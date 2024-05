Gunther VI, le chien qui pesait 500 millions de dollars

Après le chien le plus vieux du monde, le chien le plus riche du monde. Gunther VI pèse certainement plus d’argent que vous n’en avez sur votre compte en banque. En 2022, sa fortune était estimée à 500 millions de dollars. Oui, le toutou est un toutou de luxe.

Gunther VI, vraiment le chien le plus riche du monde ?

Gunther VI est devenu une vraie star dans le milieu canin. Et pour cause, ce berger allemand est souvent qualifié comme étant le chien le plus riche du monde. « Gunther VI : Le chien le plus riche du monde », la série documentaire de Netflix nous parle justement de son histoire incroyable.

Cette histoire commence dans les années 90. Selon la rumeur, ce chien aurait hérité d’une immense fortune, de la part de sa propriétaire, la milliardaire allemande Karlotta Liebenstein. N’ayant pas d’enfant, mais seulement son chien, elle a décidé de lui léguer 80 millions de dollars, à sa mort en 1992.

L’argent a été placé sur un compte en fiducie, transmis de générations en générations. Finalement, c’est l’un de descendants de son chien, Gunther, le sixième du nom, qui a hérité de la fortune de la milliardaire. Du moins, ça c’est ce que dit la légende. Effectivement, il s’agit d’un des plus grands mystères du net, car personne ne peut confirmer que cette information est vraie.

VOIR AUSSI : Quel est le chien le plus intelligent ? Top 10 !

Une manière d’éviter de payer des taxes pour son propriétaire ?

Par contre, il y aurait une autre explication à la fortune de Gunther. En réalité, le chien serait actuellement à la charge de Maurizio Mian, professeur en pharmacologie également issu d’une famille très riche venue d’Italie. Selon la rumeur, l’entrepreneur aurait eu une idée de génie pour éviter de payer des impôts. Il aurait placé toute sa fortune sous le nom du chien afin d’éviter les taxes sur ses bénéfices.

Ce serait donc lui qui aurait créé de toute pièce cette légende. Par la suite, Maurizio a même créé le Groupe Gunther en 1990, puis la Gunther Trust et la Gunther Corporation. Des organisations faites pour gérer les fonds appartenant, soi-disant, au chien. Le groupe Gunther se concentre sur le bien-être animal. Il paraitrait que le chien a la belle vie aux côtés de l’investisseur pharmaceutique, d’où les photos de lui qui mange dans une gamelle couleur or.

Notez cet article