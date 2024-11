Les corn flakes se retrouvent sur les tables de nombreuses familles pour le petit-déjeuner. Rapides, faciles et gourmands, ils sont en effet très pratiques, appréciés des petits et des grands et il y a une grande variété pour satisfaire tous les palais. Mais, est-ce que vous saviez qu’ils cachent aussi une histoire surprenante qui remonte à la fin du XIXe siècle ? Ils ont en effet été créés dans un contexte très particulier, à l’intersection de la santé, de la religion et d’un conflit entre deux frères. Le scénario parfait d’un bon film. Plongez dans le récit fascinant de la naissance des corn flakes.

Une idée née dans un sanatorium

L’histoire des corn flakes commence de l’autre côté de l’atlantique avec deux Américains, John Harvey et Will Keith Kellogg. Ces deux frères ont une vision bien différente de la nutrition et de la vie en général. John Harvey Kellogg est un médecin influencé par les principes du mouvement adventiste, qui dirigeait un sanatorium à Battle Creek, dans le Michigan. Ce centre de santé se concentrait sur le bien-être du corps et de l’esprit et il sensibilisait sur un mode de vie sain basé sur l’alimentation, l’exercice et l’abstinence.

Le Dr Kellogg croyait en un régime végétarien strict, sans aliments transformés, caféine, sucre, ni épices. Son but : améliorer la santé, réduire le risque de maladies et supprimer la vie sexuelle et les pulsions. C’est dans ce cadre qu’il cherchait une alternative simple, saine et peu stimulante aux petits-déjeuners copieux et souvent gras, prisés à cette époque.

La naissance accidentelle d’une céréale croquante

L’invention des corn flakes s’est produite par hasard. John Harvey et Will Kellogg travaillaient sur un mélange à base de blé, en le faisant cuire, puis en le laissant reposer. À leur retour, le mélange avait séché, mais en le passant au rouleau, ils découvrirent de fines lamelles croquantes. Ce premier test, bien qu’avec du blé, donna naissance à l’idée d’une céréale qui pourrait être servie au petit-déjeuner de manière pratique, légère et sans sucre ajouté.

Après plusieurs essais, ils décidèrent de reproduire cette recette avec du maïs, plus facilement accessible et digeste. Le résultat : une céréale qui répondait aux critères de simplicité et de facilité d’usage que les frères Kellogg recherchaient.

Une mission de santé et de morale

Pour le Dr Kellogg, les corn flakes ne devaient pas seulement nourrir le corps, mais aussi purifier l’esprit. Le médecin croyait que les aliments épicés et les plats riches en graisses stimulaient les passions humaines, comme la colère et même les désirs sexuels, qu’il considérait comme des excès à maîtriser.

En développant les corn flakes, il souhaitait proposer un aliment neutre, sans sucre ni épices, qui aiderait à maîtriser les pulsions et à encourager une vie simple et disciplinée. C’est dans ce contexte moral que ces flocons de maïs au goût neutre sont donc nés.

De la création spirituelle au succès commercial

Si le Dr Kellogg considérait les corn flakes comme un remède presque spirituel, son frère Will Kellogg voyait dans cette invention un potentiel commercial. Ce dernier croyait en effet que les corn flakes pouvaient conquérir le grand public. Avec le recul, on sait qu’il ne s’était pas trompé. Cependant, il savait aussi que pour y arriver, il devait conquérir les familles et les enfants. Et pour cela, il a eu l’idée d’ajouter du sucre à la recette afin de les rendre encore plus irrésistibles pour cette cible familiale.

En 1906, Will fonda la Kellogg Company et commença la production en masse de corn flakes sucrés. Ce changement marqua le début du succès commercial de cette céréale, qui allait bientôt conquérir l’Amérique, puis le monde entier. Cependant, cela a provoqué un désaccord entre les frères jusqu’à leur décès et qui les a amenés à s’affronter en justice.

L’influence durable des corn flakes dans l’industrie alimentaire

L’invention des corn flakes marqua un tournant dans l’industrie alimentaire en initiant la révolution des aliments transformés et en établissant le petit-déjeuner comme un marché à part entière. Très vite, d’autres entreprises ont voulu leur part du gâteau en créant leurs propres céréales de petit-déjeuner. La compétition est devenue féroce dans le domaine.

Au fil des décennies, les corn flakes se sont intégrés aux habitudes alimentaires de millions de personnes. Même avec l’évolution des tendances, ils sont toujours là. Ils restent un produit polyvalent, parfois transformé en snacks, en ingrédients de pâtisserie, ou même en panure pour des plats salés.

Un aliment devenu populaire et incontournable

Leur raison d’être initiale a donc évolué. John Harvey Kellogg était un idéologue qui pensait sauver l’âme des gens avec des corn flakes, contrairement à son frère qui était plus orienté business. L’ajout de sucre et de lait a totalement changé le concept de base et brouillé les deux frères à jamais. En tout cas, les corn flakes restent un aliment incontournable des supermarchés.

Découvrez l’histoire dans cette vidéo bonus de Brut :

L’histoire des corn flakes est vraiment surprenante. À la base, ils devaient répondre à des besoins très spécifiques, mais le succès commercial a été plus fort. Nés dans un sanatorium pour promouvoir la santé et la maîtrise de soi, ils sont devenus un produit phare de l’industrie alimentaire mondiale.

