Comment Mickey Mouse est mort ? La vérité derrière la rumeur

La phrase circule souvent sur Google : « comment Mickey Mouse est mort ? » ou “comment est mort Mickey Mouse ?”. Elle intrigue, choque, amuse parfois. Mais elle cache surtout une confusion entre fiction, théorie du web et réalité. Alors non, Mickey Mouse n’est pas mort… du moins, pas dans le sens qu’on imagine.

Non, Disney n’a jamais tué Mickey

Créé en 1928 par Walt Disney et Ub Iwerks, Mickey Mouse apparaît pour la première fois dans Steamboat Willie. Depuis, il est devenu le symbole même de Disney, au point d’être l’un des personnages les plus reconnaissables au monde.

Officiellement, Mickey n’est jamais mort, ni dans un dessin animé, ni dans un film. Il reste l’icône vivante de l’entreprise, utilisé sur des millions de produits, parcs et publicités. Alors pourquoi tant de gens posent cette question ?

Mickey Mouse est mort ? La rumeur venue d’internet

Tout part d’une vidéo virale apparue il y a plusieurs années : “Mickey Mouse’s Suicide” ou “Suicidemouse.avi”. Ce court métrage, diffusé sur des forums comme 4chan et Reddit, serait un film perdu de Disney retrouvé dans les archives du studio.

On y verrait Mickey marcher dans une rue grise, l’air triste, tandis qu’une musique dissonante se transforme peu à peu en cris. La légende raconte que ceux qui ont vu la fin du film auraient sombré dans la folie.

Évidemment, tout cela est faux. Ce “creepypasta” (une histoire d’horreur inventée pour Internet) fait partie des mythes numériques les plus célèbres, au même titre que “Smile.jpg” ou “Ben Drowned”. Le but était de détourner une icône de l’enfance pour provoquer l’effroi.

VOIR AUSSI : Avec quel guitariste Kurt Cobain était-il dans la photo originale ?

La mort symbolique d’un personnage ?

Si Mickey n’est pas mort physiquement, il a changé de visage. Dans les années 1930, il était espiègle, moqueur, presque cruel, une souris un peu anarchique, comme dans Plane Crazy ou The Gallopin’ Gaucho. Mais à mesure que Disney devenait une multinationale, Mickey s’est adouci.

Pour beaucoup d’analystes, le “vrai” Mickey est mort dans les années 1950, remplacé par un héros trop lisse, symbole de morale et de bienséance. On a gardé son sourire, mais on a enterré sa malice. Certains parlent même de “mort culturelle” : Mickey n’est plus un personnage, c’est une marque. Sa personnalité s’est diluée dans le marketing, jusqu’à devenir un logo.

Quel avenir pour Mickey ?

Mickey Mouse entre désormais dans une période délicate. En 2024, ses premiers courts-métrages sont tombés dans le domaine public aux États-Unis. Cela signifie que n’importe qui peut réutiliser le Mickey de 1928, celui de Steamboat Willie, sans l’autorisation de Disney, à condition de ne pas copier ses versions modernes.

Alors, des créateurs ont déjà détourné le personnage dans des films d’horreur indépendants ou des jeux vidéo. Le plus connu, Mickey’s Mouse Trap (2024), montre un Mickey meurtrier poursuivant des adolescents. Ce n’est évidemment pas le Mickey officiel, mais cette réinterprétation signe symboliquement la “mort” du Mickey protégé par Disney.

Notez cet article