Tim Chen est un étudiant en dernière année d’économie à l’Université de Colombie-Britannique à Vancouver. Il fait un choix audacieux pour faire face aux loyers exorbitants de la ville. Rester vivre chez ses parents à Calgary et prendre l’avion quatre fois par semaine pour se rendre à ses cours.

Un calcul simple et un choix surprenant

Le jeune homme a effectué un calcul simple : le coût cumulé de deux vols aller-retour par semaine (environ 1 200 dollars canadiens) est inférieur au loyer moyen d’un studio à Vancouver (environ 2 100 dollars canadiens). Certes, cette solution implique des contraintes supplémentaires, comme un trajet en bus long et fastidieux après l’atterrissage, mais elle permet à Tim de réaliser d’importantes économies.

Lire aussi : Expérience insolite : transformez une chapelle en salle de remise en forme pour prendre soin de votre corps!

Un mode de vie insolite qui suscite des réactions mitigées

L’histoire de Tim Chen a rapidement fait le tour des médias et a suscité des réactions mitigées. Certains admirent son ingéniosité et sa capacité à trouver des solutions originales face aux difficultés économiques. D’autres s’interrogent sur l’impact environnemental de ses voyages aériens fréquents et soulignent que cette solution n’est pas accessible à tous les étudiants.

Découvrez aussi ; Incroyable : Bob, né un 29 février, célèbre son anniversaire tous les quatre ans en distribuant des peluches dans les maternités ce jeudi. Une tradition insolite qui émerveille petits et grands !

L’étudiant aérien : Une solution d’avenir ?

L’histoire de Tim Chen met en lumière la problématique de l’accès au logement abordable pour les étudiants, un défi croissant dans de nombreuses villes du monde. Son choix, bien que surprenant, peut inspirer d’autres étudiants à explorer des solutions alternatives et à repenser les modèles traditionnels de vie étudiante.

Voir plus : Mon téléphone est tombé dans l’eau : comment le sécher ?

Seriez-vous prêt à prendre l’avion pour économiser sur votre loyer ? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous !

Notez cet article