Lorsque vous regardez l’heure par hasard et que vous tombez sur une heure miroir, comme 09h09, soit neuf heures pile, cela s’appelle la synchronicité. En numérologie, cela veut dire que l’univers et votre inconscient s’accordent pour vous envoyer un message sur votre avenir.

Et comme pour toutes les heures doubles et leurs significations cachées, 09h09 est une heure miroir qui a une signification forte pour celui qui la voit. Quelle est l’interprétation de cet horaire ? Nous vous en disons davantage.

Faites le ménage dans vos relations ou changez votre situation

L’heure 09h09 est une heure qui veut dire beaucoup de chose, à la fois que quelque chose cloche dans votre vie sentimentale et relationnelle (amour, amitié, famille), mais aussi que vous avez besoin de renouveau.

L’heure 09h09 est associée à la fin et au nouveau départ, dans le sens où vous avez actuellement besoin de clore un chapitre pour en commencer un nouveau.

La fin d’une relation pour une nouvelle ou pour se centrer sur soi, partir d’un emploi pour une autre activité… Dans tous les cas, votre ange gardien Seheiah vous le dit : vous ressentez un épuisement et vous avez maintenant le besoin de lâcher prise, de changer d’air, de faire le ménage.

Du renouveau vous attend dans votre vie sentimentale, une nouvelle relation arrive et vous vous sentirez apaisé par cette nouvelle personne qui pointe le bout de son nez. Laissez-la venir à vous et chassez les personnes toxiques de votre entourage.

Vous avez des relations ou une relation toxique, une situation toxique, dans votre entourage, qui ne vous convient plus, et vous avez maintenant besoin et même l’obligation (pour aller mieux) de vous débarrasser de cet élément envahissant et destructeur.

VOIR AUSSI : Signification de l’heure miroir 08h08 : quelqu’un vous veut du mal !

Nouvelles rencontres, nouveaux projets, un accomplissement

En parallèle, la carte de tarot de L’Ermite, associée à cette heure miroir, vous assure que vous allez vous relever très rapidement. D’ailleurs, la nouveauté est en chemin. Vous allez commencer de nouveaux projets enrichissants, rencontrer quelqu’un qui va vous aider, etc.

Associée au chiffre 9, 09h09 est aussi associée aux rêves, à l’accomplissement. Notre conseil : faites le point sur vos relations et sur votre situation actuelle et cherchez ce qui vous rend aussi mal. Essayez de bannir cette chose de votre vie pour repartir sur des bases nouvelles. Osez faire des rencontres, partir à l’aventure, cela sera payant.