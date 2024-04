L’Homme est omnivore, c’est une réalité historique et biologique. Dans l’histoire des humains, nous apprenons que l’Homme se nourrissait, initialement, de ce qu’il trouvait. Il pouvait donc chasser et cueillir, manger des végétaux ou de la chaire animale. Mais, depuis des années, avec l’industrialisation, il est vrai aussi de dire que les humains consomment maintenant trop de viande, par rapport à ses besoins. Et le plus impactant, ce n’est même pas la consommation de viandes, mais la surproduction de celle-ci.

Réduire sa consommation de viandes de moitié ?

Entre gaspillages et productions massives, la chaire animale est industrialisée de manière morbide. Sauf que cela a aussi un impact sur la planète. Manger de la viande n’est pas un problème en soi, pour le côté écologique, c’est l’excès qui en est un.

Et c’est ce que révèle cette nouvelle étude choc du RAC. Selon cette étude, consommer moins de viande, la moitié de notre consommation actuelle, pourrait avoir un effet considérablement positif sur la Terre. Cela pourrait même « sauver la planète », ou plutôt limiter les dégâts déjà occasionnés.

Dans ce rapport du RAC (Réseau Action Climat), il est notamment dit que si les français consommaient seulement 450 g de viande maximum par semaine par personne, alors la France pourrait certainement atteindre ses « objectifs climatiques » pour 2050. Notez qu’actuellement, un Français consomme en moyenne 900 g de viandes par semaine.

Autrement dit, pour atteindre les objectifs écologiques, il faudrait réduire sa consommation de presque 50 %. Cela pourrait permettre notamment de réduire les gaz à effets de serre émis par l’industrie de la viande.

L’industrie de la viande, le problème de la surproduction

Mais, cette hypothétique remise en forme de la Terre ne serait possible que si les industries produisent moins de viande. Moins de consommateurs, moins de productions. C’est ce qu’on se dit dans l’idéal. Mais, réellement, même si les gens mangeaient moins de viande, il y aurait toujours un temps où les industriels produiraient encore des quantités astronomiques.

Pour certains organismes, la solution serait notamment de réduire un peu sa consommation de viande, mais aussi et surtout d’acheter local et chez le producteur qui ne fait pas d’élevage intensif. Pour le RAC, l’idée serait quand même d’essayer de revenir à une alimentation un peu plus végétale, plus raisonnable finalement.

Il convient aussi de rappeler qu’il n’y a pas que la viande qui pollue pour ce qui est de la France. D’autres domaines devraient être réformés comme la production de vêtements, d’objets de décoration, ou encore l’industrie automobile, le trafic routier, l’acheminement des marchandises, etc.

