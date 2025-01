Mon chien ne grossit pas : causes possibles et solutions

Si votre chien ne prend pas de poids ou semble anormalement maigre, il est naturel de vous inquiéter. Le poids d’un chien reflète souvent sa santé globale, et des problèmes sous-jacents peuvent expliquer un tel état.

Pour aider votre compagnon à quatre pattes, il faut d’abord en savoir un peu plus sur le poids chez un chien. Pourquoi mon chien ne grossit pas ? Voici les raisons possibles et les solutions.

Les causes possibles si votre chien ne grossit pas

Une des raisons principales pour lesquelles un chien ne prend pas de poids pourrait être un problème médical. Les parasites intestinaux, comme les vers ascaris ou ankylostomes, peuvent absorber une grande partie des nutriments que votre chien ingère.

Certaines maladies chroniques, comme l’insuffisance rénale, les troubles hépatiques ou le diabète, peuvent également empêcher une bonne assimilation des nutriments.

Les cancers, notamment les tumeurs gastro-intestinales ou systémiques, peuvent entraîner une perte de poids rapide. Par ailleurs, des troubles endocriniens, comme l’hyperthyroïdie, peuvent accélérer le métabolisme et provoquer un amaigrissement.

Si votre chien reçoit une alimentation insuffisante ou inadaptée à ses besoins, il peut avoir du mal à prendre du poids. Les croquettes de mauvaise qualité ou une quantité trop faible d’aliments sont souvent en cause. Assurez-vous que votre animal consomme un régime équilibré et adapté à son âge, sa race et son niveau d’activité.

Le stress, l’anxiété ou une modification dans l’environnement peuvent influencer l’appétit de votre chien. Un déménagement, l’arrivée d’un nouvel animal ou un changement de routine peuvent perturber son comportement alimentaire.

Une douleur aux dents ou aux gencives peut aussi dissuader votre chien de manger. Les infections, les fractures dentaires ou les maladies parodontales doivent être écartées par un vétérinaire.

Enfin, les chiens très actifs ou les races naturellement énergétiques, comme les Border Collies ou les Huskies, peuvent brûler plus de calories qu’ils n’en consomment, ce qui les empêche de prendre du poids.

VOIR AUSSI : Mon chien a des pellicules : que faire pour s’en débarrasser ?

En bref :

Les parasites intestinaux ou autres parasites.

L’insuffisance rénale

Les troubles hépatiques.

Le diabète.

Un cancer.

Un trouble hormonal.

Une alimentation insuffisante ou inadaptée.

Le stress, l’anxiété ou un changement.

Une douleur buccale ou aux dents.

Une infection.

Un chien très actif qui brûle beaucoup de calories.

VOIR AUSSI : Mon chien tousse comme s’il avait un truc coincé : que faire ?

Les solutions pour aider votre chien à grossir

La première étape consiste à consulter un vétérinaire pour identifier une cause médicale. Des tests sanguins, des analyses de selles et des examens physiques peuvent être nécessaires pour écarter les maladies.

Optez pour des aliments de qualité, riches en protéines et en lipides. Vous pouvez également enrichir son régime avec des suppléments alimentaires comme l’huile de poisson ou des produits à base de glucides complexes. Prévoyez plusieurs petits repas par jour au lieu d’un ou deux gros repas pour faciliter la digestion et augmenter les apports caloriques.

Si des parasites sont diagnostiqués, un traitement antiparasitaire spécifique sera prescrit par le vétérinaire. Veillez à administrer régulièrement des vermifuges, surtout si votre chien est souvent à l’extérieur.

Identifiez les sources de stress dans l’environnement de votre chien et essayez de les réduire. Offrez-lui un espace calme, des jouets interactifs et une routine stable.

Pour stimuler l’appétit, vous pouvez chauffer légèrement sa nourriture, ajouter un peu de bouillon de poulet non salé aux croquettes ou intégrer des morceaux de viande maigre cuite.

Si votre chien est très actif, réduisez temporairement son niveau d’exercice intense pour permettre à son corps de stocker des calories supplémentaires.

Si votre chien perd rapidement du poids, présente des signes comme des vomissements, une diarrhée persistante, une fatigue inhabituelle ou un changement de comportement, consultez immédiatement un vétérinaire. Ces symptômes pourraient indiquer une affection grave nécessitant une prise en charge immédiate.

VOIR AUSSI : Comment savoir si ma chienne est enceinte ?

En bref :

En premier lieu, consultez un vétérinaire pour écarter toutes les causes médicales. Si une des causes médicales et détectées après des analyses, il faudra donc traiter cette cause médicale.

Veillez à vermifuger votre animal aussi souvent que possible, généralement tous les 4 mois.

Offrez-lui une alimentation variée, riche en protéines, en glucides, en lipides, en légumes, en repas fractionnés sous de petites portions tout au long de la journée.

Stimulez son appétit en lui offrant de la nourriture qu’il aime (steak haché, pâtée) et en enrichissant celle-ci (bouillon, eau en plus des croquettes, etc).

Identifiez la source de stress et éloignez-la, faites appel à un comportementaliste au besoin. Ajoutez des jouets interactifs, de quoi mâchouiller, une zone de calme et une routine plus stable.

Si votre chien est très actif, réduisez son activité physique et privilégiez l’activité mentale pendant un certain temps pour voir si cela change quelque chose.

Notez cet article