Êtes-vous un psychopathe qui s’ignore ? Peu probable étant donné que seulement 1 % de la population est atteinte de cette maladie. Néanmoins, il existerait un petit test pour en avoir le cœur net.

Qu’est-ce qu’un psychopathe en fait ?

Pensez-vous êtes une bonne personne ? Non, vraiment, c’est une question qu’on ne pose pas assez. Mais, soyez honnête, pensez-vous être quelqu’un de bien ?

Un psychopathe est souvent désigné comme quelqu’un qui n’a pas de morale et donc qui fait très souvent le mal. La psychopathie est une maladie mentale qui toucherait 1 % de la population. Mais, c’est certainement plus puisque non seulement les psychopathes ne sont pas tous diagnostiqués, mais aussi ils sont très doués pour feindre la « normalité », donc pour mentir.

« État de déséquilibre psychologique caractérisé par des tendances asociales sans déficit intellectuel ni atteinte psychotique », définit le Larousse.

VOIR AUSSI : Qui serait votre chéri dans Twilight ? Faites le test !

Passez ce test pour savoir si vous êtes un psychopathe

Mais, comment savoir si on est psychopathe ? Il existerait une énigme qui permettrait d’en avoir le cœur net. Si nous avions déjà évoqué la personnalité du pervers narcissique, un psychopathe est un peu différent.

Sur les réseaux sociaux, c’est quelque chose dont parle l’utilisateur appelé « The Nameless Narcissist« . Dans une vidéo, sur TikTok, il a alors proposé un petit test pour savoir si oui ou non vous êtes un psychopathe.

Voici donc l’énigme :

« Une femme assiste aux funérailles de sa mère, où elle rencontre un homme qu’elle ne connaît pas. Fascinée, elle pense qu’il pourrait être son âme-sœur. Mais elle réalise qu’elle n’a aucun moyen de le retrouver. Une semaine après, elle tue sa sœur. La question est : pourquoi a-t-elle commis ce meurtre ? », lit-on chez le TDN qui a relayé l’information.

Alors, quelle est votre réponse ?

« Pour moi, la réponse était assez évidente, mais mes amis étaient choqués« , a déclaré The Nameless Narcissist. En effet, si vous trouvez la réponse, vous êtes peut-être bien un psychopathe. En tout cas, si vous pensez directement qu’elle a tué sa sœur pour revoir le bel homme, il y a de fortes chances que vous soyez psychopathe.

VOIR AUSSI : Test Harry Potter : Quel animal magique serait votre compagnon ?

Attention, la psychopathie est une maladie !

Bon, attention quand même, ce petit test est très ludique mais il ne remplace pas un diagnostic. D’ailleurs, aucun « diagnostic » sur les réseaux ne remplace un vrai diagnostic. Pour savoir si vous êtes psychopathe, vous devez effectuer des tests auprès du médecin, normalement un psychiatre. Un psychologue peut vous donner un premier avis, mais il n’a pas le droit de poser un diagnostic.

Et en attendant de vous faire diagnostiquer, et si vous répondiez à ces 20 questions de culture générale, l’histoire de voir si vous êtes psychopathe ET cultivé ?

Notez cet article