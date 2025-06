Apprendre la calligraphie : 5 objets pour s’entraîner à la maison

La calligraphie est un art, l’art d’écrire, ou plutôt l’art de la belle écriture. C’est l’art de bien former ses lettres lors de son écriture manuscrite et, depuis plusieurs années, c’est une pratique et un loisir très tendance sur les réseaux comme Instagram et Pinterest. Elle existe depuis plus de 4000 ans et elle est encore pratiquée à ce jour. Et il y a autant de techniques que de calligraphes. Mais, si vous êtes débutant, laissez-nous vous proposer plusieurs objets pour vous entraîner à la maison. C’est parti : 𝖁𝖔𝖎𝖈𝖎 𝖑𝖊𝖘 𝖔𝖇𝖏𝖊𝖙𝖘 𝖕𝖔𝖚𝖗 𝖆𝖕𝖕𝖗𝖊𝖓𝖉𝖗𝖊 𝖑𝖆 𝖈𝖆𝖑𝖑𝖎𝖌𝖗𝖆𝖕𝖍𝖎𝖊 !

1. Un stylo plume adéquat (et de l’ancre) ou une plume et son encrier

C’est sans aucun doute l’outil le plus important pour débuter. Nous vous proposons plusieurs plumes dans cet article, qui feront l’affaire pour commencer si vous débutez. Mais, sachez qu’il reste important de s’approprier sa plume, son stylo ou son feutre pour cet art.

Donc, l’essayer en magasin spécialisé reste la meilleure option. Pour une écriture fine, il est mieux d’opter pour une plume, souvent avec son manche en vraie plume d’oiseau et son encrier.

Ne trempez pas votre embout totalement dans l’encre et il faudra bien penser à le nettoyer après utilisation. Et, pour une rédaction un peu moins fine, mais plus abordable, le stylo à plume trouvable en papeterie fait aussi l’affaire !

2. Un cahier d’écriture avec papier épais / ou des feuilles

Pour écrire avec votre plume, il faut du papier. Nous conseillons d’acheter, dans un premier temps, du papier épais pour éviter les moments où l’encre peut déborder et faire d’éventuels trous dans la feuille. Il est possible d’acheter des feuilles épaisses, pourquoi pas style papier cartonné, ou un carnet de notes avec ligne fine ou sans lignes, mais toujours avec un papier épais.

Les papiers style « parchemin » sont également parfaits pour cet exercice, mais plutôt quand vous aurez progressé car ce type de papier peut faire des « pâtées » avec l’encre, notamment avec l’encre de Chine.

3. Un cahier d’exercices pour apprendre la calligraphie

Pour apprendre la calligraphie, sachez qu’il existe plein de cahier d’exercices disponibles pour vous apprendre à bien tracer vos signes, vos lettres et tout autre signe désiré. Apprendre le lettering avec cette méthode est beaucoup plus simple que d’apprendre seul avec des vidéos YouTube (même si c’est possible aussi !).

4. Un livre sur la calligraphie et son histoire

Nous pensons que pour apprendre quelque chose, c’est important d’en apprendre plus sur l’histoire et les techniques de cette chose. Donc, nous vous conseillons de lire ces ouvrages sur la calligraphie (et sur l’écriture) en parallèle de vos exercices à la maison.

5. Un kit de stylos de précision

C’est un accessoire à avoir en plus de sa plume si vous désirez faire différents styles de calligraphie, notamment aller vers la calligraphie des nombres, la calligraphie arabe ou la calligraphie chinoise (laquelle est aussi pratiquée au pinceau).

Ces feutres peuvent aussi être utilisés pour le dessin de précision, particulièrement utile pour un calligraphe. Dans les anciens temps, les calligraphes dessinaient également pour enjoliver leurs enluminures.

Bonus : autres produits qui peuvent vous plaire pour apprendre la calligraphie

