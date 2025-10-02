Obtenir son diplôme, c’est une chose… le garder en lieu sûr, c’en est une autre. Avec les années, beaucoup finissent par l’égarer : mélangé avec d’autres documents administratifs ou jeté malencontreusement avec les déménagements successifs. D’autres encore n’ont tout simplement pas retiré leur précieux document au moment de sa délivrance. Mais alors, que faire si vous avez besoin de votre diplôme des années plus tard ? Bonne nouvelle : même après un long délai, il est possible de récupérer son diplôme. Voici un guide complet pour comprendre les démarches à suivre.

Pourquoi récupérer son diplôme ?

Un diplôme officiel est plus qu’un souvenir de fin d’études. Il constitue une preuve juridique de votre réussite et peut être exigé dans plusieurs situations :

lors d’une recherche d’emploi en France ou à l’étranger ;

en France ou à l’étranger ; pour une inscription dans un autre établissement ;

; pour une reconnaissance de compétences à l’international ;

à l’international ; ou encore pour des démarches administratives (concours, équivalences, naturalisation…).

Sans ce document, un simple relevé de notes ne suffit pas toujours.

Les démarches pour récupérer un diplôme non retiré

Si vous n’avez jamais retiré votre diplôme au moment de sa délivrance, il est généralement conservé par l’établissement d’origine. Voici comment procéder :

Contacter le secrétariat de votre établissement : lycée, université, école supérieure. Les diplômes sont souvent stockés plusieurs années dans les archives. Certains établissements proposent un retrait sur rendez-vous, d’autres exigent une demande écrite.

: lycée, université, école supérieure. Fournir une pièce d’identité et parfois un justificatif de scolarité de l’époque. En cas d’impossibilité de vous déplacer, une tierce personne peut le retirer avec une procuration.

et parfois un justificatif de scolarité de l’époque. Demander un envoi par courrier recommandé (si accepté par l’établissement), notamment si vous habitez loin.

⚠️ Attention : il n’existe pas de duplicata officiel d’un diplôme non retiré. Si le document a été détruit après un long délai, il faudra passer par une autre démarche (voir ci-dessous).

Que faire en cas de diplôme perdu ou détruit ?

En France, la règle est claire : il est impossible d’obtenir un second original. En revanche, plusieurs solutions s’offrent à vous :

Demander une attestation de réussite auprès de votre établissement. Elle a la même valeur administrative qu’un diplôme pour prouver vos acquis.

auprès de votre établissement. Elle a la même valeur administrative qu’un diplôme pour prouver vos acquis. Obtenir une attestation auprès du rectorat (pour le brevet, le bac ou certains diplômes universitaires). Les rectorats conservent les archives et peuvent délivrer un document officiel certifiant votre réussite.

(pour le brevet, le bac ou certains diplômes universitaires). Les rectorats conservent les archives et peuvent délivrer un document officiel certifiant votre réussite. Rechercher via la plateforme « diplome.gouv.fr » : depuis quelques années, ce site permet de vérifier en ligne la validité de certains diplômes nationaux. Utile pour les employeurs, mais aussi pour vous en cas de perte.

Guide express : comment récupérer son diplôme

Vérifiez si vous l’avez déjà retiré : parfois le diplôme est resté dans les archives de votre établissement. Contactez le secrétariat ou le rectorat : selon le type de diplôme (bac, université, école privée). Préparez vos justificatifs : pièce d’identité, procuration si quelqu’un le retire pour vous. Demandez une attestation officielle : si le diplôme est perdu ou détruit, une attestation de réussite ou un certificat rectoral fera foi.

Certains délais et spécificités à connaître

Brevet et bac : les diplômes sont centralisés par le rectorat de votre académie. Même après 10, 20 ou 30 ans, vous pouvez obtenir une attestation officielle.

: les diplômes sont centralisés par le rectorat de votre académie. Même après 10, 20 ou 30 ans, vous pouvez obtenir une attestation officielle. Diplômes universitaires : les universités gardent les archives, mais les modalités varient. Plus l’obtention est ancienne, plus la recherche peut être longue.

: les universités gardent les archives, mais les modalités varient. Plus l’obtention est ancienne, plus la recherche peut être longue. Écoles privées : il faut contacter directement l’établissement. S’il a fermé, il convient de se tourner vers les organismes de tutelle (chambres de commerce, ministères…).

Conseils pratiques pour ne plus perdre vos diplômes

Scanner et conserver une copie numérique de chaque document.

de chaque document. Utiliser un coffre-fort numérique (type FranceConnect, Digiposte).

(type FranceConnect, Digiposte). Prévoir une pochette dédiée pour vos documents scolaires et administratifs.

Cela évite de devoir refaire des démarches parfois longues et fastidieuses.

FAQ : tout savoir sur la récupération de son diplôme

Combien de temps les diplômes sont-ils conservés dans les établissements ? Les établissements conservent généralement les diplômes non retirés pendant plusieurs années, parfois indéfiniment dans les archives. Toutefois, certaines écoles privées n’assurent pas une conservation aussi longue : mieux vaut contacter rapidement le secrétariat ou le rectorat pour vérifier. Est-ce payant de récupérer son diplôme ou une attestation ? Le retrait d’un diplôme original est gratuit. En revanche, certaines universités ou rectorats facturent la délivrance d’une attestation ou d’un duplicata administratif (quelques euros, rarement plus). Peut-on demander le diplôme d’un proche à sa place ? Oui, à condition de fournir une procuration écrite, une copie de la pièce d’identité du titulaire et votre propre pièce d’identité. Que faire si l’école ou l’université a fermé ? Si l’établissement n’existe plus, il faut se tourner vers l’autorité de tutelle (rectorat, ministère, chambre de commerce, etc.) qui conserve les archives des diplômes délivrés. Comment prouver son diplôme si on l’a définitivement perdu ? On ne peut pas obtenir un second original, mais on peut demander une attestation de réussite ou un certificat officiel auprès du rectorat ou de l’établissement. Sur le site diplome.gouv.fr



Même si vous avez terminé vos études il y a longtemps, il est toujours possible de retrouver une preuve officielle de votre diplôme. Selon la situation (non retiré, perdu, ou détruit), les démarches passent par votre établissement d’origine, le rectorat de votre académie ou une attestation officielle (attestation de réussite, diplome.gouv.fr). La clé ? Ne pas attendre la dernière minute, car certaines recherches dans les archives peuvent prendre plusieurs semaines.

