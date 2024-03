La notion d’intelligence, longtemps considérée comme une caractéristique principalement humaine, est désormais remise en question. Les dernières recherches sur les chimpanzés et les bourdons révèlent une capacité d’apprentissage social avancé qui défie nos conceptions traditionnelles. Cette découverte soulève des questions fascinantes sur la nature de l’intelligence et de la culture au sein du règne animal.

Chimpanzés : maîtres de la résolution de problèmes par l’observation

Au Chimfunshi Wildlife Orphanage en Zambie, une expérience menée par des chercheurs de l’Université d’Utrecht a mis en évidence la capacité des chimpanzés à apprendre de manière sociale. Mention est faite d’un jeu complexe requérant plusieurs étapes pour obtenir une récompense. Les chimpanzés, initialement incapables de résoudre le problème par eux-mêmes, ont réussi après avoir observé des pairs formés spécifiquement pour cette tâche. En l’espace de deux mois, quatorze chimpanzés ont appris à maîtriser le jeu, démontrant ainsi leur aptitude à un apprentissage social complexe. Cette capacité à apprendre des comportements au-delà de leurs compétences individuelles suggère une forme d’intelligence sociale profondément enracinée.

Bourdons : petits, mais remarquablement intelligents

Parallèlement, une étude de l’Université Queen Mary de Londres a révélé que les bourdons possèdent une capacité surprenante à l’apprentissage social. Malgré leur petite taille et leur cerveau limité. Les bourdons n’ont réussi à trouver une solution qu’après avoir observé un « bourdon démonstrateur« . Lorsqu’ils étaient confrontés à un problème complexe nécessitant l’accomplissement de tâches successives pour accéder à une récompense. Ce comportement, remarquable pour des invertébrés, met en évidence une forme d’intelligence sociale qui pourrait remettre en question notre compréhension de l’apprentissage chez les animaux.

Remise en question des fondements de l’intelligence et de la culture

Ces découvertes chez les chimpanzés et les bourdons ne font pas seulement la lumière sur leur intelligence sociale. Elles remettent également en question la notion que la capacité à apprendre de manière avancée et à développer une culture est exclusive à l’humanité. La capacité des bourdons à apprendre socialement suggère que des comportements complexes, pourraient avoir débuté. Comme innovations d’individus particulièrement ingénieux avant de se propager à travers les populations.

Implications pour la compréhension de l’évolution de la culture

L’apprentissage social chez les chimpanzés et les bourdons ouvre de nouvelles perspectives. Notamment sur la manière dont la culture peut se développer et évoluer dans le règne animal. La transmission de connaissances et de compétences au fil des générations, une caractéristique jusqu’alors attribuée principalement aux sociétés humaines, semble également présente chez certains animaux. Cela suppose une continuité dans l’évolution de l’intelligence sociale.

Les études récentes sur les bourdons et les chimpanzés révèlent une complexité et une profondeur d’intelligence sociale qui dépasse les frontières de l’espèce humaine. Ces découvertes invitent à repenser notre place dans le monde naturel et à reconnaître les capacités remarquables d’autres formes de vie sur notre planète.

