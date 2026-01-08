Kim Woo-bin est un acteur et mannequin sud-coréen, né le 16 juillet 1989 à Séoul. Il fait ses premiers pas dans l’industrie du divertissement en tant que mannequin de prêt-à-porter dès 2009. Très vite, il s’impose sur les podiums, notamment lors des défilés de la Seoul Fashion Week. En parallèle, il se tourne vers la comédie en 2011 avec la série télévisée « White Christmas ». La même année, il apparaît aussi dans la sitcom « Vampire Idol », ce qui lui permet de gagner en visibilité. En 2012, il décroche un rôle récurrent dans « A Gentleman’s Dignity ».

En 2013, il se révèle au grand public grâce au rôle de Choi Young-do dans « The Heirs ». Ce personnage charismatique assoit définitivement son statut de star montante. La même année, il fait ses débuts au cinéma avec le film « Friend 2 ». Le 24 mai 2017, son agence SidusHQ annonce qu’il est atteint d’un cancer du nasopharynx. Cette révélation marque une pause brutale dans sa carrière, mais aussi le début d’un combat très médiatisé.

The Heirs (2013)

« The Heirs » est une série télévisée sud-coréenne créée par Kim Eun-sook. Elle suit le quotidien de lycéens privilégiés, issus de l’élite économique sud-coréenne. Tous se préparent à reprendre les empires financiers bâtis par leurs familles. Kim Woo-bin y incarne Choi Young-do, un héritier qui illustre parfaitement la violence sociale et émotionnelle de cet univers fermé.

La série plonge dans un monde où les enfants n’ont jamais vraiment leur mot à dire. Ils subissent la pression parentale, les mariages arrangés et les enjeux financiers. L’amour, en effet, passe souvent après le statut social. Côté scénario, la série reste fidèle aux codes classiques du K-drama. Triangles amoureux, différences de classe et parents autoritaires rythment l’ensemble. Les dialogues restent corrects, sans être mémorables. Cependant, la production mise clairement sur la force de son casting. Quelques rebondissements bien placés apportent du rythme et de la tension. Au final, la série se regarde facilement et ne laisse pas place à l’ennui.

Friend 2 (2013)

« Friend 2 » est un film dramatique sud-coréen écrit et réalisé par Kwak Kyung-taek. Kim Woo-bin y interprète Choi Seong-hun qui grandit dans une famille violente, sombre dans la délinquance, puis finit derrière les barreaux.

Le film cherche à explorer la fatalité, l’héritage et la violence des liens masculins. Cependant, la réception critique s’avère particulièrement sévère. Certains y voient une tentative maladroite de reproduire la structure de « Le Parrain 2 ». Les références au premier film semblent forcées, voire gênantes. L’intégration de scènes et d’éléments narratifs passés manque clairement de subtilité. Pour une partie du public, le résultat est perçu comme un échec total. Le film déçoit par son écriture et son ambition mal maîtrisée. Une expérience jugée frustrante, malgré la présence d’un casting prometteur.

Officer Black Belt (2024)

« Officer Black Belt » est un film sud-coréen réalisé par Jason Kim, diffusé en exclusivité sur Netflix. Kim Woo-bin y incarne Lee Jung-do, un jeune homme optimiste et extrêmement doué en arts martiaux. Un soir, il intervient spontanément lors d’un combat de rue. Ses capacités attirent l’attention, au point qu’on lui propose un poste pour le moins atypique.

Le film adopte un ton simple, original et souvent drôle. Pourtant, il aborde aussi des thématiques sérieuses, traitées avec une certaine justesse. Le métier représenté, rarement mis en avant à l’écran, apporte une vraie singularité. Même avec une réserve habituelle envers les productions coréennes, l’ensemble fonctionne bien. Le film ne cherche jamais à en faire trop. Il vise avant tout le divertissement, sans grandes surprises. Cependant, il ne déçoit pas et assume pleinement ses intentions. Il coche toutes les cases, sans rougir. Et parfois, c’est exactement ce qu’on attend.

Black Knight (2023)

« Black Knight » est une série télévisée sud-coréenne créée par Cho Ui-seok. Elle adapte le webtoon éponyme de Lee Yun-kyun, très populaire en Corée. L’intrigue se déroule dans un futur dystopique ravagé par la pollution atmosphérique. Les survivants dépendent alors de livreurs d’élite pour assurer leur subsistance. Kim Woo-bin y incarne « 5-8 », un chauffeur-livreur à la réputation quasi légendaire.

La série se distingue par son format court, avec six épisodes d’environ 45 minutes. Ce rythme resserré limite les longueurs et maintient une tension constante. La photographie soignée et les décors renforcent efficacement l’univers post-apocalyptique. En revanche, le scénario peut sembler parfois confus. Certaines intrigues manquent de clarté et compliquent la lecture globale. Malgré ce défaut, « Black Knight » reste une proposition dystopique solide et visuellement marquante.

Alienoid : Les Protecteurs du futur (2022)

« Alienoid : Les Protecteurs du futur » est un film sud-coréen réalisé par Choi Dong-hoon. Depuis des millénaires, des aliens prennent possession de corps humains. Ils restent tapis dans l’ombre, attendant le moment propice pour agir. Pour contrer cette menace, un Gardien venu du futur les traque sans relâche. Kim Woo-bin incarne justement ce Gardien, figure centrale du récit.

La presse souligne un film clairement destiné aux amateurs de culture coréenne et de SF. L’œuvre enchaîne sans transition des références à « Retour vers le futur ». Il passe aussi à des combats d’arts martiaux rappelant « Tigre et dragon ». L’ensemble alterne humour débridé et séquences émotionnelles très appuyées. Pour Le Parisien, cette liberté de ton peut autant séduire que dérouter. De son côté, Écran Large salue un spectacle épique et délirant. Le film mélange genres et influences avec une énergie débordante. Il en résulte une œuvre de science-fiction ambitieuse et résolument hors norme.

Uncontrollably Fond (2016)

« Uncontrollably Fond » est une série télévisée sud-coréenne. Kim Woo-bin y incarne Shin Jun-young. Adolescent, il vivait une histoire d’amour avec Noh Eul. Cependant, les aléas de la vie finissent par les séparer brutalement. Des années plus tard, leurs chemins se croisent à nouveau. Leur rencontre ravive des blessures anciennes et des sentiments jamais éteints.

La série se distingue par une intensité émotionnelle rare. Elle enchaîne les moments bouleversants, sans jamais tomber dans la facilité. L’attachement aux personnages devient presque immédiat. Pour beaucoup, l’expérience s’avère marquante et profondément touchante. Les derniers épisodes sont particulièrement éprouvants. Mieux vaut, en effet, prévoir quelques mouchoirs. Ce drama laisse une empreinte durable et ne s’oublie pas facilement.

A Gentleman’s Dignity (2012)

« A Gentleman’s Dignity » est une série télévisée sud-coréenne mêlant comédie romantique et chronique sociale. Elle marque le retour de Jang Dong-gun à la télévision après douze ans d’absence. La réalisation est signée Shin Woo-chul, tandis que l’écriture revient à Kim Eun-sook. La série suit quatre amis, liés depuis l’âge de dix-huit ans. Ensemble, ils traversent amours, ruptures, réussites et échecs.

Kim Woo-bin y interprète Kim Dong-hyub, un lycéen turbulent. Il est élève de Yi-soo, professeure d’éthique et personnage central du drama. Souvent impliqué dans des problèmes scolaires, il nourrit un faible pour elle. La série se distingue aussi par une structure originale. Chaque épisode débute par un prologue indépendant. Ces séquences reviennent sur l’amitié entre Do-jin, Tae-san, Yoon et Jung-rok. Bien qu’elles ne soient pas liées à l’intrigue principale, elles renforcent le thème abordé.

To The Beautiful You (2012)

« To the Beautiful You » est une série télévisée sud-coréenne inspirée du shōjo japonais « Hanazakari no Kimitachi e », écrit par Hisaya Nakajō. Il s’agit de la quatrième adaptation télévisée de ce manga, après une version taïwanaise et deux versions japonaises. Le drama suit Goo Jae-hee, une jeune Coréenne vivant aux États-Unis. Fascinée par Kang Tae-joon, athlète de saut en hauteur, elle veut intégrer la même école que lui. Cependant, un obstacle majeur se dresse devant Jae-hee. L’établissement est exclusivement réservé aux garçons. Elle se déguise donc en garçon pour pouvoir y entrer.

Kim Woo-bin interprète John Kim, personnage secondaire du récit. Concernant la réception, les attentes étaient élevées, surtout face à la version japonaise. Pourtant, le casting reste globalement appréciable, malgré des performances inégales. Certains choix d’adaptation déçoivent notamment la caractérisation des personnages. Les dortoirs sportifs et l’absence d’humour autour du médecin scolaire font débat. Ces éléments s’éloignent de l’esprit original du manga. Néanmoins, le drama propose plusieurs scènes particulièrement réussies. L’ensemble reste donc regardable et loin d’être décevant.

Our Blues (2022)

« Our Blues » est une série télévisée sud-coréenne diffusée en 2022. Elle explore les moments clés de l’existence, entre débuts, tournants et fins de vie. Le récit adopte un format choral, en suivant plusieurs destins entremêlés. L’action se déroule sur l’île de Jeju, dont le décor devient un personnage à part entière.

Kim Woo-bin y incarne Park Jeong-joon, capitaine au tempérament franc et chaleureux. Son personnage dégage une humanité simple, profondément ancrée dans le quotidien local. Le drama séduit par sa manière de dépeindre la vie ordinaire des habitants de Jeju. La distribution impressionne par sa richesse et sa justesse. Certains épisodes souffrent parfois de légères longueurs. Cependant, les dialogues restent profondément humains et sincères. La réalisation se montre particulièrement soignée. La photographie met en valeur les nombreux décors extérieurs. L’ensemble dégage une authenticité touchante. « Our Blues » s’impose ainsi comme un drama sensible et solidement interprété.

Genie, Make a Wish (2025)

« Genie, Make a Wish » est une série sud-coréenne de fantasy romantique produite par Netflix. Elle est écrite par Kim Eun-sook et réalisée par Ahn Gil-ho. Kim Woo-bin y incarne Génie, un esprit magique enfermé dans une lampe. Après mille ans d’inactivité, Génie revient dans le monde des humains. Il rencontre Ka-young, une femme froide et très rationnelle.

La série rencontre un succès immédiat lors de sa diffusion. Entre le 6 et le 12 octobre 2025, elle devient la série non anglophone la plus regardée sur Netflix. Elle cumule huit millions de vues en une semaine et intègre le top 10 dans cinquante pays. Elle atteint même la première place dans dix territoires. Cependant, le choix du personnage de Génie suscite des réactions contrastées. Son inspiration, proche de la figure d’Iblis dans l’islam, provoque un débat. Certains spectateurs musulmans dénoncent un manque de sensibilité culturelle. D’autres estiment que le concept religieux est détourné à des fins de divertissement. À l’inverse, plusieurs observateurs nuancent la polémique. Ils rappellent que la culture populaire utilise souvent des figures chrétiennes sans controverse similaire.

