10 livres de cuisine à avoir pour aiguiser son palais

Si vous cherchez de bons livres de cuisine pour tester de nouvelles recettes, voici notre petite sélection de livres culinaires, à vos fourneaux !

1. Cuisinez bien accompagné avec ma méthode Mentor de Philippe Etchebest

Résumé officiel : « Vous rêvez de cuisiner tous les jours de bons plats, pas chers, sans passer votre journée en cuisine ou au supermarché ? Dans cette nouvelle édition, (re)découvrez Mentor, la méthode que j’ai créée pour vous aider au quotidien à cuisiner simplement, efficacement et de façon responsable.

Vous y trouverez de nouvelles recettes incontournables, un chapitre entier dédié aux sauces et des guides d’achats pour choisir en toute conscience tous vos produits. Le tout avec une nouvelle mise en page plus ludique.

À travers 15 principes fondamentaux et ultrasimples, je vous apprends à optimiser vos courses, à ranger efficacement votre réfrigérateur et vos placards, à vous constituer un garde-manger indispensable. Vous apprendrez également à sélectionner votre matériel de cuisine et de pâtisserie, mais aussi vos aliments – frais et de saison bien sûr !

Pour bien manger tous les jours, pas besoin de recettes compliquées. Rien ne vaut les classiques de notre enfance. C’est pourquoi j’ai sélectionné pour vous plus de 100 recettes grâce auxquelles vous pourrez vous faire plaisir même si vous n’êtes pas (encore) un as des fourneaux : blanquette de veau, gratin dauphinois, tomates farcies, boeuf bourguignon, cassoulet, tagliatelles à la bolognaise, tartiflette, riz au lait, cookies…

Pour chaque recette, je vous indique comment conserver vos préparations et je vous conseille le vin le plus adapté. Alors, qu’attendez-vous pour devenir le chef de votre cuisine ?

2. À ma table ! Mes 100 recettes préférées pour tous les jours de Laurent Mariotte

Résumé officiel : « A ma table ! est une invitation à partager les recettes préférées de Laurent Mariotte. Celles qu’il aime cuisiner au quotidien pour lui ou sa famille, quand il reçoit ses amis, pour une occasion particulière… Dans ce nouveau livre, je vous invite à partager mes 100 recettes préférées.

Mes recettes favorites, celles que j’aime cuisiner au quotidien pour ma famille, celles pour épater mes invités lorsque je reçois, à l’occasion d’un barbecue, d’une tablée de fête, d’un repas improvisé…

Des recettes abordables et inratables, avec souvent peu d’ingrédients, rapides à mettre en oeuvre, faisant la part belle aux produits de saison… Je vous donne aussi tous mes conseils pour bien choisir vos produits et accompagner vos repas. Il est temps de passer à (ma) table ! »

3. Une cocotte et c’est tout de Jean-François Mallet

Résumé officiel : « Simplissime 100 recettes ! Des recettes lues en un coup d’œil, réalisées en un tour de main ! 2 à 6 ingrédients max, une recette courte, claire et précise, une belle photo explicite, temps de préparation réduit. Super bon, super rapide, sans vaisselle (ou presque)«

4. Mes petites douceurs cosy des quatre saisons de Caro From Woodland et Caroline Millet

Résumé officiel : « J’aime vivre au rythme des saisons ! Chacune apporte son lot de douceurs sucrées et de moments réconfortants. En bonne gourmande, j’adore retrouver au printemps le délicieux cake au citron et la tarte aux fraises de mes mamies. L’été, sous le soleil, je me délecte d’un sorbet à la fraise en sirotant un frappucino.

L’automne m’offre toujours une bonne raison de réaliser un dessert à la pomme ou des muffins à la citrouille. Quant à l’hiver, entre féerie de Noël et festivités du Nouvel An, il me donne envie de préparer plein de biscuits à la cannelle et aux amandes pour tout le monde !

J’aime les moments conviviaux autour de la table mais aussi me glisser sous un plaid, au coin du feu, avec un bon livre et un chocolat chaud. C’est ma définition du bonheur ; et les goûters cosy accompagnent toujours ces précieux instants ! »

5. 50 recettes thaï ancestrales de Justin van Colen et Thitapa Prapatpong

Résumé officiel : « La cuisine thaï est extrêmement tendance en France. Passionnée de cuisine depuis son plus jeune âge, Thitapa Prapatpong, alias Bee, Thaïlandaise vivant en France, vous propose 50 recettes thaï ancestrales dont elle a hérité de ses parents et grands-parents : petits-déjeuners, entrées, salades, soupes, barbecues, plats principaux, desserts…

Faciles, pour les novices comme les cuisiniers plus chevronnés, ces 50 recettes sont adaptables pour les végétariens. Les ingrédients se trouvent aisément dans le commerce Thitapa livre tous les secrets de ses ancêtres, ainsi que plein d’infos sur la cuisine thaï, l’histoire des mets, leurs origines ainsi que leur signification. »

6. Le riz jaune de Thai King Liou

Résumé officiel : « Embarquez pour un voyage aux quatre coins de l’Asie avec votre chef particulier : Thai alias Le Riz Jaune. Le Youtubeur spécialiste des saveurs asiatiques revisite en toute simplicité la cuisine chinoise, thaïe, vietnamienne, coréenne et laotienne.

Régalez vos proches grâce aux conseils et astuces délivrés par notre cuisinier, qui vous présente ici ses meilleures recettes : des plats incontournables (jiaozi, bò bún, soupe phô, perles de coco), aux spécialités les plus méconnues.

Adeptes de viandes laquées ou team légumes marinés, vous trouverez de quoi satisfaire toutes vos envies d’ailleurs… À vos tabliers ! »

7. On va déguster l’Italie de François-Régis Gaudry

Résumé officiel : « Comment se déroule le repas à l’italienne ? Quelle est la véritable histoire de la pizza ? Léonard de Vinci était-il végétarien ? Les gnocchis se dégustent-ils aussi en dessert ?Quelles sont les 35 façons de commander un café italien ?

En abordant près de 350 sujets, 100 recettes iconiques, tous les produits emblématiques de la gastronomie italienne, des portraits de personnages illustres, des centaines de cartes, tableaux, adresses, tours de main, anecdotes croustillantes… Gaudry & ses amis proposent une encyclopédie désordonnée dans laquelle se plonger ou simplement picorer pour savourer l’Italie du Nord au Sud !

Dans un inventaire décalé, plein d’humour, foisonnant d’illustrations, ce sont tous les savoirs et les saveurs du formidable patrimoine gastronomique de nos voisins italiens qu’ils nous invitent à découvrir. »

8. Simplissime Spécial dîner après le boulot de Jean-François Mallet

Résumé officiel : « Des recettes lues en un coup d’oeil, réalisées en un tour de main ! 2 à 6 ingrédients max, une recette courte, claire et précise, une belle photo explicite, temps de préparation réduit. Super bon, super rapide, sans vaisselle (ou presque).

9. Petits plats végétariens de Collectif

Résumé officiel : « Pour une cuisine saine et vitaminée au quotidien, piochez parmi 100 recettes végétariennes et faites-vous vraiment plaisir de l’entrée au dessert !

Curry de légumes au piment, fettucine aux courgettes, rösti de patates douces, tofu aigre-doux, cheesecake aux myrtilles, feuilletés aux fruits rouges… »

10. La cuisine dans Ghibli de Thibaud Villanova et Nicolas Lobbestaël

Résumé officiel : « Retrouvez toute la magie et l’onirisme des films du Studio Ghibli dans 35 recettes inspirées par ses plus grands chefs-d’oeuvre. Par les thèmes qu’ils abordent – l’enfance, l’espoir pour les générations futures, le lien à la nature, l’amour, la famille, l’importance du souvenir –, les films Ghibli ne peuvent que nous toucher et nous émouvoir.

Les scènes liées aux repas y ont une importance toute particulière ; de la tourte poisson-potiron de Kiki la petite sorcière aux hambagu de Pompoko, en passant par le banquet maudit du Voyage de Chihiro, découvrez des recettes à partager avec votre famille ou vos amis, pour créer des liens indestructibles »

