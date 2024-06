La tour de Pise est un monument historique très connu dans le monde. Nous ne comptons pas le nombre de personnes (environ 5 millions de visiteurs par an) qui se pressent pour prendre une photo en trompe-l’œil avec cette tour penchée. Mais, pourquoi le campanile médiéval est-il justement penché ainsi ? Et d’ailleurs, pourquoi la tour italienne est-elle en train de se redresser peu à peu ?

La petite histoire de sa construction

Le début de la construction de la tour de Pise remonte 1173. Oui, c’était il y a très longtemps, mais elle est toujours là, avec sa grandeur d’antan. Mesurant entre 55 et 57 m de hauteur, ce monument historique inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO est un vestige de la république maritime de Pise au Moyen Âge.

La « torre di Pisa » était en fait la tour qui habitait les cloches de la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption de Pise, en Toscane, en Italie. Symbole du pays à la botte, elle est une œuvre d’art à part entière à ce jour, de la période d’architecture romane toscan, faite en marbre et en pierre.

On a désigné sa création à l’architecte italien Bonanno Pisano, qui a commencé l’édifice à Pise. Il aurait partagé sa création avec l’allemand Guillaume d’Inspruck et l’Italien Giovanni di Simone.

Pourquoi la tour de Pise est-elle penchée ?

La tour mythique et mystérieuse est surtout connue, à ce jour, pour son esthétique peu commune. En effet, désormais, la tour de Pise est penchée d’un côté. Beaucoup de touristes se prennent ainsi en photo, en illusion d’optique, comme s’ils étaient à côté de la tour, les bras en avant comme pour empêcher son effondrement.

Une vraie curiosité car peu de gens savent pourquoi la tour est penchée. En réalité, le monument n’a eu de cesse de s’affaisser avec le temps qui passe. La pente s’est creusée au fil des siècles et cela a début quelques années seulement après sa construction.

Construite sur un sol trop meuble (la terre a peu de cohésion, il y a des trous et cela peut faire bouger les structures et constructions), la tour de 14 500 tonnes est posée sur une plaine alluviale fluvio-marine à l’embouchure de l’Arno, qui est un fleuve de 241 km en Italie.

L’affaissement est dû à un tassement à cause des eaux autour. Avec son sol argileux, à l’origine de son instabilité, elle est pourtant restée solide sur ses appuis, résistant même à différents tremblements de terre dans la région.

Le monument historique semble se redresser tout seul

Des travaux de consolidation ont d’ailleurs eu lieu et se sont terminés en 2001. Ces travaux ont contribué à garder le monument en place, lui rendant 41 cm. Néanmoins, il reste inexorablement penché. Enfin, presque. En réalité, depuis quelques années, la tour de Pise semble de redresser petit à petit et toute seule.

Depuis les dernières mesures, après les travaux qui ont pris fin en 2001, la tour aurait pris 4 cm. Et selon l’ingénieur Nunziante Squeglia, expert du monument depuis 25 ans, « la tour a tendance à se déformer et à réduire sa pente en été quand il fait chaud, parce qu’elle penche vers le sud et sa face est chauffée. Ainsi, la pierre se dilate et se redresse ». Une déclaration que nous pouvons lire chez National Geographic.

La dilatation de la pierre, grâce à la chaleur, aurait donc pour effet de redresser peu à peu le monument historique italien. Un jour, peut-être, pourrons-nous voir cet édifice complètement droit. L’avenir le dira.

