Quel est le monument le plus visité du monde ? Top 5 !

Si vous vous demandez quel bâtiment historique, construit par l’Homme, reçoit le plus de visites touristiques dans le monde, voici justement le classement. Quel est le monument le plus visité du monde, sur notre Terre ? Voici donc le top 5 !

5. Le Taj Mahal en Inde

C’est l’une des 7 merveilles du monde et ce n’est pas pour rien. Le Taj Mahal, situé à Agra en Inde, est un palais luxuriant, un joyau de l’architecture, construit par l’empereur moghol musulman Shâh Jahân en mémoire de sa femme Arjumand Bânu Begam. On date sa fondation en 1631, le bâtiment est évidemment entretenu depuis tout ce temps et est toujours magnifique à découvrir.

« En 2019, le monument a attiré plus de 6 millions et demi de touristes », selon India tourism statistics, dans le document « Domestic tourism ». Et selon Statista, il a accueilli plus de 7 millions de personnes sur l’année 2018.

4. Le Colisée à Rome

Il s’agit d’un des lieux les plus visités au monde. Toujours selon Statista, le circuit aurait rallié plus de 7 millions de touristes en 2018, en comptant la visite du Forum romain et du Mont Palatin.

Le Colisée est à la base un amphithéâtre Flavien, l’un des plus grands bâtiments jamais construits durant l’Empire romain. On estime sa construction de 72 à 80 après JC, soit sous deux empereurs différents : l’empereur Vespasien et l’empereur Titus.

3. Le mémorial de Lincoln aux USA

C’est assez étonnant, mais en troisième position, nous retrouvons le mémorial de Lincoln aux USA. Il s’agit en fait d’un monument construit en l’honneur d’Abraham Lincoln, qui était le 16ᵉ président des États-Unis.

Ce monument a été inauguré en 1922 dans le West Potomac Park à Washington. Ce lieu est très symbolique aux usa. Ainsi, c’est aussi l’un des monuments historiques les plus visités sur Terre. Selon Statista, il y aura environ 7,8 millions de visiteurs par an, ici sur l’année 2018.

2. Le château de Versailles en France

Oui ! Le second monument le plus visité du monde est en France. Il s’agit tout simplement du palais de Versailles.

Et donc non, ce n’est pas le Louvres ou la tour Eiffel. Versailles est un lieu emblématique de Paris. Ce château et ses beaux jardins est situé à Versailles dans les Yvelines et ce palais a accueilli de nombreux rois de France comme Louis XIV, Louis XV et Louis XVI.

On estime le début de sa construction en 1623. Et, depuis des années, la fréquentation n’a eu de cesse de croitre. En 2019, c’était 8,1 millions de visiteurs qui ont découvert le château de Versailles. Paris et ses alentours est l’une des villes les plus touristiques du monde.

1. La Cité interdite de Pékin

C’est le top 1 de cette sélection. Selon Statista, le lieu a rassemblé plus de 17 millions de visiteurs en 2018, c’est deux fois plus que le second au classement, Versailles.

La Cité interdite est située à Pékin, en Chine. Ce monument incroyable au niveau de son architecture est souvent nommé « le palais ancien » et il s’agit en fait d’un palais impérial qui a été construit sous la demande de Yongle, troisième empereur de la dynastie Ming.

Le bâtiment aurait été construit entre 1406 et 1420. C’est un lieu incontournable de la culture chinoise. Si vous allez en Chine, vous ne pouvez pas passer à côté. On la voit dans de nombreux films historiques d’ailleurs comme Le Dernier Empereur ou La Cité interdite et Les Seigneurs de la guerre.

Mentions honorables : d’autres monuments très visités dans le monde

Le Parthénon en Grèce.

La tour Eiffel à Paris

La statue de la Liberté à New-York.

La Sagrada Familia en Espagne.

La cathédrale Notre Dame à Paris.

La Grande muraille de Chine.

Le célèbre Opera House et sa forme particulière à Sydney.

Les pyramides de Gizeh en Égypte.

Le Palais de Peterhof en Russie.

Le mémorial des vétérans du Vietnam à Washington.

Le mémorial de la Seconde Guerre mondiale, aussi à Washington.

Le Parc national historique de l’indépendance à Philadelphie.

Le Musée national du Palais en Chine.

Le Palais Catherine de Russie.

Lequel de ces monuments historiques les plus visités du monde entier voudriez-vous aller voir ? Dites-le-nous dans les commentaires. 😊

