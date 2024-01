Est-il possible de vivre en maison de retraite avec son animal de compagnie ?

Ce n’est un secret pour personne, les animaux de compagnie ont des effets bénéfiques pour les humains. Ils sont une source d’amour inconditionnel et permettent de lutter contre la solitude des personnes âgées. Mais, que se passe-t-il quand vous devez aller en maison de retraite ? Que devient votre compagnon à quatre pattes ? Est-ce qu’il peut entrer avec vous en EHPAD ? C’est relativement rare, mais des maisons de retraite acceptent les animaux domestiques, sous certaines conditions, et la zoothérapie devient une démarche appréciée, de plus en plus courante et plus souple à mettre en place.

Quels sont les bienfaits des animaux de compagnie en maison de retraite ?

Les animaux apportent de la joie et une compagnie aux personnes âgées qui se sentent souvent seules. Ainsi, cela favorise le bien-être en général et donc la santé et le moral des résidents en maison de retraite. Voici tout ce que ces petites boules de poil peuvent vous offrir :

Les animaux de compagnie sont des amis fidèles et affectueux, qui apportent un soutien moral à leurs maitres ;

Ils calment les tensions et permettent aux personnes d’être plus sereines et plus détendues ;

Un animal est une vraie distraction pour les habitants de maison de retraite qui peuvent s’ennuyer ;

Les personnes âgées peuvent communiquer avec eux, de manière verbale ou non verbale , ce qui favorise les relations et permet d’entretenir les contacts sociaux ;

Il n'y a aucun jugement de l'animal envers son maitre, ce qui permet à la personne de se sentir valorisée ;

S'occuper d'un animal de compagnie (sortie, toilettage, nourriture, etc.) permet aux maitres de garder une notion de l'espace et du temps. De plus, ils se sentent utiles et ils restent autonomes plus longtemps. Cela permet aussi d'éloigner la sédentarité pour une meilleure condition physique.

Quelles sont les conditions pour que ça marche ?

Pour entrer en maison de retraite avec son animal de compagnie, le maitre doit être en capacité de s’occuper complètement de ce dernier. En effet, il doit être autonome, toute la responsabilité lui revient comme s’il habitait seul.

Par conséquent, le résident doit pouvoir sortir son chien plusieurs fois par jour. Il doit également effectuer les soins nécessaires d’hygiène, comme le toilettage, le changement de la litière s’il s’agit d’un chat ou de la cage s’il s’agit d’un lapin ou d’un oiseau. Bien sûr, il doit le nourrir et ne pas porter atteinte à sa santé et sa sécurité. Ensuite, il est évident que le caractère et le comportement de l’animal de compagnie est crucial. Il doit être discipliné, obéissant, patient, non agressif et il ne doit pas perturber la vie de la maison de retraite.

Par exemple, un chien ne doit pas être hyperactif, aboyer sans cesse ou dégrader les espaces de vie. Un chat ne doit pas griffer le matériel ou sauter sur les jambes des résidents… Par ailleurs, un oiseau ne doit pas chanter toute la nuit… Vous l’aurez compris, l’animal de compagnie doit être relativement sage et calme. Les facteurs sont donc multiples et beaucoup de critères doivent être pris en compte pour que ça marche.

Que se passe-t-il si le résident perd soudainement son autonomie ?

Cependant, même si le maitre était en mesure de s’occuper de son animal de compagnie à son entrée, la vie évolue. Il peut rencontrer des problèmes de santé et perdre soudainement son autonomie. C’est aussi le cas si une personne âgée doit entrer en maison de retraite, mais que cette dernière n’accepte pas les animaux, que se passe-t-il alors pour son compagnon ?

Il existe par exemple la Fondation Assistance aux Animaux qui a pour but d’accueillir les animaux domestiques quand leur propriétaire ne peut plus s’en occuper. Soit parce qu’il a perdu son autonomie, soit parce qu’il est obligé d’être placé en maison de retraite sans son animal de compagnie. Les propriétaires peuvent être rassurés, car il sera alors pris en charge par une marraine d’adoption.

Les bienfaits de la zoothérapie en maison de retraite

Accueillir des animaux de compagnie en maison de retraite sur le long terme peut être compliqué à mettre en place puisqu’il faut respecter beaucoup de critères. Mais, la bonne nouvelle, c’est que temporairement, c’est beaucoup plus facile à mettre en place. Ainsi, la zoothérapie en maison de retraite se développe et apporte beaucoup de bonheur aux résidents.

Il s’agit d’une activité qui rentre dans le cadre des thérapies non médicamenteuses. Les animaux sont amenés à la maison de retraite pour un temps défini et les personnes âgées vont à leur rencontre. Comme déjà expliqué ci-dessus, cela favorise la santé physique, psychique et les interactions sociales. Ils peuvent aussi se remémorer de joyeux souvenirs s’ils ont vécu avec des animaux pendant leur vie. Que ce soit des chats, des chiens, des lapins, des cochons d’Inde, tout est permis !

La présence d’un thérapeute est indispensable, car il accompagne les résidents et les invite à se connecter avec les animaux. Surtout pour les personnes les plus timides qui auraient des appréhensions ou n’oseraient pas s’approcher des animaux. Il permet de coordonner ce joyeux zoo inventé dans un instant suspendu.

Même si tout le monde est d’accord avec les bienfaits qu’apporte un animal de compagnie, son entrée en maison de retraite reste complexe et minoritaire sur le marché des EHPAD. Alors, la zoothérapie reste plus flexible à mettre en place et apportera beaucoup de bonheur aux résidents. Et vous, croyez-vous aux bienfaits des animaux ?

