisson dans mon jardin ?

Le hérisson semble avoir du mal à respirer, que faire ? Si vous avez l’impression que le hérisson tousse, il est possible qu’il soit âgé, malade ou qu’il ait des parasites dans les poumons. Là, le mieux à faire est de contacter directement un centre de soins pour la faune sauvage et de l’y emmener rapidement. Si vous n’avez pas de véhicule, demandez si quelqu’un peut venir, sinon appelez un vétérinaire proche de chez vous. Comment attraper un hérisson qui se met en boule ? Vous pouvez l’attraper sans faire de gestes brusques, sans le serrer, en enfilant des gants de cuisine ou une serviette épaisse sur vos mains. Attrapez l’animal doucement des deux côtés de son abdomen afin de le déplacer en toute sécurité dans un endroit sécurisé. Est-ce qu’un hérisson est dangereux pour l’humain ? Pas forcément, mais le hérisson peut faire mal si vous le touchez au niveau de ses piques, il peut également mordre s’il se sent vraiment menacé et il faut quand même faire attention à ses griffes. Outre cela, le hérisson peut aussi être porteur de parasites et de puces. Mais, en se lavant les mains, vous limitez déjà les risques. Le hérisson est-il un animal protégé ? Oui, c’est un animal protégé et c’est pour cela que vous n’avez pas le droit de le déranger dans son habitat naturel. En cas d’atteinte à un hérisson, vous risquez une grosse amende, jusqu’à 150 000 euros.

