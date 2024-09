Les serpents fascinent autant qu’ils effraient, et cette peur est souvent exacerbée par les représentations dans les films. Pourtant, les conseils donnés à l’écran pour les soins après morsure de serpent sont souvent erronés, voire dangereux. Dans cet article, nous allons décrypter les erreurs courantes vues au cinéma et les comparer avec les bonnes pratiques pour agir en cas de morsure.

Mythe 1 : sucer le venin pour sauver une vie

Un des clichés les plus répandus dans les films est celui où le personnage ou un de ses compagnons, se précipitent pour « aspirer » le venin avec sa bouche. Cette pratique est souvent suivie d’une intense tension dramatique, avec des plans serrés sur des visages anxieux.

Sucer le venin est non seulement inefficace, mais aussi potentiellement dangereux. D’abord, cette méthode ne permet pas de retirer une quantité significative de venin du corps. De plus, cela peut exposer la personne qui suce à des risques d’infection. En cas de plaie dans la bouche ou sur les lèvres, le venin peut entrer directement dans le système sanguin de l’aidant. Cela va ainsi créer une situation encore plus risquée.

La première chose à faire après une morsure est de garder son calme. Appelez les secours immédiatement et limitez autant que possible les mouvements de la victime. Immobiliser la zone mordue aide à ralentir la propagation du venin dans le corps. Les soins après morsure de serpent doivent être administrés par des professionnels, et il n’y a pas de place pour l’improvisation.

Attention, même une tête coupée reste dangereuse

Mythe 2 : faire un garrot pour stopper le venin

Il est courant de voir des personnages appliquer un garrot autour du membre mordu. Ils serrent fortement pour, selon eux, empêcher le venin de circuler dans tout le corps. Cette action est souvent suivie par des scènes d’amputation ou d’agonie, renforçant le dramatique de la situation.

Un garrot, en plus d’être inefficace, peut causer de graves dommages aux tissus. En bloquant la circulation sanguine, vous risquez de priver le membre de l’oxygène dont il a besoin. Cela peut entraîner la nécrose (mort des tissus) et nécessiter une amputation. Exactement ce que l’on tente d’éviter.

Au lieu de serrer un garrot, utilisez une bande élastique ou un tissu large pour appliquer une légère pression sur la zone mordue. Vous éviterez de couper la circulation sanguine et de ralentir la propagation du venin. Encore une fois, les soins après morsure de serpent nécessitent une approche prudente et mesurée, en évitant les gestes agressifs.

Mythe 3 : inciser la plaie pour faire sortir le venin

Autre image classique : le héros qui, après la morsure, sort un couteau, un morceau de verre ou une lame et incise la plaie pour « extraire » le venin. Souvent, cette scène est accompagnée de cris et de douleur, renforçant la gravité de la situation.

Inciser la plaie est non seulement inutile, mais cela augmente également le risque d’infection. Couper la peau après une morsure de serpent peut endommager des nerfs, des vaisseaux sanguins ou d’autres tissus vitaux. Tout ce désagrément sans pour autant retirer le venin. Ce dernier se répand rapidement dans la circulation sanguine, et aucune incision ne permettra de l’extraire efficacement.

Après une morsure, il est crucial de ne pas manipuler la plaie. Ne tentez pas d’inciser ou de drainer la morsure. Cela ne fait qu’aggraver la situation. Rappelez-vous, les soins après morsure de serpent doivent prioriser la sécurité du patient. Et cela, sans adopter des mesures extrêmes vues dans les films.

Mythe 4 : plonger la zone mordue dans de l’eau froide ou chaude

Dans certains films, le personnage blessé plonge immédiatement le membre mordu dans de l’eau glacée. Dans des cas plus extrêmes, il le fait dans une source chaude, pensant que cela va neutraliser le venin.

L’eau, qu’elle soit froide ou chaude, n’a aucun effet sur le venin. Au contraire, une exposition prolongée à des températures extrêmes peut aggraver la situation. Cela endommage la peau et les tissus, ralentissant ainsi le processus de guérison.

Maintenir la zone mordue au calme et à température ambiante est la meilleure option. Évitez tout traitement thermique.

Mythe 5 : boire de l’alcool pour calmer la douleur

On a tous vu cette scène où la victime d’une morsure de serpent boit une bonne gorgée d’alcool pour calmer la douleur. Le personnage, le visage crispé, se verse un whisky ou une vodka, puis continue son chemin, comme si de rien n’était.

L’alcool n’a pas d’effet curatif, et dans le cas d’une morsure de serpent, il peut même aggraver la situation. La circulation sanguine se verra augmenter ce qui pourrait accélérer la diffusion du venin dans le corps. De plus, l’alcool peut altérer le jugement et aggraver la confusion dans une situation déjà critique.

La douleur doit être gérée par des professionnels de la santé, avec des antalgiques adaptés si nécessaire. Ne consommez jamais d’alcool après une morsure. En matière de soins après morsure de serpent, il est essentiel de maintenir la victime consciente et alerte. Le but ? Il vous sera plus facile de suivre l’évolution des symptômes.

Mythe 6 : tuer le serpent pour l’apporter aux secours

Une fois la victime mordue, un des personnages se met souvent en quête du serpent pour le tuer et le montrer aux médecins. Ils pensent que cela va les aider à identifier le type de venin et administrer le bon traitement.

Tenter de capturer ou de tuer le serpent est une perte de temps précieux, et cela peut même exposer d’autres personnes à des morsures supplémentaires. De plus, les professionnels de la santé n’ont pas besoin du serpent pour administrer le bon traitement. La majorité des morsures peuvent être traitées avec un antivenin polyvalent.

Essayez simplement de retenir des détails sur son apparence. Votre priorité doit être de contacter les secours et de limiter les mouvements de la personne mordue. Les soins après morsure de serpent doivent être rapides et bien coordonnés pour maximiser les chances de récupération.

Conclusion

Les films ont tendance à dramatiser les morsures de serpent, mais il est essentiel de se concentrer sur les faits. Les soins après morsure de serpent doivent être basés sur des recommandations médicales fiables et non sur des mythes ou des idées reçues véhiculées par le cinéma. En cas de morsure, la clé est la rapidité, le calme et l’accès aux soins médicaux. Ne succombez pas à l’instinct héroïque vu sur les écrans, mais suivez les protocoles établis pour garantir la sécurité de tous.

Récapitulatif des bons gestes :

Garder son calme et appeler immédiatement les secours.

Immobiliser le membre mordu sans faire de garrot.

Ne pas sucer, inciser ou tenter de drainer la plaie.

Éviter l’eau froide ou chaude, ainsi que l’alcool.

Observer les symptômes et attendre les secours.

En adoptant ces bons réflexes, vous augmentez significativement les chances de récupération et réduisez les risques de complications graves.

Ci-dessous, les signes des attaques des serpents les plus dangereux :

