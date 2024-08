Pourquoi le piment pique lorsqu’on le mange ? Explication !

Le piment, ce petit fruit coloré souvent utilisé pour relever les plats, est bien connu pour son effet brûlant sur la langue. Mais pourquoi le piment pique alors ? Cette sensation piquante, qui peut aller d’une légère chaleur à une douleur intense, intrigue de nombreux amateurs de cuisine. La réponse réside dans un composé chimique spécifique : la capsaïcine. On vous explique ça.

1. La capsaïcine, le coupable derrière la chaleur

La capsaïcine est un alcaloïde, une molécule organique, présente dans les piments, qui est responsable de la sensation de brûlure.

Ce composé se trouve principalement dans les membranes internes du piment. Ce sont les parties blanches souvent retirées lors de la préparation. Et, contrairement à ce que l’on pourrait penser, les graines ne contiennent que très peu de capsaïcine.

Lorsque vous consommez un piment, la capsaïcine se lie à des récepteurs spécifiques situés dans votre bouche, appelés récepteurs TRPV1. Ces récepteurs sont normalement conçus pour détecter la chaleur.

Ainsi, la capsaïcine trompe votre cerveau en lui faisant croire que votre bouche est exposée à une température élevée. C’est donc de là que vient cette sensation de brûlure.

2. Le piment pique, une réaction de défense naturelle

Le rôle de la capsaïcine n’est pas seulement de pimenter nos repas. Il s’agit en réalité d’un mécanisme de défense développé par les plantes de piment pour se protéger contre les prédateurs.

En rendant les fruits désagréables à manger, les piments augmentent leurs chances de survie. Cependant, cette stratégie est paradoxalement contre-productive pour certains animaux, comme les oiseaux, qui ne sont pas affectés par la capsaïcine et qui aident à disperser les graines en les consommant.

La douleur que nous ressentons en mangeant du piment est donc en réalité une fausse alerte. Notre corps réagit comme s’il était exposé à une brûlure réelle, déclenchant une cascade de réponses physiologiques.

La bouche s’inonde de salive, le nez commence à couler, et parfois même les yeux pleurent. Ce phénomène est dû à l’activation du système nerveux sympathique, celui-là même qui nous prépare à réagir face au danger.

Mais pourquoi aimons-nous quelque chose qui semble nous faire mal ? La réponse est complexe et réside en partie dans notre cerveau. Lorsqu’une personne mange du piment, le corps libère des endorphines, des hormones du bien-être, pour contrer la douleur. C’est ce qui peut créer une forme de dépendance au piment, où certaines personnes recherchent cette sensation intense pour l’euphorie qui l’accompagne.

3. Il existe différents niveaux de piquant

Tous les piments ne piquent pas de la même manière. Le degré de piquant d’un piment est mesuré en unités Scoville (SHU), une échelle développée par le pharmacologue Wilbur Scoville en 1912. Cette échelle évalue la quantité de capsaïcine présente dans le piment.

Par exemple, un piment doux comme le poivron a une valeur de 0 SHU, tandis que le piment habanero peut atteindre jusqu’à 350 000 SHU, et certaines variétés extrêmes, comme le Carolina Reaper, dépassent les 2 millions de SHU.

4. Les piments peuvent quand même présenter des avantages pour la santé

Malgré la douleur qu’ils provoquent, les piments présentent de nombreux avantages pour la santé. La capsaïcine est connue pour ses propriétés analgésiques, anti-inflammatoires et antimicrobiennes.

Elle est également utilisée dans certains traitements contre les douleurs chroniques, sous forme de crèmes topiques. De plus, la consommation régulière de piment pourrait contribuer à accélérer le métabolisme, aidant ainsi à la perte de poids. Mais, c’est comme tout, il ne faut pas faire d’excès !

5. Les dangers du piment : ce que vous devez savoir avant d’en manger

Manger des piments très piquants peut provoquer des brûlures intenses dans la bouche, la gorge, et même l’estomac. Chez certaines personnes, une consommation excessive peut entraîner des problèmes gastro-intestinaux, tels que des douleurs abdominales, des diarrhées et des crampes.

De plus, le contact direct de la capsaïcine avec la peau ou les yeux peut causer des irritations sévères, et dans des cas extrêmes, des brûlures chimiques. Il est donc essentiel de manipuler les piments avec précaution, en utilisant des gants lors de leur préparation et en évitant de toucher le visage après les avoir manipulés.

Les personnes souffrant de troubles gastriques, comme les ulcères ou le reflux gastro-œsophagien, doivent également être particulièrement vigilantes. La capsaïcine peut aggraver ces conditions en irritant davantage la muqueuse de l’estomac et de l’œsophage.

Et, bien que les allergies au piment soient rares, elles peuvent néanmoins se produire. Les symptômes d’une allergie au piment peuvent inclure des éruptions cutanées, des démangeaisons, des gonflements, et dans des cas plus graves, des difficultés respiratoires et un choc anaphylactique. Les personnes qui soupçonnent une allergie au piment doivent consulter un allergologue pour des tests appropriés et éviter les aliments contenant des piments.

Il est également important de noter que certaines personnes peuvent être sensibles à la capsaïcine sans pour autant être allergiques. Cette sensibilité peut se manifester par une tolérance réduite au piquant, provoquant des symptômes tels que des rougeurs, des sensations de chaleur intense, et un inconfort général après avoir mangé des aliments épicés.

Voilà, vous savez désormais pourquoi le piment pique, mais aussi quels sont les avantages et les dangers de cet aliment.

