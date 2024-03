Se mettre en colère serait très bénéfique, selon une étude

Et si se mettre en colère n’était plus considéré uniquement comme un défaut, mais aussi comme une qualité ? Cette nouvelle étude révèle que ce sentiment serait finalement très bénéfique à certains moments de la vie, notamment pour booster sa productivité et sa motivation.

La colère, un sentiment très puissant qui aide à remplir ses objectifs

Relayée par TF1, une étude publiée dans Journal of Personality and Social Psychology, a révélé que le sentiment de la colère pourrait finalement être très bénéfique pour certains aspects de la vie.

Notamment, il semble que le fait d’être en colère pour quelque chose soit un puissant moteur qui aiderait à accroitre la motivation, la productivité et l’inspiration. Par exemple, ce serait l’un des sentiments les plus puissants que peut ressentir un humain. Tellement puissant qu’il peut aider considérablement à atteindre des objectifs.

Dans un reportage diffusé par TF1, un boxeur professionnel a été interrogé sur le sujet. « C’est vrai que parfois, quand je prends des coups, j’ai une petite colère supplémentaire, et elle est positive dans le sens technique », a-t-il affirmé. Cela l’encourage à aller au-delà et à se battre d’autant plus fort pour aller vers la victoire.

« La colère attire mon attention sur le fait que je n’ai pas été bon et qu’il faut que je me corrige« , a-t-il aussi expliqué. C’est vrai que quand on a la sensation d’échouer quelque chose, la frustration peut engendrer de la colère.

Et cette colère peut être quitte ou double. Elle peut faire en sorte que vous vous enfonciez, que vous abandonniez, que vous fassiez n’importe quoi. Mais, elle peut aussi vous encourager à aller plus loin, à combattre, à enchérir.

Dans l’étude, 1000 volontaires ont été mobilisés pour tester la théorie. Et selon Heather Lench, qui a participé à l’étude, la colère aurait vraiment des bénéfices sur la motivation au quotidien. « Nous avons constaté que la colère permettait d’obtenir de meilleurs résultats dans des situations difficiles, où l’on se heurtait à des obstacles pour atteindre ses objectifs », a-t-elle expliqué, citée par NBC News.

VOIR AUSSI : Selon une étude, manger cet aliment rendrait plus heureux au quotidien

Une bonne manière de se défouler et de chasser le stress au quotidien

La colère aurait aussi un autre bénéfice, dans la même idée. Laisser exploser sa colère de temps en temps pourrait aider à être plus serein, plus calme et moins stressé. C’est une manière de se défouler, comme quand vous hurlez tout seul dans votre voiture quand quelqu’un roule trop doucement. Vous extériorisez un trop-plein de frustration, finalement.

« Je suis beaucoup plus calme dans la vie de tous les jours quand je vais boxer », explique le sportif. Et c’est le même effet avec les jeux vidéo dits « violents ». On observe généralement une baisse de la violence, justement, chez les gamers qui jouent souvent. En fait, ils se défoulent dans le jeu et donc ils se retrouvent plus calmes dans le réel.

Évidemment, il ne faut pas faire de généralité, mais c’est ce qui ressort des divers témoignages sur le sujet. Même chose quand on fait un sport où il faut se battre ou un sport très physique.

Et c’est aussi la même chose avec les gens qui écoutent de la musique Metal, les metalleux. C’est vrai, vous n’avez jamais vu un adepte de Black Metal qui est en fait un gros nounours au fond ? Se défouler ainsi permettrait de se détendre.

Cette étude sur la colère et ce reportage de TF1 permettent donc de mettre en avant les bienfaits impensables de la colère. Mais, évidemment, il faut bien comprendre que la colère n’est bénéfique que sous ces volets : la motivation à se surpasser et le fait de se défouler. Et c’est, dans la même idée, un formidable moyen d’expression, pour faire ressortir ses sentiments internes, du moment que vous ne nuisez à personne, bien sûr.

Notez cet article