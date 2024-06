10 inventions faites par des femmes au cours de l’histoire

Dans notre société, il arrive très fréquemment, et surtout par le passé, que les femmes soient oubliées au profit des hommes. Par exemple, qui se rappelle la sœur de Mozart, également compositrice de musique ? Et justement, laissez-nous redorer le blason de certaines femmes qui ont marqué l’histoire grâce à leurs inventions. Évidemment, il y en a plus que 10, mais voici un petit échantillon d’objets et de créations du quotidien qui ont été imaginés par la gent féminine.

Le soutien-gorge

C’est un outil essentiel de la vie quotidienne pour les femmes, notamment pour soutenir la poitrine et éviter les douleurs musculaires liées. Le soutif a été inventé par Marie Phelps Jacob en 1914. C’est la fin des brassières et des corsets, grâce à cette femme ingénieuse.

Vous pouvez donc dire merci à Marie Phelps Jacob car elle a clairement aidé de nombreuses femmes dans le monde avec son invention.

Le Wi-Fi

Oui, vous avez bien lu, c’est une femme qui a inventé la technologie de la connexion sans fil, le Wi-Fi. C’est Hedy Lamarr qui invente le WIFI en 1940.

L’actrice devenue millionnaire a inventé cette technologie alors qu’elle s’ennuyait à Hollywood. Parfois nommée « la plus belle femme du monde », elle n’était donc pas seulement belle, mais aussi très futée.

Avec George Antheil, elle se prend de passion pour la Seconde Guerre mondiale et invente « l’étalement de spectre ». Son invention est conçue pour guider précisément les « torpilles jusqu’au signal radio sans que celui-ci se brouille », selon National Geographic. C’est l’ancêtre du WIFI actuel.

Le Monopoly

C’est un des jeux de société les plus populaires du monde et c’est une femme qui l’a inventé. C’est Elisabeth Magie qui l’invente en 1904. À la base, le jeu s’appelait « The Landlord’s Game » et il s’agissait en fait d’un jeu destiné à critiquer la notion de capitalisme et d’inégalités économiques.

Finalement, elle a vendu son brevet à Parker Brothers pour environ 500 dollars. Charles Darrow s’est inspiré de ce premier jeu pour créer le Monopoly que vous connaissez.

L’énergie solaire

En 1947, Maria Telkes invente l’énergie solaire. Une grande avancée technologique puisque c’est donc grâce à elle qu’il existe maintenant des panneaux solaires. Chimiste physique, biophysicienne, elle était surnommée “The Sun Queen”.

Et pour cause, elle a créé la toute première maison qui fonctionne à l’énergie du Soleil dans le monde. C’est d’ailleurs elle qui a inventé le premier générateur thermoélectrique et le premier réfrigérateur thermoélectrique.

Le lave-vaisselle

Sans cette femme, de nombreux foyers continueraient à faire leur vaisselle à la main (même si clairement, c’est reposant !). Parmi les inventions des femmes, il y a donc cet appareil d’électroménager inventé par Joséphine Cochrane en 1886.

Elle a créé le premier appareil à nettoyer la vaisselle afin d’optimiser le temps de ses employés. Elle dépose le brevet en 1917 et ouvre même une usine de production.

Les essuie-glaces

Tous les automobilistes peuvent dire merci à Mary Anderson qui a inventé les essuie-glaces en 1914. Viticultrice, éleveuse, promotrice immobilière, elle a fait de nombreux métiers, mais elle a surtout un passé d’ingénieure.

Elle invente l’essuie-glace alors qu’elle était en voyage à New-York. Elle y remarque que les tramways sont obligés de conduire les fenêtres ouvertes à cause des débris qui se forment sur les vitres. C’est ainsi qu’elle pense la conception des essuie-glaces.

Elle fait donc construire un « bras mécanisé composé d’une manivelle et d’un patin en caoutchouc », selon le gouvernement français. C’était donc le premier prototype.

Le clignotant

Toujours sur le thème de la voiture, c’est une femme qui a inventé le clignotant. Vous avez, ce truc que beaucoup d’automobilistes ne pensent pas à mettre pour changer de direction ? C’est la star du cinéma Florence Lawrence qui a inventé le clignotant.

« En 1914, elle fabrique un bras mécanique relié à un drapeau à l’arrière de la voiture, qui, lorsqu’on appuie sur un bouton, indique de quel côté on va tourner : c’est l’ancêtre de notre clignotant », explique le gouvernement français.

Le blanco

Oui, c’est une femme qui a inventé le blanco, très bon moyen d’effacer les écritures au stylo sur une feuille. C’est Bette Nesmith Graham qui invente le liquide blanc en 1958.

L’invention s’appelait le « Liquid Paper » et il était utilisé à la base pour corriger les erreurs de frappe faites sur la machine à écrire. Secrétaire de formation, elle a finalement vendu son invention à Gillette Corporation pour 47 millions de dollars.

Les filtres à café

Sans cette femme, pas de café ! C’est Melitta Bentz, une allemande, qui a inventé les premiers filtres à café en 1908. « Alors qu’elle cherche à améliorer la dégustation du breuvage, qu’elle trouvait amer et désagréable à boire à cause du marc qui flottait en surface, elle commence à tester une solution avec des feuilles de papier buvard », explique National Geographic.

« Melitta perfore le fond d’un récipient en laiton et place une feuille de papier au-dessus de celui-ci. C’est ainsi qu’est né le filtre à café en papier. Elle dépose le brevet de son invention et crée sa propre entreprise de filtres à café dans l’une des pièces de son appartement », lit-on.

La programmation informatique

La programmation informatique a effectivement été inventée par une femme. C’est Ada Lovelace, fille du poète romantique Lord Byron, qui a rédigé le tout premier programme informatique de l’histoire.

C’est vers les années 1800 qu’elle travaille avec le mathématicien Charles Babbage sur la traduction de fonctions d’une machine analytique.

En 1843, elle publie cette traduction qui « décrit de façon claire le fonctionnement de l’appareil ainsi que l’algorithme qui générera les nombres de Bernoulli », explique National Geographic. Cet algorithme est finalement considéré comme le premier programme informatique du monde.

