D’origine anglo-taïwanaise, Lisa Joy est une réalisatrice, scénariste et productrice déléguée qui s’est construite seule dans un univers peu accueillant. La jeune femme s’est en effet battue toute sa vie afin d’atteindre ses rêves : celui de devenir réalisatrice à Hollywood.

Avant ses débuts au cinéma, Lisa Joy travaillait en tant que juriste en Californie. Elle est par ailleurs diplômée de l’École de Droit de Harvard. À la fin des années 2000, Joy participe à l’écriture de plusieurs épisodes des séries TV « Burn Notice » et « Pushing Daisies ». Elle explose en 2018 lorsqu’elle fait ses débuts en tant que réalisatrice en mettant en scène un épisode de la série « Westworld ». En 2021, elle réalise son tout premier long métrage pour lequel elle est aussi productrice et scénariste : « Reminiscence ».

Fallout (2024)

Pour cette nouvelle décennie, Hollywood s’attaque au monde des jeux vidéo en adaptant plusieurs licences cultes. Après « Uncharted » et « The Last of Us », l’industrie du 7e art présente une nouvelle adaptation de jeu vidéo aux fans du genre : « Fallout ».

Dévoilée lors de la Gamescom 2023, la série « Fallout » sortira en 2024 sur la plateforme de streaming Prime Video.

Créée par Geneva Robertson-Dworet, Lisa Joy et Graham Wagner, cette adaptation reste encore très énigmatique. Son teaser n’a en effet été dévoilé qu’au public de la Gamescom 2023. Seuls quelques journalistes ont eu l’autorisation d’en parler. Selon les quelques informations récoltées, le teaser était très bon avec un respect total de l’œuvre originale. Une série fidèle à l’univers de Besthesda, avec un visuel fort impressionnant selon leurs dires.

Voici le teaser de la série :

Périphériques, Les Mondes de Flynne (2022)

Lisa Joy est productrice déléguée dans cette série de science-fiction avec Chloë Grace Moretz comme actrice principale.

La série suit la vie de Flynne Fisher, une « gamer-for-hire » vivant dans le Sud rural des États-Unis, dans un monde futuriste. Alors qu’elle joue à un mystérieux jeu de réalité virtuelle se déroulant à Londres au 22e siècle, Flynne est témoin d’un meurtre qui semble très réel. Elle découvre alors une étrange connexion avec une réalité différente, et le destin très sombre qui l’attend.

Avec l’aide de son frère Burton, Flynne se met donc en quête de sauver le monde d’une force menaçante qui cherche à détruire l’humanité.

La série parvient rapidement à séduire les spectateurs qui reconnaissent la direction artistique des créateurs de « Westworld ». Selon eux, la série est dérangeante, stylisée, angoissante et jouissive, ce qui interpelle et invite à la curiosité.

Le trailer est disponible ci-dessous :

Burn Notice (2011)

« Burn Notice » est une série américaine ayant pour scénariste Lisa Joy. L’histoire suit la vie de Michael Westen, un ex-espion qui reçoit une Burn Notice sans en connaître la raison. Il s’agit d’une lettre qu’un agent secret reçoit lorsqu’il est viré. Westen est donc désormais sans emploi et catégorisé comme « indésirable » par le gouvernement.

Avec l’aide de sa petite amie et de son ancien partenaire, Westen cherche à découvrir la raison de son écartement, et pourquoi il a été éliminé. Pour ce faire, il va employer des méthodes peu conventionnelles et éviter d’attirer l’attention de ses anciens collègues-espions. Pour financer sa quête personnelle, Westen propose ses services à ceux que le gouvernement refuse d’aider.

La série frappe tout de suite avec son ambiance « cool et décontracté ». Dès les premiers épisodes, les spectateurs sont plongés dans l’action et le fun, notamment grâce à la voix off qui commente certains moments du récit.

La voix off est celle de Michael Westen qui parle de ce qu’il se passe, donne son avis sur des situations, des personnages, raconte le quotidien d’un espion et explique ce qu’il fait dans l’épisode.

Voici le lien de la bande-annonce :

Battestar Galactica (2004)

Pour cette série de science-fiction de 4 saisons, les réalisateurs Glen A. Larson et Ronald D. Moore s’offrent les services de la scénariste Lisa Joy.

« Battlestar Galactica » parle de puissants robots nommés « Cylons » qui règnent en maître sur l’univers. Ce remake de la série de 1978 a été très bien reçu par la critique grâce au fait qu’elle a repris les bonnes idées présentées par son prédécesseur. La série se concentre notamment sur l’humanité en fuite devant des robots tueurs — une mythologie complexe inspirée sur une combinaison des 12 tribus d’Israël et des 12 signes du zodiaque — et à la recherche d’une Terre disparue depuis fort longtemps.

À bord du dernier vaisseau de guerre, le Galactica, les humains tentent de survivre en entreprenant le voyage de la rédemption. La série commence sur une ambiance assez étrange, mais qui tient en haleine grâce à de multiples revirements de situations et ses intrigues en tout genre.

Lisa Joy fournit un travail remarquable avec un scénario bien construit et captivant.

Le trailer disponible ci-dessous :

Pushing Daisies (2007)

« Pushing Daisies » est une série américaine créée au milieu des années 2000 par Bryan Fuller et scénarisée par Lisa Joy.

Diffusée sur ABC, cette série ne dure que deux saisons. Mais cela a suffi pour marquer les esprits grâce à son ambiance colorée, son esthétique stylisée et sa maîtrise incroyable de l’empathie.

L’histoire parle de Ned, un jeune pâtissier doté d’un don exceptionnel. Celui-ci peut effectivement ramener les morts à la vie simplement en les touchant. Toutefois, s’il retouche l’individu une seconde fois, ce dernier meurt à nouveau et cette fois pour de bon. De plus, si l’individu ressuscité reste en vie pendant plus d’une minute, un autre meurt à sa place.

Ned est donc très prudent avec ce don et s’assure de ne pas en abuser. Malheureusement, tout bascule lorsqu’il apprend le décès tragique de son premier amour, Charlotte Charles. Ned va s’empresser de ramener sa bien-aimée à la vie afin d’aider son ami Emerson Cod à enquêter. Cependant, Ned ne peut se résoudre à renvoyer Charlotte dans l’au-delà. Débute alors une histoire d’amour insolite entre deux individus qui ne peuvent pas se toucher.

Voici la bande-annonce de la saison 1 :

Reminiscence (2021)

« Reminiscence » se déroule dans un futur proche où Miami a été submergé par les flots. Cela a été causé par les effets du changement climatique.

Nick Bannister, un enquêteur privé, propose ses services à ceux qui souhaitent retrouver leurs précieux souvenirs. Au cours d’une mission, Nick tombe follement amoureux de sa cliente. À sa disparition, il est désemparé et décide de se lancer à sa recherche. Cette quête va le plonger dans une boucle temporelle et lui permettre de découvrir des aspects de sa personnalité qu’il ignorait alors jusque-là.

Le film a été écrit et réalisé par Lisa Joy, et peut donner l’impression d’être un moyen de transporter le public vers des souvenirs du passé de la culture pop.

Voici sa bande-annonce :

Westworld (2016)

« Westworld » est une série de science-fiction créée par Jonathan Nolan et Lisa Joy.

Le récit se déroule à Westworld, un parc d’attractions futuriste où les visiteurs paient cher pour revivre le frisson de la conquête de l’Ouest.

Pour rendre l’expérience encore plus immersive, le parc emploie quelques androïdes à apparence humaine : Dolores, Teddy, etc. Les visiteurs peuvent donc se sentir complètement dépaysés et laisser libre cours à leurs fantasmes.

Toutefois, cette utopie est mise en péril lorsque certains robots agissent bizarrement suite à une mise à jour. En interne, l’équipe technique de Westworld tente de gérer les incidents, tandis que la Direction essaie à tout prix d’éviter de faire de la mauvaise publicité qui ferait fuit les clients.

Lors de sa diffusion, « Westworld » était considéré comme le summum de la science-fiction. La série disposait notamment d’un budget astronomique qui permettait à HBO de rester au sommet des classements d’audience.

Voici le lien de la bande-annonce :