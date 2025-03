Comment faire son pâté soi-même ? Notre recette maison

Le pâté, c’est un classique de l’apéro ou du pique-nique, mais avouons-le, celui du supermarché est souvent fade et bourré de conservateurs. Alors pourquoi ne pas se lancer dans un bon pâté maison, rustique et savoureux ? Bonne nouvelle : c’est plus simple qu’il n’y paraît.

NB : comme d’habitude, je vous mets plein de vidéos dans l’article pour vous montrer en images comment vous y prendre !

1. Pourquoi faire son propre pâté ?

Il n’y a pas photo : le pâté maison, c’est 1000 fois meilleur que le pâté industriel. Pas de cochonneries dedans (sauf du vrai cochon). Et, en plus de cela, c’est économique. Pour le prix d’un pâté industriel moyen, tu fais une terrine d’1 kg.

Mais, la vraie raison qui devrait vous pousser à faire votre propre pâté, c’est la fierté.

Il n’y a rien de plus satisfaisant que de faire sa nourriture soi-même. Non seulement pour se prouver à soi-même qu’on en est capable, mais aussi pour le petit plaisir de dire « c’est moi qui l’ai fait » quand tu poses ta terrine sur la table.

Et puis, en plus, c’est personnalisable : tu choisis les épices, le type de viande, et même le niveau de gras. Bref, c’est parfait.

VOIR AUSSI : La meilleure recette du tiramisu italien, facile et gourmande !

2. Les bases du bon pâté maison

Une bonne viande : traditionnellement, c’est un mélange de porc (épaule, gorge) et de foie. Tu peux aussi varier avec du veau, du lapin ou du gibier.

traditionnellement, c’est un mélange de porc (épaule, gorge) et de foie. Tu peux aussi varier avec du veau, du lapin ou du gibier. Un peu de gras : c’est ce qui évite d’avoir un pâté sec et sans saveur. Le saindoux gras ou la gorge de porc font parfaitement l’affaire.

c’est ce qui évite d’avoir un pâté sec et sans saveur. Le saindoux gras ou la gorge de porc font parfaitement l’affaire. Un liant : généralement, on utilise un œuf pour que la préparation tienne bien.

généralement, on utilise un œuf pour que la préparation tienne bien. Et vous pouvez également ajouter des épices et aromates : ail, échalote, thym, poivre… et une touche d’alcool (cognac, armagnac ou vin blanc) pour relever le goût.

: ail, échalote, thym, poivre… et une touche d’alcool (cognac, armagnac ou vin blanc) pour relever le goût. Une cuisson douce et longue pour préserver les saveurs.

3. Recette du pâté de campagne maison (facile et inratable)

Voici les ingrédients pour une terrine d’environ 1 kg, que vous pourrez conserver en bocaux après :

500 g de poitrine de porc

300 g de foie de porc

200 g de gorge de porc

1 œuf

10 cl de vin blanc sec (ou 5 cl de cognac)

1 échalote hachée

2 gousses d’ail écrasées

Sel, poivre, thym, laurier

Il y a mille et une recettes de pâté. En fait, vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez dedans tant qu’il y a de la viande, un peu de gras et un liant (oeuf).

Voici la préparation pour cette recette :

Hachez grossièrement la viande et le foie (au couteau ou au hachoir).

Mélanger avec l’ail, l’échalote, le sel, le poivre, les épices et l’alcool.

Ajoutez l’œuf battu pour lier la préparation.

Tassez bien le tout dans une terrine et déposez une feuille de laurier dessus.

Faites cuire au bain-marie à 160°C pendant 1h30. Vérifiez la cuisson avec la pointe d’un couteau : elle doit ressortir chaude et propre.

Laissez refroidir et mets au frigo au moins 24h avant dégustation.

Pour la conservation, vous pouvez mettre le pâté dans des bocaux. D’ailleurs, sachez que vous pouvez totalement cuire le pâté directement dans ledit bocal. Pour cela, on va stériliser le bocal en le faisant bouillir puis on va mettre sa préparation et on va faire cuire le pâté durant la stérilisation finale dans un faitout ou un stérilisateur.

Notez cet article