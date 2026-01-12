La Harpe des quatre saisons : que vaut le livre de Fabien Olicard ?

Fabien Olicard est mentalisme, mais il a également publié plusieurs ouvrages depuis 2017. Il a écrit notamment plusieurs guides liés au cerveau ou à la mémoire. Mais, il a aussi proposé de la fiction, par exemple avec son livre La Harpe des quatre saisons. Ce livre est un livre à choix, donc un livre dont vous êtes le héros. Voici ce que nous en avons pensé après lecture.

Fabien Olicard : mentaliste, mais pas seulement !

Vous connaissez peut-être Fabien Olicard grâce à ses vidéos sur YouTube. Mentaliste, ce dernier publie beaucoup de vidéos sur YouTube et sur ses différents autres réseaux sociaux. Dans ses vidéos, il explore notamment le cerveau et ses aspects extraordinaires.

Mais, parallèlement à ses vidéos, Fabien Olicard a aussi proposé plusieurs autres projets. Par exemple, depuis 2014, il a créé plusieurs spectacles sur scène, dont le dernier en date, Fabien Olicard prend le temps d’en rire, en 2025.

Mais, à côté de YouTube et de ses spectacles, Fabien Olicard a aussi publié plusieurs jeux de société et livres. Le mentalisme est un grand fan des jeux complexes avec des mécaniques bien pensées. Sur YouTube, il propose souvent des résolutions de casse-têtes, par exemple. Il était donc logique qu’il se lance dans le jeu de société et dans les livres-jeux.

En 2018, il a sorti La Memory box : la meilleure méthode pour tout retenir, avec Céline Holynski. Puis, il a sorti Mon coffret mentaliste : Astuces et tours en 2020. Et, côté livres, il a surtout publié des guides et livres pratiques.

Parmi les plus connus : Votre cerveau est extraordinaire : 50 astuces de mentaliste qui vont vous changer la vie, Votre cerveau est définitivement extraordinaire !, et Votre temps est infini : Et si votre journée était plus longue que vous ne le pensiez ?.

De notre côté, nous en savons lu plusieurs et nous avions particulièrement bien aimé son livre de 2024, Votre attention est votre superpouvoir.

La Harpe des quatre saisons : de quoi parle ce livre ?

Mais, récemment, nous nous sommes plongés dans son roman interactif : La Harpe des quatre saisons. Dans ce livre, Fabien Olicard vous propose de devenir le personnage principal de votre quête fantastique.

Voici le résumé officiel du livre : « La Harpe des quatre saisons est le premier volume d’une saga imaginée par Fabien Olicard, où VOUS incarnez le protagoniste dans un univers où le suspens et les rebondissements sont diaboliquement dispersés.

Le soleil commence à décliner sur l’académie Dagda. Votre regard embrasse l’immense dortoir, ce lieu de vie austère, mais fort d’une grande camaraderie entre les Apprentis. Vous vous apprêtez à y passer une dernière nuit et surtout demain, un dernier jour. Et s’il marquait le commencement d’une quête d’une ampleur magistrale ?

Dans cette première fiction de Fabien Olicard, VOUS déciderez de la route à suivre, des aventures à vivre et des risques à courir pour découvrir les secrets de Dagda. Prenez le livre, un dé et un crayon pour accomplir votre destinée ! »

Un livre à choix, le premier de la saga de Dagda

Il s’agit donc du premier tome de la saga de Dagda. Dans ce premier livre, vous incarnez un apprenti de l’académie Dagda et vous vous apprêtez à passer votre examen final lorsqu’un événement vient perturber le bon déroulement des choses.

Au cours de plus de 300 pages, vous allez donc incarner cet apprenti, chargé d’une grande mission : retrouver une ancienne relique, la Harpe des quatre saisons. Pour cela, vous allez devoir accomplir de nombreuses missions au cours de votre périple pour retrouver la Harpe.

Vous allez par exemple devoir combattre des ennemis comme des gobelins, vous échapper d’un labyrinthe, utiliser votre pouvoir spécial pour arriver à vos fins, et tenter de ne pas perdre vos points de vie.

Car oui, ce livre est un livre-jeu. C’est un ouvrage où vous devrez faire des choix, choix qui influenceront la suite de votre histoire. Il y a plusieurs chemins, plusieurs histoires, plusieurs issues. Et ce sont vos choix qui vous mèneront au travers de ce livre.

C’est un « livre dont vous êtes le héros« , mais pas seulement, c’est aussi un vrai jeu de rôle, à la limite entre le livre et le jeu de plateau. Au début du livre, vous allez devoir choisir votre pouvoir spécial. Un premier choix qui aura une grande importance. Préférez-vous être un as de la furtivité ou un as de la botanique ? Vous aurez le choix entre sept « talents ».

Vous aurez une fiche de personnage en début de livre que vous devrez mettre à jour entre vos points de vie (que vous perdrez ou regagnerez au fil des événements et combats), votre dextérité, votre chance, mais aussi votre inventaire (dès que vous trouverez un objet particulier, une arme, etc). Pour jouer, vous aurez donc besoin d’un crayon, d’une gomme, mais aussi de deux dès (vous pouvez utiliser une application pour cela, Fabien Olicard en propose une faite pour le livre).

Notre avis sur La Harpe des quatre saisons

Bref, sans attendre, voici notre avis sur ce livre de Fabien Olicard. Évidemment, c’est un avis subjectif entre points positifs et points négatifs.

✅ Les points positifs du livre ❌ Les points négatifs du livre C’est un très bon livre-jeu pour ceux qui veulent une expérience à mi-chemin entre la lecture et le jeu de plateau. Il y a tout ce qu’on attend d’un bon jeu fantastique : fiche personnage, inventaires, points de vie, combats que l’on mène avec des dès, choix qui mènent à des issues diverses… Bref, c’est de l’immersion ! C’est un livre-jeu qui est davantage travaillé du côté jeu que du côté livre, à notre sens. Même si l’histoire est très sympa, nous avons trouvé que le travail narratif n’était pas aussi puissant que le travail de mécanique de jeu. Tout l’univers autour du livre est très bien fait et magnifique. Que ce soit le livre-objet en lui-même, le site proposé par Fabien pour ajouter de l’immersion (des dès à tirer, de la musique), mais aussi les illustrations, les énigmes cachées au fil des pages, les vidéos sur le sujet… Bref, tout est très complet et très bien ficelé. Ce labyrinthe était un enfer ! Alors, Fabien propose de faire un schéma pour se repérer dans le labyrinthe. Mais, sachez que si vous ne faites pas le schéma, il vous sera très difficile d’avancer dans le livre. C’est notre faute, nous n’avons pas fait le schéma, nous vous conseillons donc fortement de le faire ! Même si nous avons trouvé l’histoire un peu moins bien écrite et construite que le jeu, nous avons quand même beaucoup apprécié cette petite épopée fantastique. Le livre offre une très bonne histoire, lisible facilement, avec une écriture fluide et une mythologie intéressante. On passe un très bon moment avec ce livre malgré les petits moments où on se sent perdu, comme avec le labyrinthe. Vous en avez pour un petit moment de jeu, et vous pouvez évidemment marquer le point où vous étiez et mettre en pause. Nous avons particulièrement pris du plaisir pendant les combats et durant la résolution du livre !

En bref, c’est un livre que nous vous recommandons si vous cherchez un livre-jeu avec une vraie force immersive plus que narrative. Alors, vous avez aimé ce livre ? Et si vous ne l’avez jamais lu, comptez-vous le lire ? Dites-le-nous dans les commentaires !

