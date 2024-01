6 conseils pour améliorer votre santé financière en 2024

Pour qu’en 2024 votre santé financière soit optimale, mettez en place quelques actions simples afin de maîtriser vos dépenses et d’améliorer la gestion de votre budget.

1. Renégociez vos contrats

Les charges fixes de la vie quotidienne augmentent régulièrement, que ce soit à cause de la crise énergétique, des aléas climatiques ou de l’inflation. C’est pourquoi vous avez tout intérêt à analyser vos dépenses, poste par poste :

eau électricité/gaz

Téléphone

Internet

Assurance

Mutuelle

frais bancaires (tenue de compte, carte bleue), etc.

Essayez de renégocier vos différents contrats à la baisse. Si ce n’est pas possible, n’hésitez pas à utiliser des comparateurs en ligne afin de trouver les entreprises qui vous proposent les services dont vous avez besoin à des prix plus avantageux.

2. Gérez vos dépenses et votre budget avec un compte bancaire adapté

Le suivi de vos dépenses peut être simplifié grâce à des applications mobiles spécifiques ou en choisissant une banque en ligne qui propose des outils de gestion financière.

Grâce à un compte bancaire adapté , comme chez N26, vous avez la possibilité de créer des sous-comptes avec la fonctionnalité appelée Espaces pour seulement 4,90 € par mois. Affectez ces tirelires virtuelles à vos projets et contrôlez l’avancement de votre épargne. Si vous activez les arrondis, N26 arrondit vos achats par carte à l’euro supérieur et la somme ainsi ajoutée est conservée dans un de vos sous-comptes. Votre cagnotte augmente sans que vous ayez l’impression de faire des efforts pour épargner !

Dans l’application N26, vous accédez à la fonctionnalité Gestion avec laquelle vous visualisez l’ensemble de vos dépenses classées par catégories. Des vues récapitulatives et des comparaisons en temps réel avec les dépenses des mois précédents sont aussi disponibles. Analyser vos dépenses n’a jamais été aussi simple et efficace !

3. Anticipez vos dépenses

Cette année, vous voulez partir en vacances sous les tropiques ou vous prévoyez de rénover votre salle de bains ? Anticiper ces dépenses importantes vous permet d’être plus serein tout au long de l’année et de réaliser vos projets. Après avoir évalué le montant dont vous avez besoin et la date à laquelle l’argent doit être disponible, calculez combien vous devez épargner chaque mois et respectez cet échéancier.

Pour vos abonnements et vos charges récurrentes , pensez à la mensualisation mais vérifiez au préalable qu’elle ne vous revient pas plus cher. Certaines sociétés appliquent des tarifs préférentiels uniquement pour les paiements annuels.

Par exemple, au lieu de payer votre assurance habitation une fois par an, choisissez un prélèvement mensuel qui vous permet de répartir le paiement. Pour les charges variables, comme l’électricité, la mensualisation vous évite de payer de trop grosses factures en hiver. Un montant fixe est prélevé pendant 10 ou 11 mois puis vous réglez la facture de régularisation annuelle. Si besoin, un nouvel échéancier est proposé afin de s’adapter à votre consommation énergétique réelle.

4. Utilisez des applications pour vos comptes entre amis

Simplifiez-vous la vie pour calculer les dépenses à répartir entre plusieurs personnes avec une application gratuite comme Splitwise. Elle est très utile pour tenir les comptes d’une colocation , gérer des dépenses lors d’un voyage à plusieurs ou rappeler à un proche qu’il vous doit de l’argent suite à une sortie.

En suivant et en organisant vos dépenses partagées, vous améliorez la gestion globale de vos finances. Ce type d’application vous aide à ne pas oublier vos dettes et celles que vos amis ont envers vous. Vous évitez ainsi les mauvaises surprises qui pourraient mettre à mal votre équilibre financier.

5. Investissez dans votre éducation financière

Pour optimiser votre santé financière en 2024, un cinquième conseil essentiel est d’investir dans votre éducation financière. Il est crucial de comprendre les bases de la gestion de l’argent, des investissements, de l’épargne et du crédit. Consacrez du temps à lire des livres, suivre des cours en ligne, participer à des ateliers ou écouter des podcasts sur la finance personnelle. Cela vous aidera à prendre des décisions éclairées et à éviter des erreurs coûteuses.

En vous familiarisant avec des concepts comme l’investissement en bourse, les fonds communs de placement, les cryptomonnaies ou la planification de la retraite, vous serez mieux équipé pour faire fructifier votre argent et sécuriser votre avenir financier. De plus, en étant bien informé, vous pourrez mieux résister aux conseils financiers douteux ou aux tendances de marché irréalistes.

6. Planifiez votre avenir financier avec un conseiller

Pour améliorer votre santé financière en 2024, envisagez de travailler avec un conseiller financier professionnel. Un conseiller peut vous aider à établir un plan financier personnalisé qui tient compte de vos objectifs à court, moyen et long terme. Que ce soit pour préparer votre retraite, économiser pour l’éducation de vos enfants, investir dans l’immobilier ou simplement gérer votre patrimoine de manière plus efficace, un conseiller financier peut vous offrir une expertise précieuse.

Le conseiller évaluera votre situation financière actuelle, identifiera les risques potentiels et vous proposera des stratégies adaptées pour optimiser vos investissements et réduire vos impôts. Il peut également vous accompagner dans la mise en place d’un fonds d’urgence pour parer aux imprévus, ce qui est crucial pour maintenir votre stabilité financière. En choisissant un conseiller financier, assurez-vous de sélectionner un professionnel certifié, transparent sur ses honoraires et aligné avec vos valeurs et objectifs financiers.

En suivant ces conseils démarrez cette année 2024 en vous fixant des objectifs financiers que vous arriverez à atteindre sans beaucoup d’efforts !

