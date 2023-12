Parmi les heures miroir et leurs interprétations, il y a une heure miroir qui a une signification très intense pour votre avenir : 23h23. Si vous voyez cet horaire par hasard, cela s’appelle la synchronicité. L’univers et votre inconscient s’allient pour vous envoyer un message. Dans le cas de 23h23, heure nocturne, le présage n’est ni bon ni mauvais, c’est un appel à l’action. Découvrez pourquoi.

23h23 signification heure miroir : redevenir soi-même

L’heure miroir 23h23 a une signification très forte et très complexe. Relié à l’ange gardien Haiaiel, en angéologie, cet horaire veut vous faire prendre conscience de quelque chose d’important : votre valeur propre.

Vous avez visiblement perdu confiance en vous et vous ne pensez pas être une personne utile ou importante dans le monde comme pour vos proches. L’ange est justement là pour vous rappeler que vous avez un rôle à jouer et qu’il est temps de voir votre réel potentiel en face.

Vos proches ont besoin de vous, mais vous avez du mal à penser que vous êtes irremplaçable. Si vous voyez cette heure miroir, il est temps d’échanger et de communiquer pour briser les croyances qui vous sont néfastes.

Rattachée au « Roi de Bâtons », arcane mineur du tarot de Marseille, cette heure vous demande maintenant de reprendre le pouvoir que vous avez perdu. Reprenez l’ascendant et le contrôle de votre image. Votre unité.

Reprendre confiance et oser aller de l’avant

Et c’est justement cela que veut vous dire 23h23, alors liée au chiffre 1 en numérologie. 23+23 = 46, 4+6 = 10, 1+0=1. Vous avez du mal à être vous-même et à vous dévoiler comme vous êtes, mais pour atteindre le bonheur et réussir vos objectifs, vous devez impérativement croire en vous.

Le numéro 1 est justement dans cette idée. C’est à la fois une notion de fin et de commencement d’une nouvelle ère, mais aussi l’idée de progression. C’est oser, prendre des initiatives et s’accepter.

