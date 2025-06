Né le 18 novembre 1968, Owen Wilson était connu pour être un adolescent tumultueux. Il voulait poursuivre ses études malgré son indéniable attirance pour la comédie. Et heureusement, car il obtient, en 1988, son diplôme de littérature anglaise. Durant ses années d’étude, Owen fait la rencontre de Wes Anderson. Les deux deviennent amis et écrivent un premier court métrage qui, présenté au Festival de Sundance, séduit immédiatement James L. Brook. Ce dernier leur propose alors d’en faire un long métrage, qui deviendra ensuite « Bottle Rocket ».

Grâce au soutien de son fidèle ami Ben Stiller, Owen Wilson accède finalement à la consécration. Quasi-inséparables, les deux acteurs vont collaborer sur de nombreuses comédies à succès comme « Zoolander », « La Nuit au Musée » ou encore « Starsky et Hutch ».

Wonder (2017)

Film dramatique signé Stephen Chbosky, « Wonder » est une adaptation du roman éponyme de R.J. Palacio. Le film suit Auggie Pullman, un garçon né avec une malformation faciale appelée le syndrome de Treacher Collins. Owen Wilson interprète le père du garçon.

Palacio s’est mise à écrire son roman peu après avoir croisé dans la rue un enfant qui souffrait de malformation cranio-faciale. Elle a rapidement détourné son regard puis, remplie de honte, s’est demandée ce que pouvait ressentir cet enfant. Le plus dur pour l’équipe, c’était de trouver l’interprète d’Auggie. Les producteurs ont alors proposé le rôle à Jacob Tremblay qui, malgré son jeune âge, s’est préparé comme un vrai pro. Il a rencontré des enfants qui souffrent du syndrome de Treacher Collins et a même tenu un carnet où il notait des idées pour les scènes difficiles.

Voici sa bande-annonce :

Loki (2021)

« Loki » est une série créée par Michael Waldron, basée sur le Dieu de la Malice des comics Marvel. Pour cette exclu Disney+, Tom Hiddleston reprend son rôle du demi-frère de Thor, accompagné entre autres de Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw ou encore d’Owen Wilson (dans le rôle de Mobius).

Les événements de « Loki » se déroulent juste après « Avengers: Endgame » et décrivent les aventures du dieu éponyme dans une réalité alternative créée en 2012 après un voyage temporel des Avengers. La série marque alors un tournant majeur pour le MCU, puisqu’elle introduit officiellement la notion de multivers, jusque-là simplement évoquée ou insinuée.

Ci-dessous un extrait :

VOIR AUSSI : Top 10 des films et séries TV avec Tom Hiddleston

Minuit à Paris (2011)

Réalisé par Woody Allen et présenté en tant que film d’ouverture au Festival de Cannes 2011, « Minuit à Paris » suit Gil Pender, un scénariste en panne d’inspiration en vacances avec sa fiancée et les parents de celle-ci à Paris. Un soir, après une dégustation de vins, Gil se soûle et décide de marcher dans les rues de Paris pour rejoindre son hôtel. Cependant, il va se rendre compte qu’il a fait un voyage dans le temps pour se retrouver au 20e siècle.

Le film est récompensé, en 2012, par l’Oscar du meilleur scénario original. Woody Allen explique avoir choisi Owen Wilson pour interpréter Gil pour son sens du comique et son aisance : « On n’a pas l’impression qu’il joue, car, sur le plateau, on dirait tout simplement quelqu’un qui parle de manière naturelle, et ça, ça me plaît. Il a un formidable sens de l’humour et un instinct comique très différent du mien, mais génial dans son genre. »

Par ici le trailer :

VOIR AUSSI : Top 10 des films et séries TV avec Rachel McAdams

À bord du Darjeeling Limited (2007)

Film de Wes Anderson, « À bord du Darjeeling Limited » raconte l’histoire de trois frères, Francis (Owen Wilson), Peter et Jack qui traversent le nord de l’Inde en train un an après la mort de leur père.

Passionné par l’Inde, le réalisateur n’avait jamais pu visiter le pays avant la production de son film. C’est en mai 2006, pendant l’écriture du scénario, qu’il s’y est rendu pour étoffer l’histoire et fignoler les personnages. Le film a été tourné en grande majorité dans le désert du Rajasthan, au nord-ouest du sous-continent indien. Le Darjeeling Limited se déplaçait sur des rails reliant la cité de Jodhpur à celle de Jaisalmer, en passant par le désert de Thar.

Voici son trailer :

No Escape (2015)

Thriller coécrit et réalisé par John Erick Dowdle, « No Escape » suit Jack (Owen Wilson), un expatrié qui vit en Asie du sud-est avec sa famille pour mener une vie de rêve dans un décor paradisiaque. Cependant, un coup d’État va éclater dans le pays et ils n’auront qu’une solution : fuir.

Faire semblant d’être une famille à l’écran alors qu’on ne se connait pas, c’est compliqué. Pour y remédier, Owen Wilson et Lake Bell sont partis en Thaïlande deux semaines avant le début du tournage pour nouer des liens avec leurs filles à l’écran. Ils se sont notamment rendus dans une réserve d’éléphants pour « renforcer les liens familiaux » — un moment que les jeunes actrices n’oublieront pas.

Découvrez sa bande-annonce :

La Nuit au Musée (2006)

« La Nuit au Musée » est une comédie fantastique réalisée par Shawn Levy et adaptée du roman « The Night at The Museum » de Milan Trenc. On y suit Larry Daley, le nouveau gardien de nuit au musée d’histoire naturelle de New York. Ce dernier découvre que toutes les statues et œuvres du lieu prennent mystérieusement vie la nuit grâce à la tablette magique du pharaon Ahkmenrah. Owen Wilson interprète une figurine du célèbre Jedediah Smith.

Lors du tournage, Ben Stiller devait souvent jouer seul (problème des films à effets spéciaux). Alors pour l’aider à ressentir la présence des créatures, Shawn Levy n’a pas hésité à donner de lui-même. « Ces moments resteront certainement parmi les plus surréalistes de ma vie. Pour aider Ben, je me suis retrouvé dans des costumes ridicules ou sous des masques de tyrannosaure à le poursuivre devant un fond vert ! Parfois je tombais, parfois nous étions morts de rire, mais le plus souvent, cela l’aidait ! »

Voici sa bande-annonce :

Marley et Moi (2008)

Basé sur l’autobiographie « Marley and Me » de John Grogan et réalisé par David Frankel, ce film a détenu en 2008 le record du plus grand nombre d’entrées au box-office durant la période de Noël aux États-Unis. Owen Wilson campe John Grogan.

« Ce n’est pas l’histoire d’un chien. Ce n’était pas ce que j’avais en tête quand j’ai écrit ce livre. Pour moi, il s’agissait surtout de raconter la naissance et la vie d’une famille dont le catalyseur a été un chien. En fait, c’est une comédie très émouvante », reconnaît l’auteur.Le grand héros du film, Marley, a été « interprété » par vingt-deux chiens. David Frankel et le chef dresseur Mark Forbes ont pris le soin de choisir les « acteurs » en fonction l’âge de Marley dans chacune des scènes du film.

Le lien de la bande-annonce ci-dessous :

Zoolander (2001)

Comédie culte réalisée par Ben Stiller, « Zoolander » parodie l’industrie de la mode à travers le personnage de Derek Zoolander. Owen Wilson interprète son grand rival, Hansel McDonald.

Les résultats du film au box-office ont été assez mitigés. Pour un budget de près de 30 millions de dollars, les recettes de « Zoolander » ont été de 45 millions de dollars aux États-Unis, contre 60 millions de dollars dans le reste du monde. Toutefois, les scores impressionnants des ventes de DVD ont permis au projet de contrebalancer ce relatif échec, et de devenir au fil du temps une comédie culte.

Le trailer ci-dessous :

Cars (2006)

Réalisé par John Lasseter et coproduit par les studios Disney, « Cars » est un film d’animation qui se déroule dans un monde peuplé par des automobiles anthropomorphes. Flash McQueen (doublé par Owen Wilson) est un jeune champion avide de succès, promis à une très belle carrière. Cependant, il va rapidement découvrir qu’il y a des choses bien plus importantes dans la vie que de franchir en premier la ligne d’arrivée.

Depuis son plus jeune âge, Lasseter est fasciné par le monde de la mécanique et des voitures. Il aimait rendre visite à son père qui travaillait dans une concession Chevrolet, où il dirigeait le service des pièces détachées. Dès l’âge de 6 ans, le futur cinéaste y est embauché au service des stocks : « J’ai toujours adoré les voitures. Je dois avoir dans les veines un mélange de dessins animés Disney et d’huile de moteur… Aujourd’hui, j’ai enfin réussi à réunir mes deux passions : les voitures et l’animation. »

Voici son trailer :

Le Tour du Monde en 80 jours (2004)

« Le Tour du Monde en 80 jours » est un film signé Frank Coraci et librement adapté du roman éponyme de Jules Verne. L’histoire prend place à Londres en 1872 où Phileas Fogg, un brillant inventeur, entreprend un pari fou : faire le tour du monde en 80 jours. Owen Wilson apparait dans le film dans le rôle d’un des frères Wright.

Le tournage du long métrage s’est déroulé dans deux endroits bien distincts, situés à plusieurs milliers de kilomètres l’un de l’autre : d’abord en Thaïlande, puis dans la ville de Berlin. La productrice exécutive Phyllis Alia résume le film : « C’est à la fois une grande aventure, une comédie hilarante, une histoire d’amour, un film d’arts martiaux et une fantaisie de haut vol qui s’adresse aux gosses autant qu’aux adultes. […] Le tout forme un fabuleux spectacle. »

Découvrez la bande-annonce juste en-dessous :

Notez cet article