Shaun Mark Bean, connu sous le nom de Sean Bean, est un acteur britannique. Il est né le 17 avril 1959 à Sheffield, dans le Yorkshire. Le comédien obtient son diplôme de la Royal Academy of Dramatic Art. Il fait ensuite ses débuts professionnels en 1983 au théâtre avec « Roméo et Juliette ».

Entre 2001 et 2003, Sean Bean obtient une notoriété mondiale avec sa participation à l’adaptation cinématographique de « Le Seigneur des Anneaux ». Et au début des années 2010, il incarne Eddard « Ned » Stark dans la célèbre série « Game of Thrones ».

Voici quelques-uns de ses meilleurs films et séries TV.

Le Seigneur des anneaux : La Communauté de l’anneau (2001)

Réalisé, coproduit et coécrit par Peter Jackson, « Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’Anneau » est un classique du 7ᵉ art. Il s’agit d’une adaptation du roman « La Communauté de l’Anneau » de J. R. R. Tolkien, paru en 1954.

Sean Bean interprète le personnage de Boromir, fils de l’Intendant du Gondor Denethor et frère aîné de Faramir. Il est également l’un des neuf membres de la Fraternité de l’Anneau.

Petite anecdote : Après un premier voyage mouvementé, Sean Bean refuse de remonter dans un hélicoptère. Alors, lorsque la production propose aux comédiens de prendre l’hélico pour se rendre sur des lieux de tournage inaccessibles, il refuse. L’acteur a en effet préféré prendre sa voiture et a terminé le trajet à pied. Il escaladera ensuite durant deux heures les collines pour rejoindre le reste de l’équipe de tournage.

Le Seigneur des anneaux : Les Deux Tours (2002)

Dans ce second volet, après la mort de Boromir et la disparition de Gandalf, la Communauté s’est divisée en trois. Perdus dans les collines d’Emyn Muil, Frodon et Sam découvrent qu’ils sont suivis par Gollum. La créature corrompue par l’Anneau leur promet de conduire les Hobbits jusqu’à la Porte Noire du Mordor.

Le scénario du film a été coécrit par Peter Jackson, son épouse Fran Walsh et Philippa Boyens. Il a toutefois été modifié en cours de tournage, avec l’aide et les idées des acteurs. Cela a été fait pour répondre aux critiques formulées par les fans concernant des leaks publiés sur Internet.

Au final, le film a récolté plus de 910 millions de dollars au box-office mondial. Plus de 800 plans d’effets visuels ont été réalisés pour sa production. Sur certaines scènes, il arrivait d’ailleurs que 700 acteurs étaient présents au même moment, montrant le souci des détails du réalisateur.

Game of Thrones (2011)

« Game of Thrones » est certainement l’un des plus grands succès de l’histoire des séries TV. Créée par David Benioff et D. B. Weiss, il s’agit de l’adaptation des romans de George R. R. Martin.

Dans la série, Sean Bean campe Eddard « Ned » Stark, Seigneur de Winterfell et Gouverneur du Nord. Réputé pour son sens de l’honneur et de la justice, il préfère suivre les commandements de l’honneur des chevaliers.

Les critiques ont globalement été positives, tant sur la qualité de la production, que sur la restitution de l’univers des livres et sur les personnages. Tim Goodman du Hollywood Reporter déclare : « Quelques minutes dans la série épique Game of Thrones de HBO, et il est clair que le battage médiatique a été juste et que l’attente en valait la peine. »

Percy Jackson : Le Voleur de Foudre (2010)

« Percy Jackson : Le Voleur de Foudre » est un film signé Chris Columbus. C’est une adaptation du roman « Le Voleur de Foudre », premier volet de la série Percy Jackson, écrit par Rick Riordan.

Le film commence sur un échange entre Poséidon et Zeus (Sean Bean). Ce dernier accuse le fils de Poséidon, Percy, d’avoir volé son éclair. Il menace alors de déclarer la guerre sur Terre si ce dernier n’est pas retrouvé avant le solstice d’été.

Il faut savoir que la mythologie n’est pas un sujet étranger à l’auteur Rick Riordan. Ce dernier a en effet enseigné cette disciplien pendant plusieurs années à des collégiens en Californie et au Texas. C’est en lisant à son fils l’histoire des héros grecs qu’il eut l’idée d’écrire la saga « Percy Jackson ».

Seul sur Mars (2015)

Réalisé par Ridley Scott, « Seul sur Mars » est une adaptation cinématographique du roman éponyme d’Andy Weir, paru en 2014.

Le récit parle du calvaire qu’a vécu l’astronaute Mark Watney, laissé pour mort par ses coéquipiers sur la planète Mars. Il a toutefois survécu et il est désormais seul, sans moyens de repartir, sur une planète hostile. Watney devra donc faire appel à son intelligence et son ingéniosité pour survivre et trouver un moyen de contacter la Terre.

Dans ce film, Sean Bean incarne le directeur de vol du vaisseau Hermes, Mitch Henderson. La planète Mars a été en partie recréée dans un immense hangar. Pour le sol, l’équipe du film a utilisé du polystyrène mimant l’aspect du sable. Quelques rochers de couleur ocre ont ensuite été disposés par-ci par-là. Le réalisateur a aussi fait venir plusieurs tonnes de terre rouge. Et de la vapeur a envahi le hangar afin de faire de la brume pour accentuer le réalisme du décor.

Silent Hill: Révélation 3D (2012)

« Silent Hill: Révélation 3D » est un film d’horreur signé M. J. Bassett. Basé sur la série de jeux vidéo « Silent Hill », il fait suite au film de 2006 réalisé par Christophe Gans. Sa particularité : l’intégration de la technologie 3D.

L’histoire suit Heather Mason et son père, Harry (Sean Bean). Ayant l’habitude de déménager, les deux vont finalement faire face à de terribles événements. Heather est constamment en proie à d’horribles cauchemars, dans lesquels elle fuit une chose inconnue.

L’univers de Silent Hill se démarque par son ambiance ultra-oppressante et sa brume omniprésente. À l’origine, l’idée du brouillard a été adoptée par les développeurs du jeu non par esthétisme, mais par praticité. En effet, la PlayStation 1 n’était pas assez puissante pour afficher des paysages complexes avec une profondeur de champ. L’idée d’introduire la brume a donc été mise en place pour cacher ce détail. Finalement, ce brouillard est devenu un élément incontournable de la série de jeux vidéo et a donc été logiquement ajouté dans les films.

Time (2021)

« Time » est une série TV d’anthologie dramatique, créée et coécrite par Jimmy McGoven et Helen Black. Chaque saison explore une nouvelle histoire centrée sur le quotidien des détenus et du personnel du Service pénitentiaire de Sa Majesté.

On retrouve Sean Bean dans la première saison, dans le rôle de Mark Cobden. Celui-ci est un nouvel arrivant en prison, accablé par la culpabilité de son crime. Il se retrouve alors complètement dépassé par la brutalité du milieu carcéral. Cobden fait ensuite la connaissance d’Eric McNally, un surveillant exemplaire qui s’efforce de protéger les détenus sous sa responsabilité.

D’après les critiques, la série souffre d’un « moralisme religieux » pénible. Certes, des aspects de la psychologie des détenus sont très bien abordés, mais les dimensions raciales/racistes des conflits sont totalement ignorées.

Pixels (2015)

« Pixels » est une comédie de science-fiction réalisée par Chris Columbus. Il s’agit d’une adaptation du court métrage du même nom, réalisé en 2010 par Patrick Jean. On suit Sam Brenner, génie des jeux vidéo d’arcade, qui doit collaborer avec le gouvernement américain pour sauver l’humanité. On retrouve Sean Bean dans le rôle du Caporal Hill.

Saviez-vous que les scores évoqués dans le film sont des véritables records atteints par des joueurs dans le monde réel ? Celui que Sam Brenner a obtenu en jouant à Pac-Man (3 333 360) a été atteint par Billy Mitchell. C’est le score le plus haut jamais atteint dans le jeu. Quant au score de Ludlow Lamonsoff à Centipede (16 389 548), il correspond (à quelques points près) à celui de Jim Schneider. En ce qui concerne le score obtenu par Eddie Plant sur Donkey Kong (1 068 100), il dépasse de 100 points celui détenu par Hank Chien.

GoldenEye (1995)

17ᵉ opus de la saga James Bond, « GoldenEye » est signé Martin Campbell. Il s’agit du premier film où Pierce Brosnan campe le célèbre agent secret du MI6.

À sa sortie, le film est salué par la plupart des critiques et obtient de bons résultats au box-office. Il est vu comme une excellente modernisation de la saga. « GoldenEye » a notamment reçu deux nominations aux BAFTA Awards dans les catégories « Meilleur son » et « Meilleurs effets spéciaux ».

Dans cet opus, Sean Bean incarne Alec Trevelyan, un ancien agent du MI6 devenu terroriste. Après avoir fait croire à sa mort, il fonde une organisation criminelle sous le pseudonyme de Janus. Son objectif : contrôler un satellite soviétique portant le nom de code « GoldenEye ».

The Frankenstein Chronicles (2015)

« The Frankenstein Chronicles » est une série TV créée par Benjamin Ross et Barry Langford. On y suit les aventures de l’inspecteur John Marlott (Sean Bean) qui enquête sur le meurtre d’un enfant. Cela va le mener dans les bas-fonds du Londres du XIXe siècle où règnent prostitution, trafic de drogue, kidnapping et meurtres.

Un critique affirme que « Le 1ᵉʳ épisode était très intéressant et donnait réellement envie d’en savoir plus. Dommage que les autres épisodes soient moins bons, le rythme en pâtit énormément, l’histoire n’avance pas assez ».

