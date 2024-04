Depuis des décennies, le monde de l’écriture n’a cessé d’évoluer. L’apparition du stylo 4 couleurs fait partie des idées les plus novatrices de l’histoire de la papeterie. Ce fidèle compagnon pour des millions de personnes à travers le monde est devenu bien plus qu’un simple outil d’écriture. Il symbolise à la fois la praticité et l’efficacité.

Polyvalente et indispensable au quotidien, cette plume peut devenir un incontournable dans vos fournitures. Vous l’aviez peut-être utilisé au moins une fois dans votre vie, sans prêter attention à ses secrets cachés. Parmi eux, on retrouve la petite boule blanche à son bout. Cette dernière, anciennement pleine, éveille la curiosité.

Découvrons, à travers cet article, l’histoire du stylo 4 couleurs, et surtout la fameuse boule blanche qui les accompagne.

Le stylo 4 couleurs : une invention fascinante pour vos écrits

Au tournant des années 70, l’entreprise française BIC repousse les limites des frontières. Ce pionnier des accessoires de la papeterie lance alors le premier stylo 4 couleurs. Cet outil ingénieux devient alors un produit devenu emblématique et très apprécié à l’échelle mondiale. Voici quelques avantages qui ont fait la popularité de cet article.

Un outil polyvalent et pratique

Le fameux stylo 4 couleurs se distingue pour sa polyvalence. Il regroupe 4 coloris distincts, dont le bleu, le noir, le vert et le rouge, dans un seul instrument. Grâce à cela, les utilisateurs peuvent passer facilement d’une couleur à l’autre.

Cet usage lui offre ainsi une flexibilité pour réaliser une étendue de tâches au quotidien. Il peut s’agir d’une prise de note en classe, à la maison ou pendant une réunion professionnelle. Cela peut également concerner les créations d’esquisses. Cet accessoire se révèle alors convenable pour toutes les occasions.

Au fil du temps, cet outil a continué d’évoluer pour s’adapter aux changements des besoins des consommateurs. Néanmoins, cela n’a pas altéré sa nature commode et fonctionnelle.

Des fonctionnalités qui font la différence

Le stylo 4 couleurs a connu une grande évolution, avec des améliorations constantes de sa conception. Il s’agit notamment de l’ergonomie du corps, de l’accessoire et de la fluidité de l’encre. La sélection des teintes repose sur un système de rotation des pointes d’encre à l’intérieur. Un seul instrument plutôt que quatre économise de l’espace. Il est aussi idéal lors des déplacements dans des endroits restreints.

Pour rester en phase avec les progrès technologiques, les créateurs de la plume à 4 coloris ont également intégré des fonctionnalités innovantes. On peut évoquer les pointes rétractables et les grips ergonomiques. Ces caractéristiques supplémentaires améliorent l’expérience des utilisateurs et assurent une écriture fluide et confortable. Des options rechargeables ont également été introduites afin de lui offrir une alternative durable.

Cette icône de l’écriture a aussi connu une fonction publicitaire. Avec l’avènement du numérique, de nombreuses entreprises ont imprimé leur logo sur les stylos 4 couleurs pour promouvoir leur marque. De plus, cet instrument trouve ainsi sa place dans de nombreux contextes : au bureau, en classe, à la maison ou même lors des loisirs.

Un design astucieux

Le slogan de BIC : « Changer d’encre sans changer de stylo » a conquis le monde. Cet accessoire d’écriture doit également son succès à son design classique. Il possède une forme cylindrique, un clip latéral et un bouton-poussoir au son distinctif. L’extrémité de l’objet est ornée d’une petite boule, ajoutant une touche de singularité à son design.

Depuis son lancement, le modèle classique reste inchangé, à l’exception d’une légère évolution du bleu pour se rapprocher de la couleur de l’encre. Ensuite, quelques variantes et déclinaisons sont apparues au fil des années. On peut citer celui avec mine HB, où le vert est remplacé par une mine. Plusieurs autres versions ont également vu le jour comme les corps de teintes différentes et des encres différentes. D’ailleurs, à l’occasion des 40 ans du stylo 4 couleurs, des éditions limitées incluant un stylet tactile ont été lancées.

La petite boule au bout du stylo : une touche d’ingéniosité

Il va sans dire que les stylos 4 couleurs sont bien plus qu’un simple instrument d’écriture. Depuis son lancement, il est devenu un incontournable dans les trousses des écoliers, les bureaux et les poches des adultes. Il existe cependant un détail souvent négligé, au-delà de sa polyvalence et de sa praticité. Il s’agit de cette boule de plastique blanche qui orne son extrémité.

Historiquement, le fondateur de la marque BIC, Marcel Bich, a créé cette petite boule pour rappeler la tête ronde du petit bonhomme figurant à côté du nom de la marque, dans le logo. Celle-ci est devenue un symbole emblématique de la marque, évoquant la nostalgie et la familiarité pour les utilisateurs.

Apparemment anodine, cette boule revêt en réalité une grande importance dans l’histoire et l’évolution du stylo 4 couleurs. Autrefois pleine, elle servait à composer les numéros des téléphones à cadran rotatif, courants à l’époque. Elle offrait une alternative plus hygiénique et pratique à l’utilisation des doigts.

Malgré l’évolution des téléphones vers les touches puis les smartphones, la boule au-dessus du stylo 4 couleurs a perduré. Au fil du temps, on observe quelques ajustements, comme son percement pour des raisons de sécurité. Cela contribuait non seulement à la réduction de l’utilisation de plastique, mais également à rendre l’utilisation plus commode. Il permet, par exemple, d’attacher un cordon, qui se révèle utile lors des déplacements du propriétaire.

Un stylo toujours à la mode

En fin de compte, le stylo BIC 4 couleurs, avec sa boule blanche emblématique, va au-delà d’un simple accessoire. Cette dernière incarne bien plus qu’un simple outil d’écriture. Elle rappelle une époque révolue où les téléphones à cadran rotatif étaient d’actualité. Malgré cela, ce stylo a su s’adapter au fil du temps tout en préservant sa praticité et son caractère iconique. Encore de nos jours, il reste un phénomène de la cour de récré, et la petite boule au-dessus rappelle à chacun l’importance des petits détails dans la conception des objets du quotidien.

Faites-vous partie des personnes ayant un stylo 4 couleurs ? Ou faites-vous partie de ceux qui ont volé à leurs voisins ?

