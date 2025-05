La fête des Mères approche à grands pas, et vous vous retrouvez à la dernière minute sans idée de cadeau pour votre maman ? Pas de panique ! Il n’est pas encore trop tard pour trouver un présent qui lui fera plaisir, sans exploser votre budget. Que vous soyez en manque d’inspiration ou faute de temps, ne perdez pas espoir. Voici une sélection de 10 idées de cadeaux à moins de 20 € qui combleront sa journée. À coup sûr, cela lui fera plaisir !

10. Un mug personnalisé « Meilleure maman »

Offrez ce cadeau pour maman si vous avez un petit budget. Vous pouvez ajouter par exemple un message tendre ou une photo souvenir. Ce cadeau simple, mais significatif, lui rappellera chaque matin combien elle est spéciale. Un classique qui fonctionne toujours, surtout que vous pouvez en avoir à 9,90 €. Le mug personnalisé est une valeur sûre. Vous pouvez par exemple ajouter un message drôle (« Maman en chef ») ou doux (« Merci pour tout »).

Le mug accompagnera certainement les petits-déjeuners de votre maman avec amour. On en trouve facilement sur des sites comme Etsy ou Amazon. Et pour les plus créatifs, vous pouvez même le customiser vous-même avec des feutres spéciaux pour porcelaine.

VOIR AUSSI : Toujours productif : on ne sait plus ce qu’est un moment neutre

9. Une bougie parfumée artisanale « Fleur de cerisier »

Apportez une touche de douceur à son intérieur avec une bougie parfumée artisanale. Le parfum délicat de la fleur de cerisier créera une ambiance apaisante et chaleureuse. Offrir une bougie, c’est aussi offrir une ambiance attrayante dans la chambre de votre maman.

Fabriquée à base de cire végétale, une bougie artisanale made in France reste une excellente option. Vous pouvez par exemple chercher auprès de Label Bougie ou My Jolie Candle pour ne dépenser que 12,50 €. Allumée le soir, elle transformera une pièce en cocon de bien-être. En plus, vous soutenez de petits artisans.

8. Un bracelet en cuir gravé « Maman chérie »

Un bracelet en cuir gravé d’un message personnalisé est un cadeau élégant et intime. Il ne coûte en plus que 14,90 €. Il accompagnera votre maman au quotidien, lui rappelant l’affection que vous lui offrez. Un bijou à petit prix comme celui-ci alors peut faire grande impression. Ce bracelet en cuir souple, avec une gravure personnalisée, est un souvenir à porter au poignet. Choisissez un message affectueux (« Pour toujours », « À toi, maman ») ou une date importante. Des sites comme Merci Maman ou Atelier Paulin proposent ce genre de modèle abordable.

VOIR AUSSI : Gourmette de baptême : nos conseils pour bien choisir

7. Panier gourmand de thés bio « Délices de maman »

Pour les mamans amatrices de thé, un panier gourmand comprenant une sélection de qualité est une idée originale et raffinée. Elle pourra savourer des moments de détente avec ces infusions parfumées. Notez qu’un panier peut être disponible à 18,00 €. Les mamans qui aiment se détendre apprécieront une belle sélection de thés ou d’infusions.

Le coffret « Délices de maman » de Kusmi Tea ou L’autre Thé contient des mélanges bio et parfumés. Votre maman va apprécier les goûts de verveine ou de citron-gingembre. Accompagné d’un joli sachet en tissu réutilisable, ce coffret invite à une pause douceur.

6. Coffret de soins pour les mains « Douceur de maman »

Un coffret de soins pour les mains comprenant une crème hydratante, un gommage doux et un baume nourrissant. Vous avez l’opportunité d’offrir ces produits à votre maman avec un petit budget de 16,00 €. Ses mains seront certainement choyées et délicatement parfumées.

Entre la vaisselle, le jardinage ou simplement le froid, nos mamans méritent de prendre soin de leurs mains. Chez Yves Rocher ou The Body Shop, vous en trouverez des très bien notés à un prix réduit.

5. Tablier de cuisine personnalisé

Si votre maman aime cuisiner, un tablier personnalisé fera un cadeau pratique et original. Vous pouvez par exemple y ajouter son prénom ou un message amusant du type « La chef, c’est moi » ou « Cuisine avec amour ». Elle pourra préparer ses plats préférés avec style.

Le tablier reste un cadeau utile au quotidien, mais aussi une belle manière de valoriser ses talents. Des sites comme Wanapix ou Cadeaux.com proposent de nombreuses options personnalisables à prix mini. Vous pouvez en effet obtenir un joli tablier personnalisé à 13,00 €.

VOIR AUSSI : Les accessoires tendance pour la chambre de bébé

4. Livre de recettes « Les secrets de maman »

Un livre de recettes est un autre choix de cadeau à offrir à votre maman avec un faible budget. Elle pourrait à l’avenir préparer les recettes qu’elle souhaite dans le bouquin. Vous pouvez commander un livre avec un budget de 15,00 €.

Votre maman appréciera le geste contrairement à ce que vous pouvez l’imaginer. Le cadeau invite même à la complicité et aux moments partagés en cuisine avec un cadeau pareil. C’est un cadeau utile qui lui permet aussi d’améliorer ses talents culinaires. Des sites comme Amazon faciliteront vos recherches.

3. Kit de jardinage « Jardin secret »

Pour les mamans passionnées de jardinage, un kit de jardinage est un choix de cadeau parfait pour les fêtes des Mères. Avec un budget de 17,50 €, vous allez lui offre des graines, des outils et des conseils pratiques. Elle va pouvoir cultiver son propre jardin secret quand elle le souhaite.

Même sans jardin, votre maman peut faire pousser basilic, menthe ou petites fleurs avec un mini-kit de jardinage d’intérieur. Le kit reste un cadeau vivant, évolutif, et très symbolique. Disponible chez Nature & Découvertes ou Radis et Capucine, ce type de coffret allie nature et originalité.

2. Porte-clés personnalisé « Souvenir de maman »

Petit, mais précieux, un porte-clés personnalisé peut devenir un souvenir que votre maman gardera toujours sur elle. Choisissez un modèle en bois gravé, en simili cuir ou en plexiglas coloré. Inscrivez-y un mot doux, une date importante ou vos prénoms. Ajoutez par exemple une photo de famille ou un message affectueux pour votre maman.

Il suffit en principe d’un budget de 8,00 € pour obtenir un joli porte-clés. Notez que c’est aussi un bon complément à un autre cadeau plus « matériel ». Un mini geste au maxi impact émotionnel.

1. Cadre photo numérique

Pour finir en beauté, le cadre photo numérique (version compacte) est une idée aussi pratique qu’émotive. Vous pouvez y charger une dizaine de photos de souvenirs, de vacances ou de famille. En allumant ce petit objet, elle revivra ces moments à tout instant. Il existe des modèles simples à prix mini sur Amazon ou Cdiscount. C’est un choix idéal, si vous êtes loin ou que vous voulez lui rappeler qu’elle est toujours entourée, même à distance. Un cadre photo numérique peut être disponible à un prix de 19,90 €.

Vous avez maintenant toute une liste pour surprendre votre maman. À vous de choisir !

Notez cet article