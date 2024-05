Le saviez-vous ? Vous ne pouvez pas être nu chez vous !

Désormais, vous savez si oui ou non vous avez le droit de fumer en location. Mais, saviez-vous que vous balader nu chez vous peut vous exposer à une amende ? Effectivement, si vous avez bel et bien le droit d’être sans vêtements chez vous, vous n’avez en revanche pas le droit d’exposer votre nudité aux autres. On vous explique.

Peut-on se promener nu chez soi ?

Que ce soit dans votre salon, dans la salle de bain ou dans votre chambre, vous n’avez en aucun cas le droit d’exposer votre nudité aux autres. Même si vous êtes chez vous, que vous soyez propriétaire ou en location, et donc que vous avez le droit de jouir paisiblement du logement, être nu chez soi devant une fenêtre peut devenir un problème.

Vous avez effectivement le droit de vous mettre « à poil » chez vous, c’est bien normal. Par contre, ce qui est interdit, c’est d’être nu et que votre nudité est visible des voisins ou des passants. Par exemple, être nu dans votre jardin si vous avez du vis-à-vis, ce n’est pas possible.

Et c’est pareil si vous êtes sans vêtements et que vous êtes visible depuis la fenêtre par des voisins ou des passants. C’est d’ailleurs pour cette raison que la majorité des fenêtres de salle de bain sont munies d’un film qui permet d’occulter la vision et donc de ne pas vous voir nu quand vous prenez votre douche.

En fait, c’est comme quand vous vous mettez nu dans votre voiture, dans une tente au camping, dans les douches privées sur la plage, vous n’avez pas le droit de vous montrer sans vêtements non plus. Et c’est logique, montrer sa nudité à d’autres personnes qui n’ont rien demandé, c’est un délit appelé de l’exhibitionnisme.

C’est pareil chez vous, dans votre appartement ou votre maison. Donc, oui, vous pouvez vous promener nu dans votre salon, mais seulement si personne ne peut vous voir depuis l’extérieur. Cela vaut pour toutes les parties de votre logement. Par exemple, vous pouvez aussi bronzer nu dans le jardin ou vous baigner sans maillot de bain. Mais, personne ne doit vous voir.

Relations intimes et voyeurisme

Et, d’ailleurs, sachez que c’est pareil pour les relations intimes. Vous avez le droit de vous faire plaisir, mais pas sur la place public et seulement dans un lieu où personne ne peut vous voir. « Même en l’absence d’exposition d’une partie dénudée du corps, l’exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d’autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d’un acte sexuel, réel ou simulé », lit-on dans le Code pénal.

Par ailleurs, regarder des personnes nus sans leur autorisation et en le faisant exprès n’est pas non plus autorisé. Il s’agit de voyeurisme, soit « le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers ».

Une grosse amende en cas de manquement

Mais pour revenir au fait de se promener nu chez soi, c’est donc de l’exhibition. « L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende« , lit-on dans l’article 222-32 du Code pénal.

Si une personne vous dénonce et qu’une plainte est déposée contre vous pour ce fait, vous risquez donc de payer une amende salée.

Pour éviter cela, il faut donc éviter de se promener nu chez vous si vous êtes visible. Sinon, vous pouvez aussi fermer les volets à ce moment-là, installer des films occultants sur les fenêtres ou installer des brises-vu efficaces.

Petite subtilité pour les colocataires : si vous êtes en colocation, vous n’avez pas le droit de vous promener nu sans l’autorisation de tous les membres du foyer.

