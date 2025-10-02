Qui sont ces jeunes qui animent nos rues et nos réseaux ? Comprendre le phénomène Gen Z est aujourd’hui indispensable pour saisir l’influence de cette génération née entre 1997 et 2012. Selon Pew Research, ils comptent pour près d’un quart de la population mondiale. Ils sont composés d’adolescents et d’adultes qui n’ont jamais connu le monde sans Internet. Cette partie de la population modèle notre avenir.

Leur terrain d’expression ? Les réseaux sociaux : TikTok, Instagram, Facebook, Discord. Une simple vidéo peut mobiliser des milliers de personnes très vite. Cette génération est numérique, rapide, directe et engagée. Ils transforment l’information et notre façon de consommer et sont aujourd’hui en train de changer la politique.

Dans cet article, décortiquons ce mouvement. Découvrez ses origines ainsi que les pays leaders du moment. Nous analyserons enfin l’impact de leur essor sur l’économie et la société.

Origines et définition de la Génération Z

Définition générationnelle et âge

Qui fait partie de la Génération Z, abrégée en Gen Z ? Ce sont les personnes nées entre la fin des années 90 et le début des années 2010. Le Pew Research Center, lui, situe ses membres entre 1997 et 2012. Elle vient juste après les Millennials (Génération Y) et est suivie par la Génération Alpha, née après 2013.

William Strauss et Neil Howe décrivent leurs cycles générationnels. Selon eux, plusieurs événements ont forgé cette cohorte qui est marquée par le post-11 septembre et aux crises économiques. L’explosion de l’Internet mobile a aussi eu un rôle majeur. Ces événements ont créé une jeunesse très connectée, mais qui se montre souvent méfiante envers les institutions. En revanche, elle possède un fort esprit d’équipe, l’envie d’agir vite et concrètement.

Une génération native du numérique

La Gen Z est celle qui est native du numérique. Ils n’ont jamais vécu sans Wi-Fi ni réseaux sociaux. Pratiquement, ils n’ont pas connu le monde sans moteurs de recherche. L’arrivée du smartphone vers 2010 a tout changé, YouTube, Instagram et TikTok ont tout simplement explosé. Ces plateformes ont modelé leur façon d’apprendre, de s’exprimer et de s’informer.

Selon DataReportal 2024, plus de 93 % des jeunes âgées entre 16 et 24 ans utilisent un réseau social chaque jour. Ils passent beaucoup de temps en ligne, en moyenne plus de 4 heures 30 en ligne quotidiennement. Pour eux, l’attention se gagne en une seconde. Ils privilégient les vidéos verticales courtes et aiment les messages percutants. L’esthétique immersive compte énormément. Côté achats, le commerce mobile est devenu la norme. Près de la moitié des Gen Z découvrent les produits sur les réseaux. Ils y vont avant même de chercher sur Google.

Les traits uniques de la Gen Z

La Gen Z place la justice sociale au centre de tout. Ils se battent pour l’inclusion, la diversité et l’urgence climatique. Ces valeurs guident leurs actions et leurs achats. Une marque doit être cohérente et authentique. Si ce n’est pas le cas, ils l’écartent rapidement. Chaque information sera vérifiée sur Google, et cela, en quelques clics. Ils attendent des contenus clairs, fiables et personnalisés. La transparence prime pour eux. Selon une étude d’Edelman 2023, 6 jeunes sur 10 affirment ne soutenir une marque que si celle-ci « tient ses promesses ».

Ces natifs du numérique comprennent instinctivement les réseaux sociaux. Ils en maîtrisent tous les codes et exigent que les institutions et les médias changent. Les marques doivent aussi s’adapter. Leurs stratégies doivent devenir plus rapides, connectées et interactives.

Les pays moteurs du mouvement Gen Z dans le monde

Le mouvement Gen Z n’est plus une simple tendance, c’est un phénomène mondial. En quelques années, il est devenu une force sociale et politique. Des jeunes hyperconnectés portent ce changement. Ils se coordonnent via les réseaux sociaux. Leurs actions ont bousculé des gouvernements. Ils ont aussi mis en lumière des revendications qui ont longtemps été ignorées. Quels sont donc les pays théâtre de ce pouvoir ?

Madagascar : « La Génération Z Madagascar »

La Gen Z Madagascar est en train de marquer 2025. Ces jeunes ont lancé de grandes manifestations ayant pour objet de protester contre les coupures d’eau et d’électricité. Ils ont également dénoncé la corruption ainsi que la hausse du coût de la vie. Les réseaux sociaux ont largement relayé le mouvement. Des milliers de jeunes sont descendus dans les rues. Cela s’est passé à Antananarivo et dans d’autres grandes villes.

Le gouvernement a subi une forte pression. Il a réagi en dissolvant le cabinet ministériel. Ce geste a été inédit dans le pays. Pourtant, les manifestants ne se sont pas calmés. Les rassemblements ont de ce fait continué malgré les mesures. Madagascar entre ainsi dans la liste des pays où la Gen Z a directement influencé la scène politique.

Maroc : Le mouvement « Gen Z 212 »

Au Maroc, le mouvement a un nom, celui de « Gen Z 212 ». Ce chiffre rappelle l’indicatif téléphonique national qui a pris forme à la fin de l’été 2025. Cette jeunesse s’organise sur Discord et TikTok et proteste contre la dégradation des services publics. La santé et l’éducation sont leurs cibles principales et ils critiquent aussi les dépenses du Mondial 2030. Des manifestations ont éclaté à Casablanca, Rabat et Marrakech. Des affrontements avec la police ont parfois eu lieu. Le mouvement a cependant prouvé leur force. La Gen Z marocaine peut mobiliser rapidement via les réseaux sociaux. Elle réussit à imposer ses priorités dans le débat national.

Népal : Les « Gen Z Protests »

Au Népal, la censure des réseaux sociaux a tout déclenché. Le gouvernement a restreint l’accès à plusieurs plateformes. Ils invoquaient la sécurité publique pour justifier cela. Les jeunes ont alors réagi avec force. Rassemblés sous le nom de « Gen Z Protests », ils sont descendus dans la rue. Ils réclamaient la liberté d’expression et des réformes. Ils voulaient aussi de meilleures perspectives économiques. La pression fut trop forte. Le Premier ministre K. P. Sharma Oli a démissionné en septembre 2025. Ce soulèvement citoyen et numérique a eu un impact très concret.

Bangladesh : La Chute de Sheikh Hasina

Le Bangladesh a connu un puissant mouvement étudiant en 2024. La Gen Z s’opposait au système de quotas d’emplois publics. Ils jugeaient ce système en effet inéquitable. La contestation a rapidement pris de l’ampleur, car des centaines de milliers d’étudiants se sont mobilisés. De jeunes travailleurs les ont rejoints pour défiler à Dhaka et dans d’autres grandes villes. Après des semaines de tensions et d’affrontements, la Première ministre a démissionné. Sheikh Hasina a quitté le pouvoir. Cela prouve la force politique de cette jeunesse. La Gen Z montre son impact dans ce pays majoritairement jeune.

Kenya : Le #RejectFinanceBill2024

La Gen Z kenyane a mené la mobilisation #RejectFinanceBill2024. Ils ont organisé des manifestations massives. Leur objectif était de s’opposer à un projet de loi fiscale très impopulaire. Ce texte, qui prévoyait, par ailleurs, d’importantes hausses d’impôts.

Les réseaux sociaux, en particulier TikTok et Twitter/X ont permis la coordination. Ils ont diffusé les actions de protestation en temps réel. Le mouvement a pris une ampleur inédite. Face à cette pression populaire, le gouvernement a cédé et a fini par retirer le projet de loi. Cette mobilisation est devenue un symbole fort. Elle prouve la puissance politique de la jeunesse africaine.

Philippines : La « Trillion Peso March »

Aux Philippines, la Gen Z a joué un rôle clé dans la « Trillion Peso March ». C’est un vaste mouvement anticorruption. Ils dénonçaient le détournement de fonds publics, une somme qui atteignait près d’un billion de pesos. La jeunesse philippine a utilisé les réseaux sociaux pour agir. Ils ont organisé des rassemblements massifs à Manille et ailleurs. Ils ont attiré l’attention du monde entier. La pression sur les responsables politiques a fortement augmenté.

Indonésie : Mobilisations étudiantes et jeunesse connectée

La Gen Z indonésienne s’est mobilisée, avec des étudiants et des jeunes militants qui ont ciblé les privilèges des parlementaires. Ces derniers dénoncent également le manque de transparence politique. Ces protestations se font par épisodes. Pourtant, elles ont ancré le terme « Gen Z » dans le débat public. Ce phénomène montre une chose, une conscience politique émerge. Il prouve aussi la solidarité régionale des jeunes en Asie du Sud-Est.

Pérou : Mobilisations contre la réforme des retraites

En Amérique latine, le Pérou a connu des rassemblements menés par la Gen Z. Ces manifestations ont surgi fin septembre 2025. Les jeunes protestaient contre une réforme des retraites. Ils la jugeaient très défavorable. Ils dénonçaient aussi la corruption persistante du gouvernement. À Lima, les manifestations ont parfois dégénéré. Des affrontements avec la police ont eu lieu. Ces événements révèlent une forte tension sociale. Ils montrent surtout la détermination de cette jeunesse. Elle est prête à défendre ses droits sociaux et économiques.

Conséquences sociales, économiques et politiques

L’essor du mouvement Gen Z produit des effets concrets. Ce mouvement a provoqué des démissions majeures. Pensez au Népal, au Bangladesh ou à Madagascar. Il oblige aussi des gouvernements à lancer des réformes urgentes. Les réseaux sociaux sont maintenant des tribunes citoyennes. TikTok, Discord et Twitter/X diffusent slogans et appels à manifester. Quelques secondes suffisent pour que la communication politique soit transformée. Les dirigeants doivent réagir aux contenus viraux. Ces derniers mobilisent des milliers de personnes très vite.

Sur le plan économique, la Gen Z met une pression croissante sur les budgets. Elle influence aussi les stratégies des marques. Les médias doivent adapter leurs messages et leurs formats. Ils doivent satisfaire cette audience exigeante. Ces changements redéfinissent le dialogue entre les générations. Les échanges sont parfois tendus avec les baby-boomers et les Millennials.

En somme, cette nouvelle force sociale est incontournable. Elle oblige les gouvernements et les entreprises à écouter. Ils doivent de plus intégrer les attentes de cette jeunesse. Mais une question demeure : jusqu’à quand ce mouvement continuera-t-il à peser aussi fortement sur les décisions politiques et économiques ?

