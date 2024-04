Pourquoi finir ce qu’on commence est si difficile ?

Vous avez mille projets en tête, mille envies, mille rêves. Les idées ne manquent pas, l’enthousiasme non plus. Pourtant, vous papillonnez, vous avez des difficultés à vous fixer, l’objectif n’est pas clair. Ainsi, vous cumulez les débuts, mais finir, c’est une autre histoire ! Pourquoi est-ce si difficile de mettre un point final ? Vous initiez des projets, mais bien souvent, ils n’aboutissent pas ou à moitié et/ou sont abandonnés en cours de route.

Accomplir une tâche apparait comme un vrai défi pour beaucoup. Pourquoi certaines personnes ont des difficultés à finir leurs projets et d’autres non ? La réussite et le succès d’un projet se mesurent avec sa finalisation, mais c’est un parcours souvent semé d’embûches. Pourquoi est-il donc si ardu de finir ce que nous commençons ? Voici les raisons psychologiques et pratiques qui font de l’achèvement des projets un vrai challenge.

Les raisons psychologiques de cet éternel commencement

La fuite de la réalité

Ne pas terminer ses projets, c’est fréquemment un moyen d’échapper à la réalité. Tant que rien n’est finalisé, tout semble possible. Cette stratégie permet d’éviter de mesurer ses véritables capacités. Pour les perfectionnistes, cela devient une protection contre les éventuelles déceptions et échecs. Ils restent dans une bulle où leur potentiel semble illimité et jamais altéré.

Erreurs de cible

Dans le monde professionnel, confondre envies et objectifs concrets peut mener à un cycle sans fin d’inachèvements. Habituellement, une mauvaise évaluation des compétences, aggravée par des attentes floues de l’entreprise, contribue à cette incapacité de finaliser. Cela peut entraîner une surcharge et une baisse de confiance en soi face à l’inefficacité perçue.

Finir ou l’angoisse de la fin

L’idée de terminer quelque chose peut inconsciemment évoquer la fin de la vie elle-même. Les psychanalystes suggèrent que cela ravive les souvenirs de séparation et les traumatismes associés. Ne pas achever devient alors une manière de repousser la perte et l’angoisse.

VOIR AUSSI : Anxiété : une plante magique qui est la meilleure pour lutter contre le stress et stabiliser les émotions

Peur de la critique

Psychologiquement, certains peuvent craindre que le produit final ou le résultat soit critiqué ou rejeté. Cette peur peut inconsciemment pousser à retarder la finalisation d’un projet pour éviter d’affronter les jugements.

Finir ou Fatigue décisionnelle

Décider, choisir, oser, c’est prendre des risques et cela peut être fatigant mentalement ! Après des périodes intenses en décisions, on peut se retrouver un peu « vidé » et avoir une certaine fatigue émotionnelle. Ainsi, un peu las, il peut nous manquer l’impulsion nécessaire pour achever le projet.

Perfectionnisme excessif

Le désir de tout faire parfaitement peut conduire à des retards continus, car le résultat ne semble jamais assez bon pour être considéré comme terminé. Ce perfectionnisme peut paralyser l’avancement d’un projet.

Procrastination stratégique

Parfois, les gens reportent les tâches finales parce qu’ils considèrent que travailler sous pression peut stimuler la créativité ou l’efficacité. Pourtant, cela peut mener à un stress inutile et à des erreurs.

Manque de confiance

Si les individus ne croient pas en leur capacité à réussir ou à mener à bien les tâches nécessaires, ils peuvent éviter de conclure les projets. Renforcer la confiance en soi et la compétence perçue est essentiel pour surmonter ce blocage.

VOIR AUSSI : Voici 4 techniques pour réaliser ses ambitions

Les stratégies pour surmonter l’inachèvement et enfin finir !

Avoir un plan clair

Établir un plan d’attaque clair est essentiel pour arriver à finir un projet. C’est le point de départ. Pour cela, il faut sélectionner un projet qui fait sens pour vous, décomposer les étapes, et établir un calendrier. Ainsi, vous pourrez observer votre progression et maintenir le cap. Surtout, ce sera votre fil conducteur dans les périodes de coups de mou.

De plus, il faut inclure des étapes intermédiaires qui servent à plusieurs choses. Tout d’abord, ce sont des points de vérification et qui vous montrent tout le chemin parcouru. Pensez aux marches de l’escalier. C’est aussi des moments que vous devez célébrer. Se récompenser à la fin de chaque étape importante peut booster votre motivation à poursuivre et à aller au bout.

En finir avec la procrastination

Utilisez des techniques telles que la méthode Pomodoro pour gérer le temps efficacement, ou la technique des cinq minutes par jour pour démarrer une tâche. Cela suffit souvent à briser l’inertie.

Répondre aux besoins psychologiques

Ne fermez pas les yeux sur les facteurs psychologiques qui peuvent être des obstacles. La peur de l’échec ou le perfectionnisme sont des sentiments compréhensibles. Acceptez-les, ne les ignorez pas, mais ne vous laissez pas guider par eux. Pour les dépasser, fixer des objectifs intermédiaires réalistes est obligatoires. Repensez aussi à tous vos succès passés pour renforcer votre confiance en vous. N’hésitez pas non plus à vous rapprocher de personnes motivantes, inspirantes, des mentors ou des coachs.

Le maitre mot de David Laroche : la discipline, parce qu’on a rien sans rien !

Comprendre les mécanismes sous-jacents qui entravent la finalisation des projets est le premier pas vers l’amélioration de votre efficacité personnelle et professionnelle. Ensuite, vous devez avoir un peu de rigueur et adopter des stratégies concrètes pour que ça marche. Et vous, quelles sont vos techniques ?

Notez cet article