C’est bien connu : beaucoup d’artistes et de peintres se font connaître après leur décès. Et les œuvres d’artistes décédés valent souvent beaucoup plus d’argent. Van Gogh n’a pas vendu beaucoup de tableaux de son vivant mais ses œuvres ont eu beaucoup plus de succès après sa mort. Par exemple, Portrait du docteur Gachet a été vendu pour plus de 82 millions de dollars en 1990. Et le peintre britannique David Hockney ne semble pas échapper à cette tradition.

Qui est l’artiste britannique David Hockney, décédé récemment ?

David Hockney est un peintre britannique décédé très récemment. Ce dernier est mort ce 11 juin 2026 à l’âge de 88 ans. Dans ce cadre, beaucoup de personnes lui ont rendu hommage. Il faut dire qu’il était un artiste très complet.

David Hockney fut peintre, portraitiste et paysagiste, dessinateur, graveur, décorateur, photographe et théoricien de l’art. Et son influence a été à son prime dans les années 1960 durant la mouvance du pop art.

Il reprend d’ailleurs la colotimétrie de cette tendance en utilisant des teintes vives et acidulées dans ses peintures. Par ailleurs, il rencontrera le célèbre Andy Warhol avec qui il restera en contact. Né au Royaume-Uni, il est souvent décrit comme un avant-gardiste, un artiste d’art figuratif non loin de l’expressionnisme.

Un artiste exposé en France, en Angleterre, en Italie et ailleurs

Atteint de surdité presque totale à l’âge de quarante ans, cela ne l’empêche pas de continuer son art, une détermination qui paiera puisqu’il aura droit à une rétrospective au musée des Arts décoratifs de Paris mais aussi au musée du centre Georges-Pompidou.

Il exposera un peu partout par la suite, en Angleterre, en Italie mais aussi aux USA ainsi qu’en France. D’ailleurs, en 2019, le peintre s’installera en France avec son compagnon Jean-Pierre Gonçalves de Lima, il vivra alors en Normandie. Mais c’est à Londres qu’il perd finalement la vie à l’âge de 88 ans ce 11 juin dernier.

Auteur d’œuvres telles que A Bigger Splash, Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) ou encore Two Men in a Shower, l’artiste a de nombreuses œuvres actuellement exposées dans de grands musées et galeries.

Vous pouvez en retrouver à la Tate Gallery de Londres, mais aussi au Musée d’Art contemporain Astrup-Fearnley à Oslo, au musée Ludwig de Cologne, à la Tate Britain de Londres, au Centre Georges-Pompidou à Paris, au J. Paul Getty Museum de Los Angeles, au musée national d’Art moderne à Paris, au Whitney Museum of American Art et à la Royal Academy of Arts de Londres.

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Une peinture vendue pour 10 millions d’euros

Et donc, peu de temps après son décès, l’une de ses œuvres a été vendue pour une petite fortune, explique l’Observer. Selon les chiffres, les demandes d’achat pour les œuvres de David Hockney ont fortement augmenté dans les heures suivant son décès (+ 1200 %).

Plusieurs œuvres ont été proposées à la vente sur des plateformes de ventes privées et parmi elles, certaines étaient alors proposées à des prix impressionnants.

C’est notamment le cas de l’œuvre Delphiniums sur ma table de jardin (juillet 2025) qui était alors proposée à 9 millions de livres sterling, soit environ 10 millions d’euros. Un tableau mis en vente chez Annely Juda.

Notez que David Juda est un ami de longue date du peintre. Le galeriste a d’ailleurs déclaré que cette toile lui était « très chère ». L’œuvre représente un bouquet de fleurs et il s’agirait du dernier bouquet de fleurs reçu par le peintre pour son anniversaire.

De son côté Richard Gray a également vendu une belle pièce puisque la galerie a vendu une œuvre de 2014, Studio Interior #2, pour 1,7 million d’euros.

Notez que ces œuvres ne sont pas les plus chères vendues par le peintre. De son vivant, David Hockney a également pu vendre la collection privée Portrait of an Artist (Pool with Two Figures). Elle a été vendue en 2018 pour 79,5 millions d’euros aux enchères chez Christie’s

Portrait of an Artist est une peinture de pop art peinte en 1972. Ce tableau représente deux personnages, d’abord un nageur qui est sous l’eau et un autre homme qui observe le nageur.

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