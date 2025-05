Mon chat boit beaucoup : faut-il s’inquiéter ?

Voir son chat s’attarder longuement devant sa gamelle d’eau n’est pas toujours anodin. Chez un animal naturellement peu porté sur l’hydratation, un changement soudain ou une consommation excessive doit alerter. Si boire plus peut sembler anodin en période de chaleur ou pour un chat nourri exclusivement aux croquettes, il peut aussi être le premier symptôme discret d’un problème médical sous-jacent. Votre chat boit beaucoup ? Voici les possibilités.

🐈‍⬛ Un chat boit généralement peu d’eau par jour

D’ordinaire, un chat consomme entre 30 et 50 millilitres d’eau par kilo de poids corporel et par jour. Ainsi, un chat de 5 kilos boira entre 150 et 250 millilitres quotidiennement, nourriture comprise. Les chats nourris uniquement aux croquettes, pauvres en eau, boivent naturellement plus que ceux ayant une alimentation humide.

Mais lorsque les quantités ingérées dépassent 50 millilitres par kilo, on parle alors de polydipsie, un terme médical qui désigne une soif excessive. C’est souvent le signal d’alarme d’un déséquilibre organique.

🐈‍⬛ Quelle cause si mon chat boit beaucoup trop d’eau ?

L’une des premières causes à envisager est le diabète sucré, une pathologie relativement fréquente chez les chats âgés ou en surpoids. L’organisme, incapable d’utiliser correctement le glucose, pousse le chat à boire de grandes quantités pour compenser la déshydratation provoquée par l’hyperglycémie.

Autre coupable souvent en embuscade : l’insuffisance rénale chronique. Cette maladie silencieuse détruit progressivement les reins, empêchant le corps de filtrer correctement les déchets. Le chat tente alors de compenser par une prise d’eau massive.

Enfin, certaines affections hormonales, comme l’hyperthyroïdie, peuvent également provoquer une soif excessive, associée à une perte de poids brutale malgré un appétit conservé, voire augmenté.

Après, cela peut aussi être moins grave. Cela peut être lié au surpoids, au manque d’activité physique, à un air trop sec (le chat va tousser dans ce cas), ou encore la vieillesse ou la chaleur, sans oublier le stress. Mais, il faut quand même remédier à cela.

🐈‍⬛ Que faire dans ce cas ?

Face à un changement d’habitude, il ne faut pas céder à la tentation de relativiser. Ce n’est pas « parce qu’il fait chaud » ou « parce qu’il vieillit » que l’augmentation de la consommation d’eau est anodine.

Toute modification brutale du comportement alimentaire ou hydrique d’un chat doit conduire à consulter un vétérinaire. Ce dernier procédera généralement à un examen clinique complet, suivi d’analyses de sang et d’urine.

Ces tests permettent de déceler un diabète, une atteinte rénale, ou une autre maladie métabolique en cause.

🐈‍⬛ Comment mesurer l’eau bue par son chat ?

Dans l’attente d’un rendez-vous, il est utile de mesurer précisément la quantité d’eau bue chaque jour. Pour ça : Remplir une gamelle graduée ou utiliser un verre doseur simple peut fournir au vétérinaire des informations précieuses. Observer également d’autres signes associés comme la perte de poids, l’augmentation de l’appétit, la léthargie ou une haleine anormalement sucrée permet d’orienter plus vite le diagnostic.

🐈‍⬛Quelles solutions et traitements ?

Si une pathologie est détectée, le traitement dépendra évidemment de la cause identifiée. Un diabète nécessitera souvent une insulinothérapie, l’insuffisance rénale un ajustement alimentaire strict et parfois une supplémentation médicamenteuse.

Dans tous les cas, la prise en charge précoce reste déterminante : elle peut considérablement ralentir l’évolution de la maladie et améliorer la qualité de vie du chat. Ignorer une polydipsie, au contraire, expose l’animal à des complications graves, parfois irréversibles.

Si la cause est moins grave, il faut donc observer son animal et essayer de régler le problème comportemental. Dans le cas de la chaleur, gardez l’animal au frais. Pour le stress, calmez-le et supprimer la cause. Et pour le surpoids, essayez de faire maigrir le chat avec de l’activité physique et moins de nourriture.

