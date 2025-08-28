Actrice, productrice, réalisatrice et scénariste, Olivia Wilde est une personnalité bien connue d’Hollywood. Elle grandit à Washington D.C. avec ses deux parents journalistes, avant de partir faire ses études à la Phillips Academy d’Andover. Là-bas, Wilde a étudié la comédie et réalisé une vingtaine de productions de l’école. Elle s’installe ensuite à Dublin en vue de s’inscrire à la Gaiety School of Acting.

À la fin de ses études, la jeune femme déménage à Los Angeles et travaille dans une agence de casting. C’est en 2004 qu’elle obtient un petit rôle dans la comédie « Girl Next Door ». Ce n’est qu’en 2008 que la comédienne se révèle au grand public alors qu’elle intègre le casting de la série la plus regardée au monde : « Dr House ».

Dr House (2007)

« Dr House » est une série TV médicale créée par David Shore. Produite par Paul Attanasio, Katie Jacobs et Bryan Singer, elle a pour personnage central le Dr Gregory House, un médecin misanthrope aux méthodes peu conventionnelles. Olivia Wilde interprète Remy Hadley alias « Numéro Treize ».

« Dr House » a reçu un accueil très positif et fait de bons scores d’audimat pour ses premières saisons. Diffusée dans plus de 60 pays, la série est la plus regardée dans le monde en 2008. Elle a également reçu de nombreuses récompenses, dont des Golden Globes et des Emmy Awards. La série fait aussi partie de l’édition 2012 du Livre Guinness des records en tant que « programme le plus populaire actuellement à la télévision ».

Voici un extrait :

Rush (2013)

Film coproduit et réalisé par Ron Howard, « Rush » est présenté au Festival international du film de Toronto 2013. Le film met en scène la rivalité entre les pilotes James Hunt et Niki Lauda pour le titre mondial en jeu lors de la saison de Formule 1 de 1976. Wilde campe Suzy Miller, la femme de James Hunt.

Pour les costumes des personnages principaux, l’équipe de « Rush » a fait appel à deux grandes maisons de haute-couture pour retrouver l’esprit des vêtements des années 70. La maison Gucci s’occupait du couple Chris Hemsworth et Olivia Wilde tandis que la maison Ferragamo de Daniel Brühl et Alexandra Maria Lara.

Par ici la bande-annonce :

VOIR AUSSI : Top 10 des films avec Chris Hemsworth

Tron : L’Héritage (2010)

Film de science-fiction en 3D signé Joseph Kosinski, « Tron : L’Héritage » suit Sam Flynn, 27 ans, fils d’un expert en technologie. Cherchant à percer le mystère de la disparition de son père Kevin, Sam se retrouve aspiré dans ce même monde de programmes redoutables et de jeux mortels où il réside depuis 25 ans.

Olivia prête ses traits à Quorra, un programme ami de Flynn. Elle s’est entraînée de façon intensive à la pratique des arts martiaux pour incarner son personnage. La comédienne a d’ailleurs fait preuve de capacités insoupçonnées, ne cessant d’impressionner les cascadeurs lors du tournage.

Sa bande-annonce juste en bas :

Don’t Worry Darling (2022)

« Don’t Worry Darling » est un thriller psychologique réalisé par Olivia Wilde. Le film se déroule dans les années 1950, où Alice et Jack Chambers sont un jeune couple heureux, vivant dans la ville fictive de Victory. Leur vie semble parfaite et a été créée et financée par la mystérieuse société pour laquelle Jack travaille. Wilde incarne Bunny, la voisine et amie d’Alice.

Il est présenté en avant-première à la Mostra de Venise 2022. À l’origine, Olivia Wilde voulait jouer le personnage principal Alice. Mais après avoir vu la performance de Florence Pugh dans le terrifiant « Midsommar », elle a décidé de confier le rôle à cette dernière : « Florence dégage une vraie finesse d’esprit dans sa manière de se poser des questions et de réfléchir. Je me suis dit que c’était la qualité dont on avait besoin pour Alice. Lorsque je lui ai proposé le rôle, j’ai compris que c’était le point de départ du projet. »

Voici le trailer :

VOIR AUSSI : Top 10 films et séries TV avec Florence Pugh

Krypto et les Super-Animaux (2022)

Film d’animation de Jared Stern et Sam Levine, « Krypto et les Super-Animaux » montre la ligue des justiciers capturée par Lex Luthor et Lulu, son cochon d’Inde. Krypto, le chien de Superman, décide donc de former une équipe d’animaux aux super-pouvoirs pour aller le sauver. Lois Lane est doublée par Olivia Wilde.

Jared Stern a eu l’idée de l’intrigue grâce à sa femme, qui est bénévole dans un refuge dans un refuge pour chiens et chats. Le réalisateur et scénariste s’est ainsi rendu un jour dans cet endroit et a repéré quelques adorables chatons dans la pièce principale. Il se rappelle : « C’est le meilleur emplacement pour favoriser l’adoption d’un animal, mais j’avais le sentiment que ces chatons n’allaient pas tarder à être adoptés. Et puis, il y avait cette pièce, plus en retrait, où l’on trouvait d’autres animaux, plus vieux, qui allaient sans doute vivre dans ce refuge pendant un bon moment. »

Sa bande-annonce :

Le Cas Richard Jewell (2019)

« Le Cas Richard Jewell » est un film de Clint Eastwood. Il s’inspire de l’histoire vraie de l’agent de sécurité Richard Jewell qui découvre la bombe à l’origine de l’attentat du parc du Centenaire durant les Jeux olympiques d’été de 1996. Plus tard, il en est suspecté à la place d’Eric Rudolph. Olivia Wilde interprète Kathy Scruggs, la journaliste qui suit l’affaire.

Très touché par ce héros ordinaire, Clint Eastwood a souhaité porter à l’écran l’histoire tragique de cet homme bienveillant. La presse et les forces de police qu’il idolâtrait ont fini par bouleversé la vie de ce dernier. « On entend souvent parler de gens puissants qui se font accuser de choses et d’autres, mais ils ont de l’argent, ils font appel à un bon avocat et échappent aux poursuites. L’histoire de Richard Jewell m’a intéressé parce que c’était quelqu’un de normal, un monsieur tout-le-monde. Il n’a jamais été poursuivi, mais il a été largement persécuté. »

Découvrez un extrait ici :

Her (2013)

« Her » est un film écrit et réalisé par Spike Jonze. Dans un futur proche à Los Angeles, Theodore, un homme sensible marqué par une rupture. Il acquiert toutefois un programme informatique capable de s’adapter à son utilisateur. Le protagoniste rencontre ainsi Samantha, une voix féminine intelligente et drôle. Au fil du temps, leurs besoins évoluent… et ils tombent amoureux.

Olivia Wilde joue Amélia, la femme du « Blind date ». « Her » reçoit une nomination dans cinq catégories à la 86e cérémonie des Oscars : Meilleur film, Meilleure musique, Meilleur chanson, Meilleur décor et Meilleur scénario original. Le quatrième long-métrage de Spike Jonze a déjà remporté le Golden Globes du Meilleur scénario.

Le trailer juste en-dessous :

VOIR AUSSI : Top 10 films et séries TV avec Joaquin Phoenix

Vinyl (2016)

Créée par Martin Scorsese, Mick Jagger, Rich Cohen et Terence Winter, « Vinyl » est une série TV racontant quarante ans de musique à travers les yeux de Richie Finestra. Ce dernier est un producteur de disques qui tente dans les années 70 de faire renaître de ses cendres son label. Olivia Wilde incarne Devon Finestra, la femme de Richie.

Suggéré par Mick Jagger à Martin Scorsese au milieu des années 1990, « Vinyl » devait d’abord se consacrer aux coulisses de l’industrie musicale des années 1970. C’est en tout cas dans cette logique qu’a travaillé l’équipe réunie autour du réalisateur. Intitulé originellement « The Long Play », le programme prendra finalement la forme d’une série à partir de 2008.

Voici un extrait :

The Words (2012)

« The Words » de Brian Klugman et Lee Sternthal suit Rory Jansen, un jeune écrivain qui ne parvient pas à se faire publier. Un jour, celui-ci découvre dans un porte-documents acheté par sa femme un manuscrit à la façon d’Hemingway perdu par son auteur et qu’il va publier sous son propre nom, devenant ainsi célèbre…

Olivia Wilde interprète Danielle, une étudiante et écrivaine amateur qui rêve d’interviewer Rory. L’avant-première mondiale du film a eu lieu lors du Festival de Sundance 2012. « The Words » est le premier long-métrage réalisé par le duo de réalisateurs. Les deux hommes, qui ont également signé le scénario du film, avaient auparavant participé à l’écriture de « Tron : L’Héritage ».

Voici sa bande-annonce :

Time Out (2011)

« Time Out » est un film de science-fiction dystopique écrit et réalisé par Andrew Niccol. Le film se déroule dans un futur où la société est divisée en fonction du temps restant à vivre de chaque individu. Wilde campe Rachel Salas, la mère du personnage principal.

Les passionnés d’automobile seront ravis en regardant ce film ! Plusieurs modèles de voitures anciennes, légèrement modifiés pour s’incorporer dans cet univers alternatif, sont en effet identifiables tout au long du film. On y trouve une Dodge Challengers de 1970-1971, une Jaguar XKE Roadster de 1967, une Cadillac Seville de 1971, une Lincoln Town Car de 1961…

Par ici son trailer :

Notez cet article