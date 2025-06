Combien de temps met une lettre pour arriver à destination ?

Vous avez envoyé une lettre ou vous vous apprêtez à recevoir un courrier, mais vous vous demandez : en combien de temps votre lettre va arriver à destination ? Nous avons la réponse. Voici donc en combien de temps le destinataire d’une lettre pourra la recevoir avec La Poste.

1. Recevoir une lettre en France métropolitaine : quels sont les délais de livraison ?

En France, c’est La Poste qui distribue le courrier, en dehors des autres services privés. Vous pouvez poster une lettre : en bureau de poste, depuis votre boîte aux lettres en le spécifiant à La Poste, via le site de La Poste (il est possible d’y envoyer des lettres ou même d’acheter des timbres), ou encore via une boite aux lettres jaune dans la rue.

C’est La Poste qui s’en charge, sauf si vous faites donc appel à un autre service comme « Merci Facteur » par exemple. Donc, nous vous donnerons les délais pour une lettre envoyée via La Poste.

Si le courrier est envoyé depuis la France vers la France, comptez 3 jours (sans compter le dimanche et jours fériés) pour une lettre verte, une lettre verte suivie et une lettre recommandée. Comptez 2 jours sans le dimanche ou jour férié pour les lettres Services Plus et un jour pour la e-lettre rouge.

Pour une lettre envoyée à l’étranger ou dans les DOM vers la France, comptez 4 à 5 jours sans le dimanche et les jours fériés à partir de l’envoi, et 7 jours en moyenne si le pays se trouve en dehors de l’Union européenne.

VOIR AUSSI : Les boîtes jaunes de La Poste sont en voie de disparition

2. Recevoir un courrier à l’étranger ou dans les DOM : en combien de temps une lettre arrive à destination ?

Si une lettre est envoyée depuis la France vers les DOM, comptez entre 5 et 8 jours pour recevoir la lettre, sans le dimanche et les jours fériés. Et si vous envoyez une lettre vers l’étranger depuis la France, comptez le même temps que pour la réception d’une lettre vers l’étranger, environ 4 à 5 jours en Union européenne et environ 7 jours en dehors de l’UE.

VOIR AUSSI : Ils découvrent une lettre vieille de 200 ans dans leur grenier

3. Et pour envoyer un colis : en combien de temps ?

Pour un colis, si vous l’envoyez dans une lettre, le délai est le même que pour n’importe quelle lettre. Par contre, si vous envoyez votre marchandise dans un carton ou encore dans un autre emballage, la durée peut changer.

Par exemple, si vous envoyez un colis via Colissimo, comptez 4 jours ouvrés pour un colis envoyé et reçu en métropole. Pour un colis envoyé ou reçu en DOM, comptez entre 5 et 22 jours, selon la douane et l’offre choisie.

Enfin, pour un colis envoyé vers l’international (la réception, elle dépend du service choisi d’expédition choisi par l’expéditeur), comptez donc 3 à 15 jours selon la zone où est envoyé le colis.

Notez cet article