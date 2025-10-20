Cette femme a dépensé plus de 200 000 euros en tatouages pour recouvrir son corps mais aussi son visage. Regardez les photos d’elle avant et après, c’est vraiment impressionnant comme changement !

La « femme dragon » : 600 tatouages pour 212 000 euros

Désormais, Amber Luke est très connue sous le surnom de « femme dragon ». Et, pour cause, de très nombreux tatouages décorent son corps, telles des écailles. Cette mannequin australienne a fait plus de 600 tatouages différents sur son corps et a dépensé plus de 250 000 dollars, soit environ 212 000 euros afin de tapisser sa peau d’ancre et de dessins en tous genres.

Connue sous le nom de « Blue Eyes White Dragon« , elle est également connue pour avoir fait des injections d’ancre colorée en bleu dans le blanc de ses yeux. Elle est âgée de 29 ans et a dévoilé des images de son corps ainsi que de son visage avant cette incroyable transformation.

D’après la jeune femme, elle a commencé le tatouage lorsqu’elle était adolescente et est devenue réellement passionnée par la décoration corporelle artistique. C’est après l’âge de 20 ans (son âge sur les photos sans tatouages au visage) qu’elle a commencé à se faire tatouer au niveau du visage.

« La société me jugeait de toute façon »

« J’ai réalisé à 20 ans que peu importe ce que je faisais, la société me jugeait de toute façon. Je ne pouvais plaire à personne, alors c’est à ce moment-là que j’ai décidé qu’il était temps de prendre mon pouvoir et de l’exploiter », expliquait-elle sur son compte Instagram, selon cet article.

« Je voulais m’exprimer, mais je n’aimais pas mon apparence. Rétrospectivement, est-ce que je regrette ma décision ? Non. Tout arrive pour une raison, parfois pour des raisons qu’on ne comprend que plus tard », ajoute la jeune femme aux 600 tattoos.

Cependant, comme elle l’a expliqué, elle serait en train de se faire retirer quelques tatouages en ce moment. Certains de ses dessins au visage. « Nous sommes en août 2025 et je suis actuellement en train de retirer mes 36 tatouages ​​​​faciaux, principalement parce que j’ai perdu et pris du poids au fil des ans… mes tatouages ​​​​faciaux sont maintenant déformés et à moitié estompés », dit-elle.

