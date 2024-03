Comment préparer son budget pour les vacances d’été ?

L’été approche à grands pas, et avec lui, le désir de partir en vacances se fait sentir. Cependant, organiser ses vacances d’été peut rapidement devenir un casse-tête financier si l’on ne s’y prend pas avec méthode. Préparer son budget de vacances ne s’improvise pas, au risque de retrouver son compte bancaire dans le rouge ! Ainsi, il est essentiel d’anticiper, de définir ses envies de vacances et d’épargner. Voici les 3 étapes clés pour y parvenir.

1. Définissez vos priorités pour prévoir votre budget vacances

Identifiez vos envies

Avant toute chose, demandez-vous quel type de vacances vous souhaitez : farniente sur la plage, visite culturelle, randonnée en montagne ? Selon vos envies, la destination, le nombre de personnes dans le voyage, le budget vacances ne sera pas le même.

Fixez un budget total

Ensuite, vous devez estimer votre enveloppe budgétaire, c’est-à-dire le montant total que vous pouvez allouer à vos vacances. Même si elle peut être évolutive, vous devez avoir une idée en tête. En parallèle, vous ne devrez oublier aucune dépense et inclure tous les coûts, comme le transport, l’hébergement, les repas, les loisirs, etc.

2. Planifiez vos dépenses

Maintenant que vous avez défini votre type de vacances, pris en compte toutes vos contraintes et vu globalement votre budget vacances, vous pouvez passer à la seconde étape et calculer tous les frais.

Le transport et l’hébergement

L’hébergement et le transport restent les deux postes de dépenses les plus importants dans un budget vacances. Vous avez choisi votre destination, c’est déjà une bonne chose de faire ! Il vous reste à décider comment vous rendre sur votre lieu de vacances et définir votre mode de transport. Avion, train, voiture ? Si vous vous déplacez avec votre véhicule, vous pouvez effectuer des simulations sur internet pour estimer les frais de carburant ainsi que les péages. Pour le train et l’avion, l’avantage est que le prix est fixe et connu au moment de la réservation. Si vous voyagez en groupe, il est possible d’avoir des tarifs préférentiels.

Puis, vous devez déterminer dans quel type d’établissement vous allez passer votre séjour. Hôtel, appartement, gîte, etc. Chacune de ces possibilités vous offre des avantages et des inconvénients et chacune ne représente pas le même budget. Pour avoir les meilleurs prix, n’hésitez pas à réaliser des comparaisons et à utiliser des sites de réservation en ligne qui peuvent proposer des offres avantageuses. Ensuite, le fait de réserver très tôt peut également vous faire économiser. Plus vous vous engagez tôt, plus vous aurez des prix attractifs. N’oubliez pas non plus de prendre en compte la taxe de séjour ou les compléments éventuels si vous avez besoin d’un lit d’appoint ou d’une chaise haute pour un bébé par exemple.

Les repas

Qui dit vacances dit courses, restaurants et petits plaisirs sur le pouce. En effet, vous allez certainement vouloir savourer des spécialités culinaires locales, dégustez des glaces ou sirotez des cocktails au bord de la mer. Ce budget est assez aléatoire et pour essayer d’estimer ce coût, consultez les prix sur internet en amont. Vous pourrez ainsi trouver des lieux de restauration avec un bon rapport qualité/prix et les noter une fois que vous serez sur place plutôt que de vous retrouver dans des pièges à touristes relativement chers. En alternant avec des repas préparés dans votre logement, si c’est possible, vous pourrez ainsi maitriser votre budget.

Les activités et les loisirs

Si vous prévoyez des sorties culturelles, la note peut vite grimper selon la destination. La meilleure des choses à faire est de lister les lieux incontournables que vous souhaitez voir, de consulter les sites officiels pour connaître les tarifs et d’acheter les tickets en avance pour profiter d’éventuelles réductions. Prévoyez toujours une marge dans votre budget vacances pour les dépenses imprévues, les changements de programme et/ou les coups de cœur. N’oubliez pas de prendre en compte également les à-côtés : cartes postales, cadeaux, souvenirs.

3. Économisez avant de partir

Maintenant que vous avez défini le montant nécessaire pour vos vacances, il vous reste plusieurs semaines ou mois pour économiser en conséquence ! Anticipez et mettez en place un virement automatique vers un compte dédié uniquement à votre budget vacances. Certaines personnes utilisent aussi le système des enveloppes. Tout est possible à partir du moment où vous respectez les règles que vous vous êtes fixés. Cela vous aidera à réunir la somme nécessaire sans y penser. Soyez à l’affût des promotions et des bons plans. Les cartes de fidélité, les codes de réduction ou encore les ventes flash peuvent vous permettre de réaliser des économies non négligeables.

Préparer son budget vacances, c’est donc s’y prendre surtout en avance ! C’est une étape indispensable pour éviter les mauvaises surprises et profiter pleinement de son séjour. En définissant vos priorités, planifiant vos dépenses et économisant en amont, vos vacances d’été devraient bien se passer ! Donc, retenez que l’anticipation est la clé : plus vous serez préparé, mieux ce sera pour ne pas compromettre votre santé financière.

