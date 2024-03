Les parents jouent un rôle crucial dans la réussite académique de leurs enfants. De l’encouragement à l’établissement de routines solides, chaque action parentale façonne le parcours éducatif des étudiants. Une attitude souvent négligée peut avoir un impact significatif sur le succès scolaire : la manière dont vous interagissez avec eux après l’école. Voici alors une habitude simple à adopter pour les parents : ne pas poser des questions directes liées aux résultats académiques. Voyez pourquoi et découvrez les astuces pour engager une conversation indirecte dans ce sens.

Éviter les questions directes : un changement de perspective

Bien que les parents veuillent naturellement s’informer sur la journée scolaire de leurs enfants et c’est tout à fait compréhensible et normal. Poser des questions directes telles que « Comment s’est passé ton examen ? » ou « Comment était ta journée à l’école ? » peut, toutefois, s’avérer contre-productif.

Adopter un changement de perspective en évitant les questions directes implique un point important. La manière dont vous interagissez avec vos enfants peut avoir un impact profond sur leur perception d’eux-mêmes et sur leur succès scolaire. Terminé les questions qui pourraient être perçues comme une pression pour obtenir des résultats académiques. Vous pouvez choisir des approches plus ouvertes et moins axées sur la performance.

Une étude publiée dans le Journal of Child and Family Studies montre que les enfants peuvent percevoir ces questions comme une pression implicite pour obtenir des résultats académiques. Cela va encore augmenter leur anxiété et diminuer leur estime de soi.

De plus, en évitant de ne féliciter vos enfants que lorsqu’ils obtiennent des notes élevées, vous leur envoyez un message important. Vous leur inculquez que leur valeur ne dépend pas uniquement de leurs performances scolaires. En valorisant l’effort, la persévérance et les progrès, vous les encouragez à adopter une mentalité de croissance. Cela les aidera ainsi à surmonter les défis et à développer une attitude positive à l’égard de l’apprentissage.

Adopter une approche différente

Une habitude à instaurer

Au lieu de se concentrer uniquement sur les performances académiques, les parents peuvent adopter une approche plus holistique. Comment faire alors, vous demandez-vous ? Vous pouvez, par exemple, encourager des conversations ouvertes et non liées aux études.

Demander à l’enfant ce qu’il a apprécié le plus dans sa journée, s’il a fait une nouvelle découverte intéressante ou s’il a rencontré de nouveaux amis. Vous favoriserez une communication positive tout en renforçant le lien familial.

Selon une recherche menée par l’American Psychological Association, un soutien familial chaleureux et engagé est lié à une meilleure adaptation sociale et émotionnelle chez les enfants.

Astuces pour des conversations ouvertes : communiquer avec vos enfants sans sembler intrusifs

Vous êtes bien convaincus par cette approche. Reste toutefois à savoir comment s’y prendre. Voici quelques conseils pratiques pour vous guider afin de favoriser ces échanges sans paraître intrusifs.

Pour commencer, créez un environnement accueillant où votre enfant se sentira en sécurité pour partager ses expériences . Cela peut être réalisé en créant un espace confortable et sans jugement, en évitant les distractions telles que la télévision ou les téléphones portables.

. Cela peut être réalisé en créant un espace confortable et sans jugement, en évitant les distractions telles que la télévision ou les téléphones portables. Ensuite, lors des discussions, privilégiez les questions ouvertes. Ils encouragent plus à partager les pensées et les sentiments. Par exemple, demandez-lui ce qu’il a trouvé intéressant ou difficile aujourd’hui. Évitez continuellement les questions trop directes ou intrusives qui pourraient mettre votre enfant sur la défensive.

Pendant la conversation, m ontrez à votre enfant que vous êtes réellement intéressé par ce qu’il a à dire en lui accordant toute votre attention. Validez ses sentiments et ses expériences en réfléchissant à ce qu’il vous dit et en exprimant votre compréhension.

en lui accordant toute votre attention. Validez ses sentiments et ses expériences en réfléchissant à ce qu’il vous dit et en exprimant votre compréhension. Profitez des moments du quotidien, tels que les repas en famille ou les trajets en voiture, pour engager des conversations informelles. Partagez également vos propres expériences et anecdotes pour créer un sentiment de connexion et d’ouverture.

Enfin, respectez les limites de votre enfant. Si votre enfant ne souhaite pas parler de certains sujets ou partager certaines informations, respectez sa volonté. Assurez-lui qu’il peut toujours venir vers vous s’il souhaite discuter de quelque chose, mais ne le forcez pas à parler s’il n’est pas prêt.

En appliquant ces conseils, les parents peuvent créer un environnement propice à des conversations ouvertes et authentiques avec leurs enfants après l’école. Ceci renforcera vos relations et favorisera leur épanouissement personnel et académique. Leur succès scolaire suivra naturellement.

Redéfinir le succès scolaire : encourager l’effort et la persévérance

Dans une société axée sur les résultats, il est souvent facile de tomber dans le piège de définir le succès uniquement par les performances académiques. Il s’avère cependant essentiel de reconnaître que le succès ne se limite pas aux notes sur un bulletin scolaire. En redéfinissant votre perception du succès et en mettant l’accent sur l’effort et la persévérance, vous pouvez encourager vos enfants à atteindre leur plein potentiel.

Encourager l’effort et la persévérance signifie reconnaître et célébrer les progrès de vos enfants, qu’ils soient petits ou grands. Plutôt que de vous concentrer uniquement sur les résultats finaux, vous devriez valoriser le travail acharné, la détermination et la volonté de surmonter les obstacles. Cela permet à vos enfants de comprendre que le chemin vers le succès est parsemé de défis, mais que leur engagement et leur résilience sont tout aussi importants que les résultats qu’ils obtiennent.

Une étude menée par Dweck et al. (2007) a révélé que les enfants dont les parents valorisent l’effort et la résilience ont tendance à adopter une mentalité de croissance. Cela les aide à surmonter les obstacles et à réussir à long terme. En reconnaissant et en encourageant leurs efforts, vous les aidez à développer une confiance en eux. Ils auront également une motivation intrinsèque qui les soutiendra tout au long de leur vie.

Cela crée un environnement familial où les enfants se sentent soutenus dans leurs efforts et encouragés à poursuivre leurs rêves. Tout cela indépendamment des défis rencontrés en cours de route.

Soutien scolaire : un partenariat pour le succès

Pour soutenir les parents dans l’adoption de pratiques éducatives positives à la maison, les écoles peuvent mettre en œuvre plusieurs stratégies efficaces.

Tout d’abord, elles peuvent organiser des ateliers et des séminaires sur des sujets tels que la communication parent-enfant. Les techniques d’encouragement et la gestion du stress lié aux études peuvent également représenter des sujets intéressants. Ces événements permettent aux parents d’acquérir des compétences pratiques et des connaissances essentielles pour soutenir efficacement leurs enfants à la maison.

De plus, les écoles peuvent fournir des ressources pédagogiques et des outils en ligne pour aider les parents à comprendre les programmes scolaires. Ceux-là aideront à suivre la progression des enfants et à trouver des activités éducatives supplémentaires à faire à la maison. Des plateformes numériques et des applications peuvent également être mises à disposition pour faciliter la communication enseignants-parents. Un suivi régulier de la performance académique et du bien-être émotionnel des enfants sera garanti.

En outre, les écoles peuvent encourager la participation des parents à la vie scolaire. Cela est possible en les invitant à des réunions de parents, à des événements culturels et à des activités parascolaires. Ces occasions favorisent le renforcement des liens entre l’école et la communauté parentale. Un point plus qu’essentiel pour créer un environnement éducatif collaboratif et inclusif. Un pilier central pour garantir le succès scolaire de vos chérubins.

