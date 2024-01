Êtes-vous plutôt trader ou investisseur ?

Quand on s’intéresse au monde de la finance, il est facile de s’y perdre. Lorsqu’on débute, on s’entend dire qu’il faut suivre tel actif de près ou guetter tel autre indice. Invariablement, on se retrouve tous à ne plus savoir où donner de la tête. Puis progressivement, les repères se construisent au fur et à mesure que le style d’investissement se dessine. D’un côté, on retrouve ceux qui paraissent réagir à la moindre fluctuation du marché et ne manquent aucune opportunité. De l’autre, ceux qui semblent anticiper les grandes tendances et qui planifient sur le long terme. Entre trader et investisseur, à quel profil appartenez-vous vraiment ?

Trader ou investisseur, quelle est la différence ?

L’erreur du débutant, c’est de penser que le trading et l’investissement sont deux pratiques radicalement différentes. Ce n’est pas le cas ! L’une comme l’autre consiste à ouvrir des positions à une date précise, puis à les fermer lorsque ces positions ont atteint les objectifs escomptés. De toute évidence, toutes les prévisions ne sont pas toujours avérées, mais le trader et l’investisseur se servent tous les deux des mêmes outils.

La différence tient essentiellement à l’approche court ou long terme.

L’investissement est souvent une pratique de moyen ou long terme. Autrement dit, l’investisseur aura tendance à ouvrir des positions qu’il laisse ouvertes pendant de longs mois, voire des années.

À l’inverse, le trader opère dans le court terme, voire le très court terme. Ces positions peuvent être maintenues durant quelques minutes, quelques heures ou quelques jours selon les stratégies employées. Il utilise généralement l’effet de levier pour démultiplier ses gains potentiels sur une courte durée.

Il n’y a pas d’autres considérations ou de prérequis spécifiques pour être trader vs investisseur. Avec un petit budget ou un budget titanesque, avec une expérience pointue ou en tant que débutant, l’on peut très bien adopter l’une quelconque de ces approches.

Quelle approche pour un trader efficace ?

Un trader efficace doit s’armer de connaissance. En effet, la nature dynamique du trading impose à ceux qui s’y consacrent, d’anticiper rapidement les mouvements du marché. Ils doivent donc être à l’affût des dernières nouveautés relatives aux marchés dans lesquels ils opèrent. Le changement d’un PDG, un embargo sur une matière première, des craintes de conflits armés ou des rumeurs d’instabilité politique ? Ils doivent rapidement prendre connaissance de ces facteurs et anticiper leurs effets sur les positions qu’ils tiennent, tout en déjouant les dangers des bulles spéculatives.

La particularité du trading est qu’il peut générer des gains importants en un laps de temps relativement court. Bien qu’il n’y ait pas de prérequis particuliers, on constate souvent que c’est une approche qui intéresse les personnes qui ont un budget relativement limité. De même, parmi les traders, il faut encore faire la différence en fonction de la gestion du risque. Il faut différencier entre ceux qui ont une stratégie de trading risquée (gains et pertes potentiellement élevés) et ceux dont la stratégie est plus prudente (gains et pertes habituellement modestes).

Quelles sont les particularités de l’investisseur ?

Un investisseur efficace doit s’armer de patience. En effet, les positions peuvent rester ouvertes pendant de très longues périodes. L’investisseur n’aura tendance à les fermer que lorsqu’elles atteindront l’objectif de prix fixé au préalable ou que des conditions changeantes, rendent ce scénario improbable.

Mais, hormis d’éventuels changements radicaux, l’investisseur se désintéresse presque des fluctuations et du cours du marché. Ainsi, les actions, indices ou positions qu’il tient peuvent grimper et chuter allégrement sans qu’il ne s’en inquiète particulièrement. On constate toutefois que les investisseurs ont souvent un capital important. C’est-à-dire que même des fluctuations modestes, d’année en année, représentent un gain non négligeable pour l’investisseur.

Généralement, les investisseurs ont une macro-lecture ou une lecture sur le long terme. Par exemple, les innovations dans le domaine de l’intelligence artificielle ou de la puissance de calcul des ordinateurs peuvent les encourager à investir dans de toutes petites entreprises qui opèrent dans ce marché. De même, la popularité grandissante des smartphones lors de la décennie précédente, a permis à des investisseurs d’ouvrir des positions sur les matières premières indispensables à leur fabrication aujourd’hui.

Trader vs Investisseur : quelles actualités écouter selon votre profil ?

Découvrez l’importance de distinguer le temps médiatique, économique et financier pour optimiser vos stratégies en bourse. Dans cette vidéo d’expert, Xavier Delmas, expert avec une expérience en tant que trader et manager dans des banques d’investissement et privées à Paris, Londres et Genève, vous guide à travers les subtilités des marchés financiers et de l’économie.

Investissement et trading sont deux facettes d’une même réalité. Ces termes sont continuellement utilisés l’un à la place de l’autre, mais il faut comprendre la différence. Notons également qu’il est courant d’avoir un profil hybride plus axé sur l’un, mais avec une portion de son capital réservée pour l’autre. Que vous soyez plus investisseur ou que vous soyez plus trader, tout dépend de vos attentes du moment, du temps que vous pouvez consacrer à l’activité et de votre capacité à vous tenir fermement aux stratégies que vous avez méticuleusement élaborées.

