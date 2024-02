Lapsus révélateur : quand l’inconscient s’exprime sans le vouloir

Maintenant que vous connaissez mieux le phénomène psychologique de l’effet Golem, savez-vous pourquoi certaines personnes ont des lapsus révélateurs ? Il ne s’agit pas d’un simple accident, d’après toutes les études de chercheurs sur le sujet. Nous vous expliquons.

Qu’est-ce qu’un lapsus révélateur ?

Le lapsus révélateur ne date pas d’hier, il y a toujours eu ce phénomène chez l’être humain. Mais de quoi s’agit-il exactement et comment l’interpréter ? Selon le psychanalyste Freud, un lapsus fait référence à un acte manqué. C’est-à-dire une action qu’on fait ou un mot qu’on dit sans le faire exprès, que l’on fait ou dit de manière involontaire.

Par exemple, quand vous avez une conversation et que vous dites un mot au lieu d’un autre. Et selon la plupart des études, le lapsus ne serait absolument pas dû au hasard ou à une maladresse (du moins pas toujours). En réalité, lorsque vous dites quelque chose par erreur, par exemple en ayant la langue qui fourche, cela serait l‘expression de votre inconscient.

Comme l’explique Véronica Olivieri-Daniel, psychologue clinicienne, dont les paroles ont été reliées dans le Journal des Femmes, « ce mécanisme psychologique témoigne de l’inconscient puisque ce qui est dit représente ce qui est à l’intérieur de l’individu mais qui n’est pas avoué ni à soi-même ni aux autres ».

D’après la psychologue, mais aussi la plupart des chercheurs sur le sujet, le lapsus serait un peu comme les rêves. Lorsque vous rêvez de quelque chose, comme lorsque vous rêvez de votre ex, cela a un sens caché.

Les rêves sont souvent l’expression soit d’actions marquantes (même inconsciemment) de la veille, soit de pensées inconscientes ou non que vous avez. Ainsi, rêver de son ex veut peut-être dire que quelque chose vous a fait penser à lui la veille ou que quelque chose de votre histoire vous manque, vous ronge, etc, et que vous ne vous l’avouez pas forcément.

L’expression de l’inconscient

Pour le lapsus, sur le même sujet, cela pourrait se caractériser par le fait d’appeler une personne (comme votre nouveau conjoint) par le prénom de votre ex, ou même de chercher des infos sur votre ex, parler de lui, sans même vous en rendre compte. Évidemment, il n’y a pas qu’une manière de faire un lapsus, mais vous comprenez l’idée.

« Ils se traduisent par le fait de dire le nom de quelque chose ou de quelqu’un à la place de quelque chose ou de quelqu’un d’autre. Par exemple, quand on dit mère au lieu de sœur, père au lieu de mari. Ce lapsus nominatif vient rendre compte de la fonction symbolique de la personne évoquée », explique aussi Véronica Olivieri-Daniel.

Par exemple, appeler son compagnon « papa » parce qu’inconsciemment, on recherche un père de substitution si par exemple on a manqué de figure paternelle.

Attention, il faut quand même noter qu’il peut arriver que le lapsus ne soit pas révélateur, qu’il n’ait pas de signification psychologique. Parfois, le lapsus est une simple erreur de langage, une langue qui fourche. Mais, finalement, le lapsus par erreur est bien plus rare que le lapsus révélateur. En général, il y a une explication logique et psychologique.

Voilà, vous savez. D’ailleurs, si vous avez eu un lapsus ou qu’un de vos proches en a eu un et que vous ne le comprenez pas, partagez-le en commentaires. Nous pouvons peut-être vous aider à trouver une explication !

