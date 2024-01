Les serpents ont-ils le sang froid ? Tout le monde se trompe !

Maintenant que vous savez si oui ou non le chat voit dans le noir, parlons des serpents et de leur sang froid. Ont-ils réellement le sang froid, au contraire de nous qui avons le sang chaud ? On vous éclaire sur le sujet, et vous ne pourrez plus vous tromper.

Nous sommes de grands fans de serpents sur Numedia. Éleveuse de serpents, j’en connais un rayon. Et nous voulions justement vous aider à mieux comprendre ces animaux trop méconnus, souffrant des préjugés.

Associés au mal à cause de la Bible, mais aussi à cause de son comportement de prédateur qui se faufile partout et qui chasse en silence, le serpent a mauvaise réputation. Ces reptiles sont pourtant très intéressants à observer.

Dans un précédent article, nous vous parlions par exemple de la physiologie des serpents, un sujet passionnant qui nous aide vraiment à prendre du recul sur ces animaux. Et il y a plein d’autres aspects de ces reptiles qui sont impressionnants, comme leur manière de bouger tout en flexibilité.

Non, les serpents n’ont pas vraiment le sang froid

Maintenant, laissez-nous vous parler d’une idée reçue très répandue : le sang froid chez les serpents, mais surtout chez les reptiles. En effet, dans la croyance populaire, on dit que le serpent, mais aussi les autres reptiles comme les lézards ou les tortues, ont le sang froid. Au contraire de nous, les mammifères, qui ont le sang chaud.

Si vous venez un jour à toucher un serpent, vous verrez que ce dernier est effectivement plus froid que si vous touchez un chat (lequel est naturellement plus chaud que nous d’ailleurs). Mais, il n’est pas gelé non plus.

En fait, sa température corporelle dépend de son environnement. S’il se réchauffe sur une pierre ou au soleil ou sur une plaque chauffante, son corps sera plus chaud que s’il se ne le fait pas.

En fait, le serpent a un sang poïkilotherme. Cela signifie que la température de son sang est variable. Il peut devenir chaud, devenir froid, si on vulgarise. Les serpents n’ont donc pas vraiment le sang froid, ils ont un sang qui varie de température en fonction de l’environnement.

Les reptiles ont donc besoin de chaleur pour se réchauffer, de froid pour se refroidir. C’est pourquoi dans un terrarium en élevage, on crée un point chaud chauffé à une certaine température et un point froid. Le reptile peut aller changer de place pour se réchauffer ou se refroidir. Si le serpent est dans un lieu à 20 degrés, son sang est à 20 degrés.

Les reptiles adaptent en permanence leur température

C’est le contraire de nous, les mammifères. Nous avons un sang globalement toujours à la même température, avec une température corporelle variant autour des 37 degrés (du moins pour les humains, c’est davantage pour la plupart des mammifères).

Pour se refroidir ou se réchauffer, le corps des mammifères a une fonction régulatrice automatique et naturelle. Nous n’avons pas vraiment besoin de se mettre au chaud ou au froid pour se refroidir, mais on peut le faire pour accélérer le processus de réchauffe du corps ou de refroidissement. Par exemple en se mettant à côté du chauffage ou en prenant une douche froide.

Mais, le corps est capable de se réchauffer et de se refroidir sans l’environnement extérieur. Par exemple, pour se refroidir, le corps transpire pour réguler la température interne. Et pour se réchauffer, le corps peut se mettre à bouger et à faire une friction des muscles, les faisant chauffer. C’est ce qu’il se passe quand vous tremblez.

Nous nous adaptons aux températures grâce à une adaptation interne et les reptiles s’adaptent en copiant la température extérieure.

