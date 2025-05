Vous marchez pieds nus sur votre terrasse. Un rayon de soleil, un peu d’ombre, et soudain… ça remue dans un coin. Vous sursautez. C’est un serpent ! Il n’a peut-être rien de venimeux, mais la simple idée de sa présence vous fait grimper aux murs.

Mais, vous ne vivez pas dans une jungle. Vous avez un jardin, en France. Alors pourquoi diable viennent-ils là ? La réponse est plus simple (et plus logique) qu’il n’y paraît : votre jardin est peut-être un palace à reptiles. Et sans le savoir, vous leur déroulez le tapis rouge. Comment éloigner les serpents dans votre jardin ? On vous explique.

Votre jardin, un refuge cinq étoiles pour les serpents

Les serpents ne sont pas là pour vous. Ils n’en ont rien à faire de vos sandales ou de votre mobilier de jardin. Ce qu’ils cherchent ? La chaleur, la nourriture et un coin tranquille. Exactement ce que votre jardin offre.

Un muret en pierres sèches, c’est un spa solaire. Un tas de bois humide ? Une suite présidentielle pour couleuvre. Et un bassin rempli de grenouilles ? Un buffet à volonté. La végétation haute, les recoins sombres, les composteurs mal entretenus… c’est le paradis. Et si vous avez des rongeurs ? C’est encore mieux.

L’olivier : beauté méditerranéenne ou QG à reptiles ?

Parmi les plantes souvent citées dans les discussions sur les serpents, l’olivier revient en boucle. À raison. Pas parce qu’il attire les serpents directement, mais parce qu’il recrée un écosystème favorable.

L’olivier offre de l’ombre, de l’humidité à sa base, et abrite souvent des lézards. Or, les lézards sont au menu. Ce n’est pas l’arbre en lui-même qui pose problème, mais l’environnement qu’il génère.

Autrement dit : un olivier mal taillé, entouré de pierres, de pots et de zones sombres, c’est comme offrir le gîte et le couvert à toute une chaîne alimentaire… jusqu’au serpent au sommet.

Ce qui attire (vraiment) les serpents dans un jardin

Les serpents suivent leurs proies. Donc si vous avez des souris, des rats, des mulots ou même des oiseaux au sol, vous avez des chances d’attirer aussi ceux qui les chassent. Il en va de même pour les amphibiens : grenouilles, crapauds, salamandres. Pas parce que vous les nourrissez, mais parce que votre point d’eau ou votre mare leur plaît.

Ajoutez à ça les arbres (dont surtout l’olivier), un tas de compost à ciel ouvert, des herbes hautes et non tondues, des recoins humides (vieilles bâches, bâtons, gravats), des pierres entassées, une niche à chien inutilisée… Et vous obtenez un écosystème parfait. À tel point que certaines espèces viennent même pondre chez vous, comme la couleuvre à collier. Inoffensive, mais surprise garantie au jardinage.

Les méthodes naturelles pour les tenir à distance

Les serpents sont utiles. Ils mangent les rongeurs, limitent les invasions, ne détruisent pas les plantations. Mais si leur présence vous tétanise, il est possible de les éloigner sans les tuer.

La clé : rendre votre jardin inhospitalier. En gros, le transformer en loft stérile côté reptile.

Commencez par tondre régulièrement, y compris sous les haies, vous pouvez y asperger de l’ail infusé, ça fonctionne bien, ils n’aiment pas l’odeur.

Supprimez les abris potentiels (tas de bois, planches, gravats), évitez les zones humides non maîtrisées et installez des graviers (les serpents n’aiment pas s’y faufiler). Vous pouvez aussi boucher les anfractuosités dans les murets, et surtout empêcher les rongeurs de proliférer.

Certaines plantes ont aussi la réputation de repousser les serpents, comme la rue officinale (Ruta graveolens) ou le souchet. Ce n’est pas prouvé scientifiquement, mais l’odeur forte pourrait jouer un rôle.

Enfin, les huiles essentielles de cannelle, de clou de girofle ou d’eucalyptus, diluées dans de l’eau et pulvérisées sur les zones à risque, sont parfois utilisées comme répulsif. Avec une efficacité très variable. Et limitée dans le temps.

Ce qu’il ne faut surtout pas faire

Face à un serpent, la tentation est grande de le tuer ou de le faire fuir à coups de bâton. Mauvaise idée. D’abord, parce que c’est illégal : en France, toutes les espèces de serpents sont protégées, même les plus communes. Ensuite, parce qu’un serpent blessé peut se défendre, et mordre.

De même, les dispositifs à ultrasons vendus comme répulsifs sont peu efficaces. Les serpents n’ont pas d’oreilles externes. Ils ressentent les vibrations, mais beaucoup de modèles bon marché n’émettent pas assez fort pour être réellement dissuasifs.

Et ne tentez pas de capturer l’animal vous-même. Si vous avez un doute sur l’espèce ou si le serpent est piégé, appelez les pompiers ou une association de sauvegarde spécialisée. Il est possible que le serpent en question vienne d’un terrarium, il est donc toujours préférable d’appeler de l’aide.

